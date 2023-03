Los miembros de la International Copper Association se comprometen a abordar las emisiones de carbono para lograr cero emisiones netas para 2050

Los miembros de la principal asociación comercial de la industria del cobre han establecido ambiciosos planes para lograr cero emisiones netas de Alcance 1 y 2 para 2050 y reducir de manera significativa las emisiones de Alcance 3.

BRUSELAS, 7 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- En una nueva hoja de ruta presentada hoy por la International Copper Association (ICA), los miembros se han alineado en torno a los ambiciosos planes de lograr cero emisiones netas de Alcance 1 y Alcance 2 para 2050 y trabajar hacia el mismo objetivo para las emisiones de Alcance 3.

Debido a que se espera que la demanda de cobre se duplique para 2050, la hoja de ruta Copper—The Pathway to Net Zero establece una clara ambición para los miembros de la ICA, entre los mayores productores de cobre refinado del mundo para reducir las emisiones de Alcance 1 y 2 en un 30 a 40% para 2030 y en un 70 a 80% para 2040. En cuanto a las emisiones de Alcance 3, los miembros trabajarán con los socios de la cadena de valor para reducir las emisiones en un 10% para 2030, de un 30 a 40% para 2040 y de un 60 a 70% para 2050. Estas ambiciones colectivas muestran una clara trayectoria para lograr reducciones de emisiones definidas de hasta un 85% para 2050, y el resto se abordará mediante tecnologías avanzadas y una mayor colaboración con los socios de la cadena de valor.

La producción de cobre refinado emitió alrededor de 97 millones de toneladas equivalentes de CO 2 en 2018. Las emisiones de Alcance 2 representaron el 46% de estas emisiones, seguidas de las de Alcance 3, con un 31%, y las de Alcance 1, con un 23%. Esto constituye alrededor del 0,2% de las emisiones mundiales causadas por el hombre.

La ICA estima que también se deben cumplir ciertas necesidades de la industria y objetivos políticos para lograr los objetivos de la hoja de ruta. Estos incluyen una mayor investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras para la reducción de emisiones, la descarbonización de las redes eléctricas locales y la seguridad jurídica, incluidas licencias mineras a largo plazo y regalías justas y estables.

La hoja de ruta establece cómo los miembros de la ICA reducirán las emisiones de Alcance 1 y 2 a través de cuatro palancas de reducción basadas en tecnologías de desarrollo y listas para el mercado: combustibles alternativos, electrificación de equipos, electricidad descarbonizada y eficiencia energética.

Además, la ambición colectiva descrita en la hoja de ruta se basa en el conocimiento actual de las tecnologías de descarbonización y en un conjunto de hipótesis sólidas sobre la disponibilidad a escala, el costo y el potencial de reducción de estas tecnologías. Si es necesario, las compensaciones de carbono y las tecnologías no comercializadas (como la captura de carbono) se limitarían a casos mínimos y muy específicos.

La industria del cobre produce una materia prima fundamental que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones digitales, de generación y transmisión de energía, así como en productos que utilizan energía. El cobre es esencial para la transición hacia una economía neutra en carbono y, como resultado, se espera que la demanda mundial de cobre se duplique para 2050. Por lo tanto, es fundamental que la industria establezca directrices claras sobre las mejores prácticas para ayudar a otros a alcanzar los objetivos descritos en los compromisos asumidos en el Acuerdo de París el 12 de diciembre de 2015.

Shehzad Bharmal, presidente de la ICA y vicepresidente sénior de metales base de Teck Resources, dijo: "El cobre es el catalizador de la transición energética, con dos tercios de las tecnologías de descarbonización que requieren cobre como componente central. En la ICA queremos asegurarnos de que la forma en que producimos el cobre esté alineada con su uso final más común de permitir y acelerar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Por eso, los miembros de la ICA se han alineado en un plan colectivo para catalizar el progreso de la industria hacia la producción de cero emisiones netas. La hoja de ruta de la ICA establece un camino para construir sobre los compromisos actuales de las empresas miembros con el desarrollo responsable del cobre y, al mismo tiempo, satisfacer la creciente demanda de este material esencial".

Anthony Lea, presidente de la International Copper Association, dijo: "El cobre es el material fundamental para un futuro con cero emisiones netas y nuestra industria se ha comprometido a producir cobre de manera sustentable y con una huella de carbono cada vez menor. Cumplir los objetivos de cero emisiones netas requiere más que solo una inversión; requiere asociaciones en toda la cadena de valor. Los miembros de la ICA están dispuestos a colaborar y asociarse con todas las partes interesadas para seguir mejorando la sustentabilidad de la industria y cumplir con nuestros objetivos para 2050".

