Médicos del Texas Cardiac Arrhythmia Institute estudian el rol de los dispositivos vestibles y app para la monitorización remota de trastornos del ritmo cardíaco

La plataforma de monitorización digital proporciona apoyo comunitario y acceso a proveedores de atención médica para ayudar a os pacientes a implementar los cambios recomendados en el estilo de vida

AUSTIN, Texas, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Médicos del Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) del St. David's Medical Center están probando un nuevo programa de intervención para el estilo de vida y plataforma digital para la salud para pacientes con fibrilación auricular (FA), el tipo más común de arritmia cardíaca. El programa, que presenta una app vinculada a dispositivos vestibles, está diseñado para permitir la detección temprana de la FA, además de mejorar el manejo y los resultados clínicos para los pacientes con FA.

"La monitorización digital nos permite atender mejor a nuestros pacientes, al ayudarlos a seguir los planes indicados, como dieta y ejercicio, para mejorar su calidad de vida", comentó el Dr. Andrea Natale, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., electrofisiólogo cardíaco y director médico ejecutivo de TCAI. "Los médicos también pueden recibir alertas su los pacientes presentan ritmos cardíacos anómalos, tales como FA".

El programa de monitorización digital en estudio permite a los médicos identificar a los pacientes en riesgo de FA y desarrollar planes de intervención, que incluyen cambios recomendados en el estilo de vida para reducir el riesgo de recurrencia, antes y después de un procedimiento de ablación cardíaca. La ablación cardíaca se utiliza para destruir pequeñas áreas del tejido cardíaco que están provocando los ritmos cardíacos anormales.

La plataforma de monitorización digital RFMx que se utiliza en este estudio incluye dispositivos vestibles para hacer un seguimiento continuo de los datos de salud de los pacientes dispuestos a hacerlo. La plataforma integra los datos a fin de generar una Libreta de Calificaciones Sanitarias, que se basan en la información obtenida de los dispositivos vestibles, que se transmite mensualmente vía monitorización remota. Está diseñada para educar y apoyar a los pacientes en diversas áreas, entre las que se incluyen la dieta, el ejercicio, la reducción del estrés, el sueño, el abandono del tabaco y la reducción del consumo de alcohol.

"Cada participante es diferente, y los desafíos que enfrenta son únicos", dijo el Dr. Natale. "Por ejemplo, los pacientes con sobrepeso son ubicados en programas de nutrición y ejercicios, y su meta es alcanzar como mínimo una disminución del 10% en su índice de masa corporal. Las plataformas digitales de salud pueden medir estos cambios".

Los médicos usan telemedicina, análisis basado en la web, correo electrónico, teléfonos móviles, apps, mensajes de texto, dispositivos vestibles y sensores para la monitorización clínica o remota (balanzas, manguitos para presión arterial, etc.) para hacer un seguimiento al progreso del paciente. De ser necesario, pueden intervenir expertos médicos con un coaching en salud para los pacientes de alto riesgo. El programa también les proporciona a los pacientes apoyo comunitario para aliento y responsabilidad.

TCAI actualmente está probando el programa de monitorización digital en aproximadamente 40 pacientes.

Un estudio reciente reveló que la intervención temprana para mantener un ritmo cardíaco normal se asocia con una reducción en la mortalidad y en las complicaciones cardiovasculares en los pacientes con FA. Los resultados del estudio titulado Early Treatment of Atrial Fibrillation for Stroke Prevention Trial (EAST, Estudio sobre tratamiento temprano de la fibrilación auricular para la prevención del ACV) fueron presentados en el Congreso Europeo del Corazón, y se publicaron en el New England Journal of Medicine el 29 de agosto.

