RSPO-Mitglieder nehmen die Grundsätze und Kriterien 2024 und den Standard für unabhängige Kleinbauern an

Nach einem umfassenden und gründlichen Überarbeitungsprozess wurden die überarbeiteten RSPO-Standards von den RSPO-Mitgliedern auf der 21. RSPO-Generalversammlung (GA21) in Bangkok, Thailand, offiziell angenommen.

BANGKOK, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- ­­ Im Anschluss an die jährliche Roundtable¬Konferenz über nachhaltiges Palmöl (RT2024) stimmten die RSPO¬Mitglieder während der 21. RSPO-Generalversammlung (GA21) für die Annahme der RSPO¬Prinzipien und -Kriterien (P&C) und des Standards für unabhängige Kleinbauern (ISH) für 2024. Verabschiedung markiert ein neues Kapitel in der Umsetzung der Vision der globalen Partnerschaft, Palmöl nachhaltig zu machen, da die RSPO-Standards die Ziele und verbindlichen Anforderungen für die nachhaltige Produktion und Beschaffung von RSPO-zertifiziertem nachhaltigem Palmöl umreißen.

Die RSPO-Standards 2024 stellen eine iterative Weiterentwicklung der Anforderungen an mehr Klarheit, Überprüfbarkeit, Umsetzbarkeit und Marktrelevanz dar, ohne die RSPO¬Prinzipien und -Kriterien (P&C) 2018 und den RSPO¬Standard für unabhängige Kleinbauern (ISH) 2019 zu schmälern. Die überarbeiteten Standards werden 12 Monate nach ihrer Verabschiedung in Kraft treten, nach einer 12¬monatigen Übergangszeit.

Darüber hinaus wurde die Integration der 2024er Standards in das RSPO-Zertifizierungssystem durch prisma gestärkt. Das neue System des RSPO bietet digitale Daten und eine digitale Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und dient den Mitgliedern als Hilfsmittel zur Verbesserung der Risikobewertung und der Sorgfaltspflicht bei der Einhaltung neuer Vorschriften.

Zu den wichtigsten Verbesserungen der RSPO­Standards 2024 gehören:

Verfeinerung des Konzepts für Entwaldung und ökologische Nachhaltigkeit: Im Mittelpunkt dieser Überarbeitung steht die Verbesserung der Umsetzung des integrierten Ansatzes "High Conservation Value-High Carbon Stock" (HCV-HCS). Ein neu formulierter Rahmen von Indikatoren sorgt für mehr Klarheit bei der Umsetzung des Schutzes kritischer Ökosysteme und stellt sicher, dass die Landrodung verantwortungsvoll durchgeführt wird. Darüber hinaus wurde ein neuer Indikator für den Wasserverbrauch und die Wasserentnahme eingeführt, um potenzielle zukünftige Probleme der Wasserknappheit anzugehen.

Einführung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht: Die Unternehmen sind verpflichtet, eine menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung durchzuführen, um bestehende und potenzielle Auswirkungen auf die Menschenrechte in ihren Betrieben und bei ihren direkten Zulieferern zu ermitteln und einen Aktionsplan zu entwickeln, um diese zu beheben.

Stärkere Einbeziehung von Kleinbauern: Der Standard für unabhängige Kleinbauern (ISH) wurde verbessert, um mehr Klarheit bei allen Indikatoren zu schaffen und die Einbeziehung von Kleinbauern in die physischen Lieferketten zu stärken, was einen besseren Zugang zur Zertifizierung und zu neuen Märkten ermöglicht.

Verbesserte Prüfbarkeit und Umsetzbarkeit: Es wurde ein klarer Fahrplan skizziert, der ein Gleichgewicht zwischen Umweltschutz, verantwortungsvollen Arbeitspraktiken und den Rechten der Gemeinden herstellt. Mit einem klareren, besser überprüfbaren und besser umsetzbaren Ansatz wird das Auditverfahren für Mitglieder, Zertifizierungs- und Akkreditierungsstellen gestrafft, was die Sicherheit erhöhen würde.

