Vollelektrische Modelle EH7 und EHS7 von HONGQI debütieren auf der Automechanika Frankfurt 2024

CHANGCHUN, China, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der Automechanika Frankfurt 2024 stellte HONGQI seine neuesten Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik vor – die vollelektrische Limousine EH7 und den vollelektrischen Geländewagen EHS7. Dies war bereits der zweite Auftritt von HONGQI auf der Automechanika Frankfurt.

Die Modelle HONGQI EH7 und EHS7 sind die Flaggschiffe der Marke im Bereich der neuen Energien. Sie zeichnen sich durch ein Design aus, das Luxus mit fortschrittlichen Technologien verbindet, insbesondere in Bezug auf Fahrdynamik und Komfort.

Was die Fahrdynamik betrifft, so sind der HONGQI EH7 und der EHS7 mit elektrischen Antrieben der Spitzenklasse ausgestattet, die eine Drehzahl von 22.500 U/min erreichen und mit 455 kW und 756 Nm in ihrer Klasse führende Werte bei Leistung und Drehmoment aufweisen – was ein Beschleunigungserlebnis bietet, das mit dem von Supercars vergleichbar ist. Gleichzeitig zeichnen sich beide Fahrzeuge durch eine überragende Reichweite aus. Mit einer WLTP-Reichweite von 655 km für den EH7 und 600 km für den EHS7 sind sie führend in der Branche. Darüber hinaus unterstützen sie eine Schnellladung, mit der der Akku in nur 20 Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden kann, was den Anforderungen von Langstreckenreisen entspricht.

Was den Komfort betrifft, so sind der EH7 und der EHS7 mit einer dynamischen Fahrwerksregelung mit variabler Dämpfung ausgestattet, die durch Stöße und Vibrationen verursachte Unannehmlichkeiten deutlich reduziert. Der EH7 und der EHS7 wurden speziell für die Bedürfnisse von Familien entwickelt und verfügen über einen Radstand von 3 Metern, der den Passagieren auf den Rücksitzen viel Beinfreiheit bietet. Die Fahrzeuge sind mit L2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), AR-HUD (Augmented Reality Head-Up Display) und einem maßgeschneiderten Audiosystem von HONGQI ausgestattet, was das Fahren einfacher und die Reise angenehmer macht.

Als „World's New Luxury"-Automobilmarke setzt HONGQI bei seinen Elektrofahrzeugen konsequent auf das Konzept „fortschrittlich, hightech und stilvoll". Die Modelle EH7 und EHS7 basieren auf einer der drei Flaggschiff-Plattformen von HONGQI, der HONGQI TianGong Electric Platform, die die bedeutenden Durchbrüche und neuesten Fortschritte der Marke in wichtigen technologischen Bereichen umfasst. Die Plattform wird erstmals auf dem Pariser Autosalon 2024 zusammen mit dem EH7 und dem EHS7 vorgestellt, um dem europäischen Markt die außergewöhnlichen Fähigkeiten von HONGQI bei der Entwicklung von Fahrzeugen alternativer Antriebstechnik (New Energy Vehicles, NEVs) zu präsentieren. Als neue Luxusautomobilmarke der Welt setzt HONGQI bei den HONGQI-Elektrofahrzeugen konsequent auf die Konzepte „fortschrittlich, hightech und stilvoll".

HONGQI unterstreicht nicht nur seine technologischen Fähigkeiten, sondern baut auch aktiv seine Partnerschaften mit europäischen Händlern aus und fördert die Lokalisierung des Kundendienstes. Derzeit erstreckt sich das HONGQI-Netz in Übersee über 28 Länder mit insgesamt 128 Stores. Die Ersatzteilverfügbarkeitsrate hat 95 % erreicht, um die Wartezeiten für Kundinnen und Kunden zu minimieren.

Durch die Innovation im Bereich der neuen Energien und den Ausbau seines weltweiten Vertriebsnetzes stärkt HONGQI seine Position auf dem europäischen Markt und ist bestrebt, einem wachsenden Kundenstamm Luxus und außergewöhnlichen Service zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512431/1.jpg