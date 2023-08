Les meilleurs vélos pliants selon le New York Times : Le Mariner D8 de DAHON en tête de liste

SHENZHEN, Chine, 7 août 2023 /PRNewswire/ -- Depuis plus de quatre décennies, DAHON, pionnier des vélos pliants, est à l'avant-garde de l'innovation technologique. Ses vélos pliants de grande qualité ont conquis le cœur des cyclistes du monde entier.

Afin de déterminer quel vélo pliant convient le mieux à la plupart des personnes qui se rendent au travail en vélo ou qui l'utilisent dans le cadre de leur profession, le New York Times a mené une enquête auprès de 9 fabricants sur 13 modèles acclamés, consacrant plus de 85 heures de recherche et d'essais rigoureux portant sur les aspects de l'expérience des utilisateurs, du confort du vélo, de la facilité de pliage et du poids du vélo.

Le résultat de cette enquête montre que le Mariner D8 de DAHON, bien conçu dès le départ, s'est démarqué sur tous ces aspects, combinant une bonne expérience de cyclisme, des composants de haute qualité, et un prix raisonnable. Il se classe ainsi au sommet du palmarès des « meilleurs vélos pliants » du New York Times.

L'inspiration conceptuelle du Mariner D8 de DAHON vient de la voile. La surface super antirouille de ses pièces est adaptée aux environnements à forte teneur en sel et en humidité. Le Mariner D8 peut être entreposé à bord d'un yacht ou d'un bateau pendant longtemps avant d'être utilisé pour une promenade en toute quiétude sur l'île.

Une fois plié, le Mariner D8 peut être rangé dans le coffre d'une voiture ou d'un véhicule récréatif. Qu'ils prennent l'autobus ou le métro, les cyclistes peuvent facilement le transporter en pleine jungle urbaine. Le Mariner D8 peut facilement répondre aux besoins de déplacement des cyclistes. Il peut être décrit comme un « vélo complet ».

Le New York Times fait remarquer que « le Mariner D8 est confortable, souple sur les bosses et fluide dans les côtes et les descentes ; il se plie et se déplie rapidement et se verrouille de façon sûre dans les deux modes ; la conception répond également à des préoccupations pratiques ». Il est doté de garde-boue afin d'éviter les éclaboussures sous la pluie ; le sac avant peut être installé sur le cadre, et des objets peuvent être transportés ou suspendus sur le cadre arrière.

Des magazines de vélos de renom comme Canadian Cycling Magazine et Momentum Mag ont déclaré que le Mariner D8 de DAHON était le meilleur choix pour le transport écologique et les déplacements d'agrément.

La plupart des cyclistes qui ont fait l'expérience des vélos pliants de DAHON ont le sentiment d'avoir un « bon rapport qualité-prix avec une conception professionnelle parfaite ».

Afin de rendre le vélo pliant à barre unique plus robuste, plus stable et plus rapide, le PDG David Hon a dirigé l'équipe de recherche et développement dans le cadre d'une recherche rigoureuse visant à développer un brevet de « cadre de vélo pliant avec câble renforcé sur le tube inférieur », donnant ainsi naissance au câble DELTEC actuel.

Grâce au câble DELTEC installé sur le vélo pliant à barre unique, une structure triangulaire stable se forme au niveau du cadre, ce qui augmente considérablement la durée de vie et la capacité de charge de la structure globale du cadre. » En même temps, la rigidité longitudinale de l'ensemble du vélo augmente de 15 à 35 %, et la force de pédalage est efficacement convertie en propulsion, réduisant ainsi la perte d'énergie et rendant ce vélo plus rapide que tout autre.

À l'avenir, DAHON continuera d'innover dans la conception de vélos pliants et de promouvoir activement un mode de vie écologique et respectueux de l'environnement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.dahon.com

[email protected]. com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2169731/image_836646_36418105.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2169732/image_836646_36418230.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2169733/image_836646_36418355.jpg

SOURCE DAHON