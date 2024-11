Les membres de la RSPO adoptent les principes et critères 2024 et la norme relative aux petits exploitants indépendants

À l'issue d'un processus de révision approfondi, les normes RSPO révisées ont été officiellement adoptées par les membres de la RSPO lors de la 21e assemblée générale de la RSPO (GA21) qui s'est tenue à Bangkok, en Thaïlande.

BANGKOK, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Suite à la Conférence annuelle de la table ronde sur l'huile de palme durable (RT2024), les membres de la RSPO ont voté pour l'adoption des principes et critères (P&C) de la RSPO 2024 et de la norme pour les petits exploitants indépendants (ISH) lors de la 21e Assemblée générale de la RSPO (GA21). L'adoption marque un nouveau chapitre dans la réalisation de la vision du partenariat mondial visant à rendre l'huile de palme durable, puisque les normes RSPO décrivent les objectifs et les exigences obligatoires pour la production et l'achat durables d'huile de palme durable certifiée par la RSPO.

Ne diminuant en rien les Principes et Critères RSPO (P&C) 2018 et la Norme RSPO 2019 pour les petits exploitants indépendants (ISH), les Normes RSPO 2024 sont une évolution itérative des exigences pour plus de clarté, d'auditabilité, de possibilité de mise en œuvre et de pertinence pour le marché. Les normes révisées entreront en vigueur 12 mois après leur adoption, après une période de transition de 12 mois.

En outre, les normes 2024 ont été renforcées dans leur intégration au système de certification RSPO par le biais de prisma, le nouveau système de RSPO fournissant des données numériques et une traçabilité numérique de la chaîne d'approvisionnement qui sert d'outil de soutien aux membres pour renforcer l'évaluation des risques et la diligence raisonnable en vue d'une conformité réglementaire émergente.

Les principales améliorations des normes RSPO 2024 sont les suivantes :

Affiner l'approche de la déforestation et de la durabilité environnementale : L'amélioration de la mise en œuvre de l'approche intégrée "Haute valeur de conservation - Stock de carbone élevé" (HCV¬HCS) est au cœur de cette révision. Un cadre d'indicateurs reformulé améliore la clarté de la mise en œuvre de la protection des écosystèmes critiques, garantissant que le défrichement est effectué de manière responsable. En outre, un nouvel indicateur sur la consommation et le prélèvement d'eau a été introduit, afin de répondre à d'éventuels problèmes de pénurie d'eau.

Introduction de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme: Les entreprises sont tenues de faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme afin d'identifier les incidences existantes et potentielles sur les droits de l'homme dans le cadre de leurs activités et de leurs fournisseurs directs, et d'élaborer un plan d'action pour y remédier.

Renforcer l'intégration des petits exploitants : La norme relative aux petits exploitants indépendants (ISH) a été améliorée pour plus de clarté dans tous les indicateurs afin de renforcer l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes d'approvisionnement physiques, permettant ainsi un meilleur accès à la certification et à de nouveaux marchés.

Amélioration de l'auditabilité et de la mise en œuvre : Une feuille de route claire a été élaborée afin de trouver un équilibre entre la préservation de l'environnement, les pratiques de travail responsables et les droits des communautés. Grâce à une approche plus claire, plus vérifiable et plus facile à mettre en œuvre, elle rationalise le processus d'audit pour les membres, les organismes de certification et les organismes d'accréditation, ce qui renforcerait l'assurance.

Processus de révision inclusif

"Fidèle à l'esprit d'une table ronde, le processus de révision des normes RSPO s'est appuyé sur les points de vue des petits exploitants, des ONG sociales et environnementales, des auditeurs et des experts d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud¬Est et d'Inde, sur une période de deux ans", a déclaré Joseph D'Cruz, président-directeur général de la RSPO. "Je me félicite de l'adoption des normes 2024 par les membres de la RSPO, qui ont dépassé les attentes en proposant des normes plus ambitieuses, plus claires et qui répondent rigoureusement aux défis de notre époque - de la protection des travailleurs à la lutte contre la déforestation.