Integrativer Überarbeitungsprozess

"Getreu dem Geist eines Runden Tisches wurden bei der Überarbeitung der RSPO-Standards über einen Zeitraum von zwei Jahren die Erkenntnisse von Kleinbauern, sozialen und ökologischen Nichtregierungsorganisationen, Prüfern und Experten aus Afrika, Lateinamerika, Südostasien und Indien berücksichtigt", sagte Joseph D'Cruz, Chief Executive Officer des RSPO. "Ich begrüße die Verabschiedung der Standards 2024 durch die RSPO-Mitglieder, die die Erwartungen übertroffen haben, indem sie stärkere Standards vorgelegt haben, die ehrgeiziger und klarer sind und die Herausforderungen unserer Zeit rigoros angehen - vom Schutz der Arbeitnehmer bis zur Bekämpfung der Entwaldung.

Ruth Silva, Assurance Director, HCV Network, sagte: "Der Fokus auf den Erzeuger ist eine wichtige Ergänzung der Standards, nicht nur der Indikatoren und Kriterien im Zusammenhang mit dem HCV-Ansatz, dem Schutz von HCVs oder der Vermeidung von Entwaldung. Die Zusammenfassung aller Indikatoren für die Bewirtschaftung und Überwachung ermöglicht einen besseren, ganzheitlichen Blick auf die Umsetzung, was die Überprüfung sowohl für den Erzeuger als auch für die Prüfer erleichtert.

Bis zum Jahr 2023 hat die RSPO¬Zertifizierung seit der Einführung des HCV-Ansatzes im November 2005 und des HCS¬Ansatzes im November 2018 über 466.600 Hektar wertvoller HCV¬ und HCS-Wälder geschützt. Insgesamt wurden durch die RSPO¬Zertifizierung weltweit etwa 646 700 ha wertvoller Wälder und Gebiete, einschließlich tropischer Torfgebiete und Flussuferreservate, geschützt und saniert, wobei auch andere wichtige Ökosysteme berücksichtigt wurden.

"Unser Schwerpunkt lag auf der Umsetzung und Prüfbarkeit der Standards", erklärte László Mathé, RSPO Accreditation Program Manager, Assurance Services International (ASI). "Durch erhebliche Verbesserungen wurden die Anforderungen klarer formuliert, so dass sie für die Zertifikatsinhaber praktischer und für die Auditoren, die die Bewertungen durchführen, einfacher geworden sind. Der aktualisierte Text ist klarer und hilft, einige der Verwirrungen zu beseitigen, die wir bei Prüfungen beobachtet haben. In Bezug auf die Methode der Landnutzungsänderungsanalyse (LUCA) haben wir beispielsweise festgestellt, dass die Landwirte in bestimmten Regionen die Anforderungen falsch verstanden haben. Mehr Klarheit wäre ein großer Vorteil, vor allem angesichts der jüngsten Entwicklungen wie der EUDR".

Stimmen der Kleinbauern bei der Überarbeitung des ISH­Standards

Seit der Einführung des RSPO ISH-Standards im Jahr 2019 hat er mehr als 40.000 unabhängigen Kleinbauern in 9 Ländern eine Zertifizierung ermöglicht.

"Ich war an der Überarbeitung der Standards während einer Sitzung in Jakarta beteiligt", sagte Jamaluddin, Gruppenleiter der Balayan Sejahtera Plantagenkooperative, einer Kleinbauernkooperative in der indonesischen Provinz Ost-Kalimantan, deren RSPO-zertifizierte Bauern eine Fläche von 1.331 Hektar bewirtschaften. "Die Verbesserung der Standards wird es unseren Landwirten zunehmend ermöglichen, neue Märkte zu erschließen und ihr Marktpotenzial zu erweitern. Die Einbeziehung der Landwirte in diese Zertifizierung wird verstärkt werden. Viel mehr Landwirte werden sich mit besseren und relevanteren Standards beteiligen können. Insbesondere für unabhängige Kleinbauern wird die Stärkung des ISH-Standards sicherlich das Vertrauen des Marktes in dieses Zertifizierungssystem erhöhen."

Die endgültigen RSPO P&C 2024 und den RSPO ISH Standard 2024 finden Sie unter hier.

