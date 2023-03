Les membres de l'International Copper Association s'engagent à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050

Les membres de la principale association professionnelle de l'industrie du cuivre ont établi des programmes ambitieux pour atteindre la neutralité en ce qui concerne les émissions des scopes 1 et 2 d'ici 2050, et réduire considérablement les émissions du scope 3.

BRUXELLES, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- La nouvelle feuille de route lancée aujourd'hui par l'International Copper Association (ICA) a permis aux membres de s'aligner sur l'ambition d'atteindre la neutralité carbone pour les émissions du scope 1 et du scope 2 d'ici 2050, et de viser le même objectif pour les émissions du scope 3.

Alors que la demande de cuivre devrait doubler d'ici 2050, la feuille de route intitulée Le cuivre - en route vers la neutralité carbone définit une ambition claire pour les membres de l'ICA, parmi les plus grands producteurs de cuivre raffiné au monde, de réduire les émissions des scopes 1 et 2 de 30 à 40 % d'ici 2030 et de 70 à 80 % d'ici 2040. En ce qui concerne les émissions du scope 3, les membres œuvreront avec les partenaires de la chaîne de valeur pour les réduire de 10 % d'ici 2030, de 30 à 40 % d'ici 2040 et de 60 à 70 % d'ici 2050. Ces ambitions collectives dessinent une trajectoire claire pour atteindre des réductions d'émissions définies allant jusqu'à 85 % d'ici 2050, le reste devant être traité par des technologies avancées et une collaboration renforcée avec les partenaires de la chaîne de valeur.

La production de cuivre raffiné a émis environ 97 millions de tonnes d'équivalent CO 2 en 2018. Les émissions du scope 2 représentaient 46 % d'entre elles, suivies du scope 3 à 31 % et du scope 1 à 23 %. Cela représente environ 0,2 % des émissions mondiales d'origine humaine.

Selon l'ICA, il faudra également répondre à certains besoins de l'industrie et à certains objectifs politiques afin d'atteindre les objectifs de la feuille de route. Citons notamment la poursuite de la recherche et du développement de technologies innovantes pour la réduction des émissions, la décarbonation des réseaux électriques locaux et la sécurité réglementaire, y compris des redevances équitables et stables et des licences minières à long terme.

La feuille de route détermine la manière dont les membres de l'ICA réduiront les émissions des scopes 1 et 2 grâce à quatre leviers de réduction basés sur des technologies prêtes à être commercialisées et en cours de développement : les carburants alternatifs, l'électrification des équipements, l'électricité décarbonée et l'efficacité énergétique.

En outre, l'ambition collective présentée dans la feuille de route repose sur les connaissances actuelles des technologies de décarbonation et sur un ensemble d'hypothèses solides concernant la disponibilité à grande échelle, le coût et le potentiel de réduction de ces technologies. Si nécessaire, les compensations carbone et les technologies commercialement latentes comme la capture du carbone seraient limitées à des cas minimes et très spécifiques.

L'industrie du cuivre produit une matière première essentielle qui est utilisée dans un large éventail d'applications de production, de transmission et de numérisation de l'énergie, ainsi que dans des produits consommateurs d'énergie. Le cuivre est essentiel à la transition vers une économie neutre en carbone et, par conséquent, la demande mondiale de cuivre devrait doubler d'ici 2050. Il est donc essentiel que l'industrie établisse des lignes directrices claires en ce qui concerne les bonnes pratiques pour permettre aux autres acteurs d'atteindre les objectifs définis dans le cadre des engagements pris lors de l'Accord de Paris le 12 décembre 2015.

Shehzad Bharmal, président du conseil d'administration et vice-président senior de l'ICA, en charge des métaux communs chez Teck Resources, a déclaré : « Le cuivre est le catalyseur au cœur de la transition énergétique puisque deux tiers des technologies de décarbonation l'utilisent comme composant principal. À l'ICA, nous voulons nous assurer que la façon dont nous produisons ce cuivre est conforme à son utilisation finale la plus courante, à savoir permettre et accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone. C'est pourquoi les membres de l'ICA se sont alignés sur un programme collectif qui vise à catalyser les progrès de l'industrie vers une production neutre. La feuille de route de l'ICA trace une voie qui s'appuie sur les engagements existants des sociétés membres en matière de développement responsable du cuivre tout en répondant à la demande croissante de ce matériau essentiel. »

Anthony Lea, président de l'International Copper Association, a ajouté : « Le cuivre est le matériau central d'un avenir sans émissions de CO 2 . Notre industrie s'est engagée à le produire de manière durable et avec une empreinte carbone en constante diminution. Atteindre les objectifs de neutralité carbone nécessite plus qu'un simple investissement ; il faut des partenariats sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Les membres de l'ICA sont prêts à collaborer et à s'associer avec toutes les parties prenantes pour améliorer davantage la durabilité de l'industrie et atteindre nos objectifs en 2050. »

