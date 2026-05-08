Les ministères vietnamiens soutiennent le premier sommet international sur le carburant d'aviation durable (SAF) à Da Nang

DA NANG, Vietnam, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le Vietnam a démontré son engagement clair à devenir un leader SAF sérieux mercredi, alors que plusieurs ministères clés se sont réunis à Da Nang pour le premier sommet SAF international du pays et que l'Association SAF d'Asie (ASAFA) a signé deux accords institutionnels avec des organismes d'État.

L'ASAFA Innovation & Policy Summit (IPS) Vietnam 2026, qui s'est tenu du 6 au 8 mai à Da Nang, a rassemblé des dirigeants d'environ 70 organisations, dont des responsables politiques de haut niveau de la commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, des ministères de l'industrie et du commerce, des finances, de la construction et de la science et de la technologie, ainsi que des compagnies aériennes, des producteurs de carburant, des financiers et des fournisseurs de technologie. Le sommet a été ouvert par M. Ho Quang Buu, vice-président du comité populaire de Da Nang.

Le premier protocole d'accord a été signé avec l'Agence pour l'innovation, la transition verte et la promotion de l'industrie (IGIP), un organisme dépendant du ministère vietnamien de l'industrie et du commerce, établissant un cadre stratégique couvrant le renforcement des capacités de la SAF, le transfert de connaissances techniques et le soutien à l'élaboration de politiques. Le second, signé avec le Da Nang Innovation Startup Support Centre (DISSC), fait de Da Nang une plaque tournante de l'innovation dans le domaine de la SAF grâce à des événements organisés en commun, à des réseaux d'experts et au développement de la main-d'œuvre.

« Le Vietnam dispose des éléments fondamentaux nécessaires à la mise en place d'un écosystème SAF compétitif », a déclaré Fabrice Espinosa, fondateur et directeur général de l'ASAFA. « La question n'est pas de savoir si le SAF va s'étendre. La question est de savoir où et qui sera le chef de file. »

Depuis 2024, l'ASAFA s'est imposée comme la principale voix indépendante de l'Asie-Pacifique en matière de SAF. Ses membres et partenaires, qui représentent 44 organisations réparties dans 17 pays, ont façonné la politique de la SAF au sein des gouvernements asiatiques, encouragé l'achat de produits et de certificats de la SAF et produit le premier rapport APAC SAF Outlook de la région. L'association a été récompensée par le prix EuroCham Sustainability Award 2025 et a été représentée à la COP30 à Belém.

L'IPS Vietnam 2026 est le premier des trois sommets organisés par l'ASAFA cette année, avec la Thaïlande en juin et la Malaisie en octobre. Au-delà des sommets, l'ASAFA publiera trois ouvrages majeurs, lancera un comité sur les structures du marché afin d'harmoniser les normes régionales et ouvrira en septembre sa première session de l'Académie internationale de formation professionnelle à la SAF.

À propos de l'ASAFA

Asie L'Association SAF est la première, la plus grande et la seule association indépendante à but non lucratif d'Asie-Pacifique qui se consacre à l'accélération de l'adoption des SAF, en facilitant les cadres politiques, les structures de marché et les coalitions industrielles nécessaires à l'expansion des SAF. www.asiasaf.org

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