Les modules Astronergy remportent le « Outdoor Energy Yield AQM Award 2022 » de TÜV Rheinland

HANGZHOU, Chine, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Astronergy a reçu une nouvelle distinction lors de l'édition 2022 du congrès solaire TÜV Rheinland « All Quality Matters » : son module bifacial de la série ASTRO a remporté le « Outdoor Energy Yield Award (Bifacial Group) », qui s'est tenu à Hefei, en Chine, le 2 septembre.

Le prix « All Quality Matters » est reconnu comme l'un des prix les plus compétitifs et les plus prestigieux parmi les fournisseurs de modules, d'onduleurs, de systèmes de stockage d'énergie, etc., en raison de son processus d'évaluation objectif et fiable et de ses institutions de sélection neutres et compétentes. Il s'agit du cinquième prix remporté par Astronergy dans le cadre du programme « All Quality Matters » de TÜV Rheinland depuis 2018, ce qui témoigne d'une reconnaissance officielle et professionnelle des performances exceptionnelles des produits d'Astronergy.

Les modules du concours de rendement énergétique extérieur sont choisis au hasard parmi 1 000 modules de production de masse et installés par le TÜV Rheinland unifié sur son site d'essai à Cologne, en Allemagne. Les performances de production d'énergie des modules sont évaluées par des tests en laboratoire et en extérieur, et le taux d'efficacité énergétique du module final est classé en fonction des données d'évaluation. Au cours de la période d'essai de six mois, le module bifacial de la série ASTRO a été soumis à des tests en extérieur, qui représentent les performances les plus réalistes des produits modulaires dans des applications pratiques. Il s'est finalement démarqué des nombreux participants et a remporté le prix.

Les modules bifaciaux de la série ASTRO se caractérisent par un excellent rendement, une puissance élevée et une grande fiabilité. Ils bénéficient d'une garantie de 30 ans et peuvent résister à un environnement climatique extrême pour répondre à des situations extrêmes, telles que l'altitude, la salinité et les températures élevées.

« Les tests rigoureux de TÜV Rheinland ont pleinement vérifié la fiabilité des produits modulaires d'Astronergy. À l'avenir, Astronergy continuera à développer des technologies de pointe pour fournir à ses clients des produits de qualité supérieure et à haut rendement, en s'efforçant de créer un monde durable et sans émissions de carbone grâce à l'énergie solaire. » A déclaré Haiyan Huang, vice-président d'Astronergy.

À propos d'Astronergy :

Astronergy est déterminée à devenir le fabricant de modules photovoltaïques le plus compétitif au monde, en se concentrant sur la recherche et le développement, la fabrication, la distribution et la vente de cellules solaires et de modules photovoltaïques à haut rendement. En raison de sa marque fiable et à l'avant-garde en matière de technologie, Astronergy a été reconnue par PVEL/DNV GL comme l'une des « entreprises les plus performantes », et ce, à six reprises parmi les fabricants de modules. La marque a également été classée comme le fournisseur mondial de catégorie 1 de modules photovoltaïques par Bloomberg.

