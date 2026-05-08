-Los ministerios vietnamitas respaldan la primera cumbre internacional sobre combustibles de aviación sostenibles (SAF) de Vietnam en Da Nang

DA NANG, Vietnam, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Vietnam demostró el miércoles su claro compromiso de convertirse en un líder serio en SAF, cuando varios ministerios gubernamentales clave se reunieron en Da Nang para la primera cumbre internacional de SAF del país y la Asociación Asiática de SAF (ASAFA) firmó dos acuerdos institucionales con organismos estatales.

La Cumbre de Innovación y Políticas (IPS) de ASAFA Vietnam 2026, celebrada del 6 al 8 de mayo en Da Nang, reunió a líderes de aproximadamente 70 organizaciones, incluyendo altos funcionarios del Comité de Asuntos Económicos y Financieros de la Asamblea Nacional, los Ministerios de Industria y Comercio, Finanzas, Construcción y Ciencia y Tecnología, junto con aerolíneas, productores de combustible, entidades financieras y proveedores de tecnología. La cumbre fue inaugurada por Ho Quang Buu, vicepresidente del Comité Popular de Da Nang.

El primer memorando de entendimiento se firmó con la Agencia para la Innovación, la Transición Verde y la Promoción Industrial (IGIP), organismo dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, estableciendo un marco estratégico que abarca el desarrollo de capacidades en combustibles de aviación sostenibles (SAF), la transferencia de conocimientos técnicos y el apoyo al desarrollo de políticas. El segundo, firmado con el Centro de Apoyo a la Innovación y las Empresas Emergentes de Da Nang (DISSC), posiciona a Da Nang como un centro neurálgico para la innovación en SAF mediante eventos coorganizados, redes de expertos y desarrollo de la fuerza laboral.

"Vietnam cuenta con los fundamentos clave necesarios para construir un ecosistema SAF competitivo", afirmó Fabrice Espinosa, fundador y director consejero delegado de ASAFA. "La cuestión no es si el SAF se expandirá, sino dónde y quién liderará su desarrollo".

Desde 2024, ASAFA se ha consolidado como la principal voz independiente en materia de SAF en Asia-Pacífico. Sus miembros y socios, que abarcan 44 organizaciones de 17 países, han influido en las políticas de SAF de los gobiernos asiáticos, impulsando la adquisición de SAF y la compra de certificados, y elaborado el primer informe regional sobre las perspectivas del SAF en Asia-Pacífico. La asociación fue galardonada con el Premio EuroCham a la Sostenibilidad 2025 y estuvo representada en la COP30 en Belém.

IPS Vietnam 2026 es la primera de las tres cumbres que ASAFA convocará este año, junto con Tailandia en junio y Malasia en octubre. Además de las cumbres, ASAFA publicará tres importantes documentos, creará un Comité de Estructuras de Mercado para armonizar los estándares regionales y abrirá la primera convocatoria de la Academia Internacional de Formación Profesional de las Fuerzas de Defensa de Singapur en septiembre.

Acerca de ASAFA

Asia SAF Association es la primera, más grande y única organización independiente sin ánimo de lucro de Asia-Pacífico dedicada a acelerar la adopción de SAF, facilitando los marcos normativos, las estructuras de mercado y las coaliciones industriales necesarias para ampliar SAF. www.asiasaf.org

Contacto para medios:

Gabriel Ho, responsable de sostenibilidad

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