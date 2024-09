Les modèles entièrement électriques EH7 et EHS7 de HONGQI sont présentés au salon Automechanika de Francfort 2024

CHANGCHUN, Chine, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Automechanika Frankfurt 2024, HONGQI a présenté ses derniers véhicules à énergie nouvelle - la berline tout électrique EH7 et le SUV tout électrique EHS7. Ce lancement a marqué la deuxième participation de HONGQI au salon Automechanika de Francfort.

Les HONGQI EH7 et EHS7 sont des modèles phares dans le secteur des nouvelles énergies de la marque, dont le design allie luxe et technologies avancées, notamment en matière de dynamique de conduite et de confort.

1

En ce qui concerne la dynamique de conduite, les HONGQI EH7 et EHS7 sont équipées de transmissions électriques de premier plan, pouvant atteindre 22 500 tours/minute et fournir une puissance de 455 kW et un couple de 756 Nm, les meilleurs de leur catégorie, pour une expérience d'accélération comparable à celle des supercars. Parallèlement, les deux véhicules excellent en termes d'autonomie, puisqu'ils sont en tête du secteur avec une autonomie maximale WLTP de 655 km pour l'EH7 et de 600 km pour l'EHS7. En outre, ils supportent la charge rapide, permettant à la batterie de passer de 10 % à 80 % en seulement 20 minutes, ce qui répond aux besoins des déplacements sur de longues distances.

En termes de confort, les modèles EH7 et EHS7 sont équipés d'un contrôle dynamique du châssis avec une suspension à amortissement variable qui réduit considérablement l'inconfort causé par les bosses et les vibrations. De plus, conçus pour les voyages en famille, les EH7 et EHS7 ont un empattement de 3 mètres, ce qui offre beaucoup d'espace pour les jambes des passagers arrière. Les véhicules sont équipés de L2 ADAS (advanced driver assistance system), d'AR-HUD (Augmented Reality Head-Up Display) et d'un système audio personnalisé de HONGQI, ce qui rend la conduite plus facile et le voyage plus agréable.

En tant que marque de voiture de « nouveau luxe à l'échelle mondiale », HONGQI adopte systématiquement les concepts « d'avancée, de haute technologie et de style » dans les véhicules électriques HONGQI. Les modèles EH7 et EHS7 sont construits sur l'une des trois plateformes phares de HONGQI, la plateforme électrique HONGQI TianGong, qui intègre les percées significatives et les dernières avancées de la marque dans des domaines technologiques clés. Cette plateforme sera notamment présentée au salon de l'automobile de Paris 2024 aux côtés des modèles EH7 et EHS7, mettant en avant les capacités exceptionnelles de HONGQI en matière de développement de véhicules à énergie nouvelle sur le marché européen. En tant que marque automobile de nouveau luxe à l'échelle mondiale, HONGQI adopte systématiquement les concepts « d'avancée, de haute technologie et d'élégance » dans les véhicules électriques HONGQI.

Outre la démonstration de ses prouesses technologiques, HONGQI développe activement ses partenariats avec les distributeurs européens, en favorisant la localisation des services après-vente. Actuellement, le réseau mondial de HONGQI s'étend sur 28 pays et compte 128 points de vente au total. Le taux de disponibilité des pièces détachées a atteint 95 %, ce qui permet de réduire les délais d'attente pour les clients.

Grâce à l'innovation dans le domaine des nouvelles énergies et au développement de son réseau de vente mondial, HONGQI renforce sa position sur le marché européen et entend offrir luxe et service d'exception à une clientèle de plus en plus importante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512431/1.jpg