Ruth Silva, directrice de l'assurance, HCV Network, a déclaré : "L'accent mis sur le producteur a été un ajout essentiel aux normes, et pas seulement aux indicateurs et critères liés à l'approche des HVC, à la protection des HVC ou à l'absence de déforestation. Le regroupement de tous les indicateurs liés à la gestion et au suivi permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la mise en œuvre, ce qui facilitera les vérifications pour les producteurs et les auditeurs".

En 2023, la certification RSPO aura protégé plus de 466 600 hectares de forêts HVC et HCS de grande valeur depuis l'adoption de l'approche HVC en novembre 2005 et de l'approche HCS en novembre 2018. Globalement, si l'on tient compte des autres écosystèmes critiques, la certification RSPO a permis de protéger et de restaurer environ 646 700 hectares de forêts et de zones de valeur, y compris des tourbières tropicales et des réserves riveraines, dans le monde entier.

"Nous nous sommes concentrés sur la mise en œuvre et l'auditabilité des normes", a déclaré László Mathé, responsable du programme d'accréditation de la RSPO chez Assurance Services International (ASI). "Des améliorations significatives ont permis de clarifier les exigences, les rendant plus pratiques pour les détenteurs de certificats et plus faciles pour les auditeurs qui effectuent les évaluations. Le texte mis à jour est plus clair et permet d'éliminer certaines confusions que nous avons observées lors d'audits. Par exemple, en ce qui concerne la méthode LUCA (Land Use Change Analysis), nous avons constaté que les producteurs de certaines régions avaient mal compris les exigences. Une plus grande clarté serait un avantage majeur, en particulier compte tenu des développements récents tels que le règlement européen sur les droits de l'homme".

La voix des petits exploitants dans la révision de la norme ISH

Depuis le lancement de la norme RSPO ISH en 2019, elle a permis à plus de 40 000 petits exploitants indépendants dans 9 pays d'obtenir la certification.

"J'ai participé à la révision des normes lors d'une session à Jakarta", a déclaré Jamaluddin, directeur de groupe de la Balayan Sejahtera Plantation Cooperative, une coopérative de petits exploitants agricoles de la province indonésienne du Kalimantan oriental, dont les agriculteurs certifiés RSPO couvrent une superficie de 1 331 hectares. "L'amélioration des normes permettra de plus en plus à nos agriculteurs de pénétrer de nouveaux marchés et d'élargir leur potentiel commercial. L'inclusion ou l'implication des agriculteurs dans cette certification sera renforcée. Beaucoup plus d'agriculteurs seront en mesure de participer grâce à des normes meilleures et plus pertinentes. Pour les petits exploitants indépendants en particulier, le renforcement de la norme ISH ne manquera pas d'accroître la confiance du marché dans ce système de certification".

Pour consulter la version finale des P&C de la RSPO 2024 et la norme ISH de la RSPO 2024, cliquez sur ici.

A propos de RSPO :

La table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) est un partenariat mondial visant à rendre l'huile de palme durable. Créée en 2004, la RSPO est une organisation multipartite à but non lucratif qui réunit des membres de toute la chaîne de valeur de l'huile de palme, notamment des producteurs, des transformateurs et des négociants d'huile de palme, des fabricants de biens de consommation, des détaillants, des banques et des investisseurs, des organisations non gouvernementales (ONG) de protection de l'environnement ou de la nature, et des ONG à vocation sociale ou de développement.

En tant que partenariat pour le progrès et l'impact positif, la RSPO facilite le changement global pour rendre la production et la consommation d'huile de palme durable. Pour inciter au changement, nous communiquons sur les avantages environnementaux et sociaux. Pour progresser, nous catalysons la collaboration. Pour donner cette assurance, nous fixons les normes de certification.

La RSPO est enregistrée en tant qu'association internationale à Zurich, en Suisse, avec des bureaux principaux en Malaisie et en Indonésie, et des bureaux en Chine, en Colombie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