Bernard Respaut, responsable mondial, équipe de la transition vers une énergie propre de l'ICA et directeur général de l'Institut européen du cuivre, a précisé : « Grâce à notre feuille de route, à des partenariats supplémentaires et à des engagements individuels, nos membres sont sur la bonne voie pour répondre à la croissance rapide annoncée pour la demande en cuivre de la manière la plus durable possible. Cependant, nous ne pourrons pas atteindre une production de cuivre neutre en carbone d'ici 2050 en agissant seuls. Notre industrie a besoin d'un environnement réglementaire mondial qui privilégie l'innovation, la stabilité et la prévisibilité à long terme. Nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties prenantes afin de garantir une production de cuivre responsable et durable pour un monde de demain neutre en carbone. »

Iván Arriagada, PDG d'Antofagasta PLC, a dit ceci : « Antofagasta s'engage à assurer un avenir minier moderne et durable qui reflétera les aspirations de neutralité carbone des industries et des économies que nous aidons à décarboner. La nouvelle feuille de route, approuvée par les membres de l'International Copper Association, démontre clairement l'ambition collective de l'industrie d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en intégrant de manière transparente les bonnes pratiques de l'industrie minière mondiale. »

Roland Harings, PDG d'Aurubis, a indiqué : « Le cuivre est un matériau vital dans le processus mondial de décarbonation, et Aurubis est fermement déterminée à produire du cuivre climatiquement neutre bien avant 2050. Avec le lancement de la feuille de route sur la décarbonation, les membres de l'ICA manifestent une ambition globale de la part de l'industrie d'atteindre une production de cuivre au bilan carbone neutre d'ici 2050. Cela constitue une première étape importante dans un effort coordonné de l'industrie pour réaliser des opérations durables, efficaces et sans émissions de CO 2 d'ici 2050. »

Richard C. Adkerson, président et directeur général de Freeport-McMoRan, a déclaré : « Le cuivre produit par Freeport est essentiel aux technologies qui accéléreront le passage à une économie sans émissions de CO 2 . Nous nous engageons à réaliser des progrès mesurables pour atteindre nos objectifs climatiques, mais nous ne pourrons pas y parvenir seuls. Il sera toujours nécessaire de mettre en place de nouvelles solutions technologiques, des innovations et des partenariats, dont un grand nombre seront le fruit de la collaboration de l'industrie et de la chaîne de valeur. Le lancement de la feuille de route de l'ICA sur la décarbonation mondiale représente une étape importante et un alignement vital pour l'ensemble de l'industrie du cuivre concernant la prise de mesures pratiques et responsables vers un avenir minier neutre en carbone. »

Mike Westerman, responsable industriel - actifs du cuivre, Glencore, a précisé : « Alors que les économies et les industries du monde entier souhaitent se décarboner pour atteindre les objectifs définis par l'Accord de Paris, le cuivre est devenu un matériau essentiel dans cette transition énergétique. Glencore est fière du rôle qu'elle joue dans le soutien de la transition vers une économie à faible émission de carbone et nous sommes heureux de faire partie d'une ambition de l'industrie plus large et collaborative vers un objectif neutre en carbone d'ici 2050, tel que décrit dans la feuille de route des membres de l'ICA. »

Francisco López Guerra Larrea, directeur du développement durable de la division minière de Grupo México, a ajouté : « Notre engagement en faveur d'opérations minières responsables, transparentes et durables implique que Grupo México continue de fixer des objectifs en matière d'émissions et d'environnement conformes à l'ambition de l'Accord de Paris, à l'état de préparation technologique et à l'environnement réglementaire des zones géographiques dans lesquelles nous opérons. La trajectoire sur laquelle les membres de l'ICA se sont mis d'accord nous permettra de faciliter la collaboration de l'ensemble de l'industrie sur la recherche de solutions, car nous ne pouvons créer une industrie du cuivre neutre en carbone qu'en travaillant ensemble, en mettant en œuvre les bonnes pratiques du secteur et en trouvant des synergies qui fonctionnent. »

La feuille de route Le cuivre - en route vers la neutralité carbone s'appuie sur les précédentes directives en matière de bonnes pratiques de l'ICA. En 2020, avec le soutien de l'ICA, The Copper Mark®, un système d'assurance tiers et indépendant, a été lancé. The Copper Mark® a été conçu pour donner à toutes les parties prenantes l'assurance que les sites de production de cuivre certifiés fonctionnent selon des pratiques industrielles responsables et acceptées au niveau international.

L'International Copper Association est le principal défenseur de l'industrie du cuivre. Elle rassemble l'industrie et ses partenaires pour faire progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies et positionner le cuivre comme un matériau de choix. L'ICA, dont le siège social est à Washington, D.C., a des bureaux dans trois régions principales : l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. L'ICA et ses partenaires de Copper Alliance® sont actifs dans plus de 60 pays dans le monde.