Bernard Respaut, director global del equipo de transición de energía limpia de la ICA y director ejecutivo del Instituto Europeo del Cobre, dijo: "A través de nuestra hoja de ruta, asociaciones adicionales y compromisos individuales, nuestros miembros están en el camino hacia el rápido crecimiento previsto en la demanda de cobre de la forma más sustentable posible. Sin embargo, no podemos lograr una producción de cobre neutral en carbono para 2050 por nuestra cuenta. Nuestra industria necesita un entorno normativo mundial que priorice la innovación, la estabilidad y la previsibilidad a largo plazo. Estamos dispuestos a trabajar con todas las partes interesadas para garantizar una producción de cobre responsable y sustentable para el mundo de cero emisiones netas del mañana".

Iván Arriagada, director ejecutivo de Antofagasta PLC, dijo: "Antofagasta está comprometida con un futuro minero moderno y sustentable, que refleje las aspiraciones de neutralidad en carbono de las industrias y economías que ayudamos a descarbonizar. La nueva hoja de ruta (acordada por los miembros de la International Copper Association) demuestra claramente la ambición colectiva de la industria de lograr cero emisiones netas para 2050 e incorporar de manera transparente las mejores prácticas de la industria minera mundial".

Roland Harings, director ejecutivo de Aurubis, dijo: "El cobre es un material esencial en el cambio hacia la descarbonización mundial y Aurubis está muy comprometida con la producción de cobre climáticamente neutral antes de 2050. El lanzamiento de la hoja de ruta de descarbonización por parte de los miembros de la ICA demuestra una amplia ambición de la industria para lograr una producción de cero emisiones netas de cobre para 2050 y es un primer paso sólido en un esfuerzo coordinado de la industria para llevar a cabo operaciones sustentables, eficientes y de cero emisiones netas para 2050".

Richard C. Adkerson, presidente y director ejecutivo de Freeport-McMoRan, dijo: "El cobre que produce Freeport es esencial para las tecnologías que acelerarán el cambio hacia una economía de cero emisiones netas. Nos comprometemos a avanzar de forma cuantificable en la consecución de nuestros objetivos climáticos, pero no podemos lograrlos solos. Seguirán siendo necesarias nuevas soluciones tecnológicas, innovaciones y asociaciones, muchas de las cuales estarán impulsadas por la colaboración de la industria y la cadena de valor. El anuncio de la hoja de ruta mundial de descarbonización de la ICA representa un paso importante y una alineación esencial en toda la industria del cobre para tomar medidas prácticas y responsables hacia un futuro minero con cero emisiones netas".

Mike Westerman, líder industrial de activos industriales de Glencore, dijo: "A medida que las economías e industrias a nivel mundial intentan descarbonizarse para lograr sus objetivos del Acuerdo de París, el cobre se ha convertido en un material esencial en esta transición energética. Glencore se enorgullece del papel que desempeña en el apoyo de la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y nos complace ser parte de una ambición industrial más amplia y colaborativa hacia el objetivo de cero emisiones netas para 2050, tal y como se describe en la hoja de ruta de los miembros de la ICA".

Francisco López Guerra Larrea, director de sustentabilidad de la división minera de Grupo México, dijo: "Nuestro compromiso con las operaciones mineras responsables, transparentes y sustentables significa que Grupo México continúa estableciendo objetivos de emisiones y ambientales en línea con la ambición del Acuerdo de Paris, la preparación tecnológica y el entorno normativo de las geografías en las que operamos. La ruta (acordada por los miembros de la ICA) nos ayudará a facilitar la colaboración de toda la industria en la búsqueda de soluciones, ya que solo podemos crear una industria de cobre con cero emisiones netas si trabajamos juntos, implementamos las mejores prácticas del sector y encontramos sinergias que funcionen".

La hoja de ruta Copper—The Pathway to Net Zero se basa en las pautas anteriores de las mejores prácticas de la ICA. Gracias al apoyo de la ICA, se lanzó en 2020 The Copper Mark®, un marco de garantía independiente de terceros. The Copper Mark ® se diseñó para brindar a todas las partes interesadas la confianza de que las plantas de producción de cobre certificadas operan de acuerdo con prácticas industriales responsables y aceptadas internacionalmente.

