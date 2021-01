Les montres Amazfit GTR 2e et Amazfit GTS 2e saluées par les médias au CES 2021

Ces deux montres connectées sont celles qui ont remporté tous les suffrages des médias et des influenceurs lors des rencontres récapitulatives qui ont suivi le CES 2021. De très nombreux journalistes spécialisés et commentateurs des médias les ont saluées pour la durée de vie remarquable de leur batterie, leurs vastes fonctions de suivi de la santé et de la condition physique (y compris de la qualité du sommeil), leurs 90 modes sport et leur impressionnant écran AMOLED toujours allumé.

Les montres Amazfit GTR 2e et Amazfit GTS 2e ont même figuré dans plusieurs palmarès du CES 2021 établis par des commentateurs respectés :

Tendances digitales : Meilleurs appareils portables du CES 2021

Radar à technologies : Meilleurs appareils portables du CES 2021

Appareils portables : Meilleurs appareils portables du CES 2021 – la sélection du jury

Santé des femmes : Meilleure innovation technologique du CES 2021

Android : Meilleurs appareils portables lancés au CES 2021

Gadgets et appareils portables : Meilleures technologies portables et de suivi de la santé et de la condition physique du CES 2021

Technologies portables : Meilleurs appareils portables du CES 2021

UNOCERO – CES 2021 : Meilleurs gadgets de suivi de la santé et de lutte contre le coronavirus

Fidèles à la promesse d'Amazfit d'allier style et santé, les nouvelles montres GTR 2e et GTS 2e sont munies d'une batterie à durée de vie étendue pouvant aller respectivement jusqu'à 24 jours et 14 jours en cas d'utilisation normale.

Synonymes de « remise en forme pour tous », les montres Amazfit GTR 2e, Amazfit GTS 2e et Amazfit GTS 2 mini sont les dernières arrivées dans les gammes Amazfit GTS 2 et GTR 2 connues pour leurs produits phares du même nom.

Plus tard dans l'année, Amazfit lancera également la GTR 2 LTE, qui sera dotée d'une connexion réseau 4G.

En Amérique du Nord, les montres Amazfit GTR 2e et Amazfit GTS 2e sont disponibles sur le site officiel de la marque et sur Amazon. Les deux modèles sont au prix de 139,99 dollars américains.

Au Royaume-Uni, les montres Amazfit GTR 2e et Amazfit GTS 2e sont maintenant en vente chez Argos au prix de 119 livres sterling. Elles seront disponibles sur le site officiel de la marque et sur Amazon à une date qui sera confirmée ultérieurement.

Les utilisateurs des autres marchés sont invités à consulter le site officiel d'Amazfit pour en savoir plus sur la disponibilité et le prix des différents produits.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1422007/Amazfit.jpg

SOURCE Amazfit