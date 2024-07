Les meilleurs (et pires) stades de foot d'Europe, selon une enquête Stasher

Le Signal Iduna Park de Dortmund termine en tête

La Bay Arena de Leverkusen finit tout en bas du classement

LONDRES, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'Euro 2024 a captivé les fans avec ses matchs palpitants et ses moments inoubliables. Le tournoi, qui s'est déroulé dans dix villes hôtes en Allemagne, a attiré environ 2,6 millions de personnes qui ont assisté aux matchs et 6 millions d'autres qui ont regardé les rencontres dans les fan zones.

Sur la base de ces statistiques, le réseau de stockage de bagages Stasher a établi un classement des meilleurs stades d'Europe.

5 premiers Stade Lieux Score 5 derniers Stade Lieu Score 1 Signal Iduna Park Dortmund, Allemagne 5,94 50 Bay Arena Leverkusen, Allemagne 4,32 2 Stade Santiago Bernabéu Madrid, Espagne 5,92 49 Ljudski Vrt Maribor, Slovénie 4,33 3 Camp Nou Barcelone, Espagne 5,73 48 Stade Roi Baudouin Bruxelles, Belgique 4,35 4 Old Trafford Manchester, Angleterre 5,52 47 Stade El Madrigal Villarreal, Espagne 4,36 5 San Siro Milan, Italie 5,44 46 Stadium of Light Sunderland, Angleterre 4,36

Sur les 50 stades pris en compte, le Signal Iduna Park (5,94) - berceau du Borussia Dortmund et stade de la demi-finale de l'Euro 2024 - arrive en tête.

Connu pour son célèbre mur jaune et son ambiance électrique, ce stade obtient de bons résultats dans toutes les catégories, avec une grande capacité (81 365), un prix moyen des billets raisonnable (35 €) et une bonne accessibilité.

Le stade Santiago Bernabeu du Real Madrid arrive en deuxième position. Avec une grande capacité (81 044) et un accès exceptionnel pour les personnes handicapées, il propose également des pintes bon marché (2,5 €) et reçoit de très bons avis (4,6/5).

Le Camp Nou de Barcelone arrive en troisième position, devancé de peu par son rival madrilène. Plus grand stade de la liste (99 354 places), il n'en est pas moins très bien desservi par les transports en commun et propose un excellent accès pour les personnes handicapées.

L'Allemagne termine en tête et en bas de liste, la Bay Arena de Leverkusen se classant à la 50e position. Les bières sont chères, l'accès aux handicapés est moyen et les critiques sont faibles (4,4), ce qui lui vaut le score le plus bas de tous les stades de cette liste.

Bien qu'avec des places assez chères, les stades anglais se classent favorablement dans l'ensemble, quatre d'entre eux figurant dans le top 10. Il s'agit notamment de l'Emirates Stadium d'Arsenal, du Tottenham Hotspur et de Wembley.

La Boris Paichadze Dinamo Arena de Géorgie est l'endroit idéal pour les fans au petit budget. Non seulement il propose les billets les moins chers de cette liste (10 €), mais il sert également la bière la plus abordable, avec des pintes à 1,67 €.

Pour consulter les données complètes de chaque stade, veuillez visiter la page web dédiée de Stasher.