Los módulos Astronergy ganan el "Outdoor Energy Yield AQM Award 2022" de TÜV Rheinland

HANGZHOU, China, 6 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Astronergy ha vuelto a recibir un reconocimiento en la edición 2022 del Congreso Solar "All Quality Matters" de TÜV Rheinland, al ganar su módulo bifacial de la serie ASTRO el premio "Outdoor Energy Yield Award (Bifacial Group)", celebrado en Hefei, China, el 2 de septiembre.

Astronergy won "All Quality Matters 2022" awarded by TÜV Rheinland. Credit: Astronergy

El premio "All Quality Matters" está reconocido como uno de los premios más competitivos y valiosos entre los proveedores de módulos, inversores y sistemas de almacenamiento de energía, etc. debido a su proceso de evaluación objetivo y creíble, y a las instituciones de selección autorizadas y neutrales. Es el quinto premio que Astronergy ha ganado del "All Quality Matters" de TÜV Rheinland desde 2018, lo que demuestra el reconocimiento autorizado y profesional del excelente rendimiento de los productos de Astronergy.

Los módulos de la competición de rendimiento energético en exteriores se seleccionan al azar de entre 1.000 módulos de producción en serie y son instalados por TÜV Rheinland unificado en su centro de pruebas de Colonia (Alemania). El rendimiento de generación de energía de los módulos se evalúa mediante pruebas en laboratorio y en exteriores, y el índice de rendimiento energético final del módulo se clasifica según los datos de la evaluación. Durante el periodo de pruebas de 6 meses, el módulo bifacial de la serie ASTRO se sometió a mediciones en exteriores, que es el rendimiento más realista de los productos modulares en aplicaciones prácticas, y finalmente destacó entre muchos participantes y ganó el premio.

Los módulos bifaciales de la serie ASTRO se caracterizan por su alta eficiencia, alta potencia y alta fiabilidad, tienen 30 años de garantía y pueden resistir el entorno climático extremo para cumplir con los usos de escenarios completos, tales como alta altitud, alta salinidad y alta temperatura.

"Las rigurosas pruebas de TÜV Rheinland han verificado plenamente la fiabilidad de los productos modulares de Astronergy. En el futuro, Astronergy seguirá avanzando con tecnologías avanzadas para ofrecer a los clientes más productos de alta calidad y eficiencia, haciendo un esfuerzo continuo para crear un mundo sostenible y con cero emisiones de carbono con energía solar", dijo Haiyan, Huang, vicepresidente de Astronergy.

Acerca de Astronergy:

Astronergy se ha comprometido a convertirse en el fabricante de módulos fotovoltaicos más competitivo del mundo, centrándose en la I+D, la fabricación, la distribución y la venta de células solares y módulos fotovoltaicos de alta eficiencia. Como marca fiable y líder en tecnología, Astronergy ha sido galardonada por PVEL/DNV GL como "Top Performer" entre los fabricantes de módulos en seis ocasiones. Y la marca también ha sido incluida en la lista de proveedores de módulos fotovoltaicos de nivel 1 del mundo por Bloomberg.

www.astro-energy.com/en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1892206/Astronergy_won_All_Quality_Matters_2022_awarded_T_V_Rheinland_Credit.jpg

