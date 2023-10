Les NFT YogaPetz axés sur le bien-être se sont vendus en moins de 45 minutes, pour une valeur de près de 3 millions de dollars

HONG KONG, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Yogapetz est ravi d'annoncer le succès remarquable de sa dernière sortie, la collection de NFT YogaPetz axés sur le bien-être, qui a connu un taux de sursouscription stupéfiant de 130 %. En l'espace de 45 minutes, la collection de 10 000 pièces a été entièrement vendue, générant la somme impressionnante de 1 761 ETH, soit l'équivalent d'environ 3 millions de dollars de ventes.

The YogaPetz project is led by co-founders @keung (Kam-Keung FUNG, left) and @Kakarot_F23 (Kin-Fung MAN, right), who collectively bring over twenty years of entrepreneurial and operational experience to the table. YogaPetz is a decentralized wellness ecosystem that prioritizes mindfulness, community, and rewards, aiming to provide users with a secure, transparent, and decentralized platform that nurtures mental and physical well-being.

Cette prouesse a eu lieu le 31 août 2023, malgré un environnement de marché difficile pour les NFT au cours de la saison hivernale, caractérisé par une baisse de la capitalisation boursière et un faible enthousiasme de la part des investisseurs. Le succès retentissant de la collection YogaPetz témoigne de sa proposition de valeur unique et de la demande croissante de NFT axés sur le bien-être.

Un succès retentissant qui témoigne de la demande croissante de NFT axés sur le bien-être

« Nous sommes stupéfaits de la réponse exceptionnelle à la collection YogaPetz, a déclaré @keung, cofondateur de YogaPetz. La rapidité des ventes et la valeur considérable générée démontrent le vif intérêt du marché pour les NFT sur le thème du bien-être. Notre collaboration est animée par l'objectif commun de fournir des récompenses et des incitations qui favorisent le bien-être mental et physique à notre communauté en ligne florissante de plus de 220 000 membres. »

YogaPetz est un écosystème de bien-être décentralisé qui donne la priorité à la pleine conscience, à la communauté et aux récompenses, visant à fournir aux utilisateurs une plateforme sécurisée, transparente et décentralisée qui nourrit le bien-être mental et physique. En utilisant le jeton $PRANA associé à une application mobile, les utilisateurs sont incités à pratiquer et à maintenir des habitudes saines pour le corps et l'esprit (Relaxation - Récompenses - Retraite - Recommencer). Le succès de la collection YogaPetz a ouvert la voie à des développements et des partenariats prometteurs au sein de l'écosystème du bien-être.

Des cofondateurs expérimentés conduisent YogaPetz au succès

Le projet YogaPetz est dirigé par les cofondateurs @keung (Kam-Keung FUNG) et @Kakarot_F23 (Kin-Fung MAN), qui cumulent plus de 20 ans d'expérience entrepreneuriale et opérationnelle. Leurs diverses expériences et leur expertise constituent une base solide pour le succès de YogaPetz.

@keung, fondateur et PDG d'Awesapp Limited, possède une expérience impressionnante dans la création et la gestion d'applications mobiles. Sa connaissance approfondie du marché, affinée par des années d'expérience, lui a permis d'acquérir des connaissances inestimables sur le paysage concurrentiel des NFT. Grâce à son expertise, @keung a fourni des conseils stratégiques à des projets NFT de premier plan tels que 9GAG (Memeland) et OliveX.

Le projet Memeland a notamment réalisé un exploit remarquable en vendant 10 000 NFT en seulement 12 minutes, générant des revenus d'équipe de 9 801 ETH, ce qui équivaut à plusieurs millions de dollars. De même, OliveX a lancé 420 NFT Genesis plus tôt cette année, et tous ont été rapidement vendus, ce qui a permis de collecter 2 100 ETH, d'une valeur de plus de 3 millions de dollars. Ces succès soulignent le sens aigu du marché de @keung et sa capacité à se frayer un chemin dans le paysage changeant des NFT.

Alors que le gouvernement de Hong Kong encourage le développement du Web3 avec des perspectives incertaines, il est intéressant de noter que ces trois startups hongkongaises ont acquis une reconnaissance internationale dans le domaine du Web3.

@keung : Le Web3 favorise l'innovation et la réussite grâce à la sagesse collective

@keung reconnaît les doutes qui entourent les produits Web3 et NFT, mais il reste fermement convaincu de leur potentiel à atteindre des résultats dont les produits Internet traditionnels sont tout simplement incapables. Il a expliqué: « Avant l'ère du Web3, les équipes devaient investir beaucoup de temps et d'efforts dans le marketing pour atteindre les bons utilisateurs. Cependant, les projets Web3 fonctionnent différemment. En formant une communauté, le bouche-à-oreille se propage naturellement, ce qui permet d'établir des relations plus efficaces entre les utilisateurs à l'échelle mondiale. »

Outre les avantages de la participation de la communauté aux projets Web3 et NFT, @keung souligne leur potentiel en tant que moyen de collecte de fonds et de rassemblement de talents. Ces projets peuvent obtenir un financement grâce à la communauté et attirer des talents exceptionnels qui apportent des idées, des capacités de réflexion et des contributions précieuses à la gestion du projet. Cette approche collaborative permet aux projets Web3 d'exploiter la sagesse et l'expertise collectives de leurs communautés, ce qui favorise l'innovation et la réussite.

Le parcours de @Kakarot_F23 dans sa lutte contre le cancer et la création de YogaPetz

@Kakarot_F23, un autre cofondateur de YogaPetz, a un lien très personnel avec le projet. Après avoir été diagnostiqué d'un cancer du nasopharynx à la fin de l'année 2019, il a subi une chimiothérapie et une radiothérapie épuisantes. Tout au long de ce cheminement difficile, @Kakarot_F23 a rencontré des obstacles physiques et mentaux importants, y compris les difficultés de la dépression. Cependant, grâce au soutien indéfectible de la communauté de lutte contre le cancer, il a réussi à retrouver confiance en lui et à retrouver espoir.

Inspiré par sa lutte contre le cancer, @Kakarot_F23 a été poussé à créer YogaPetz, une plateforme qui va au-delà des offres traditionnelles de NFT. Fort de sa formation en beaux-arts et diplômé de l'University of the Arts London (anciennement Central Saint Martins), @Kakarot_F23 reconnaît l'immense potentiel de marché des communautés NFT axées sur le bien-être. Il est fermement convaincu que les communautés NFT axées sur le bien-être peuvent apporter des changements positifs et de la croissance.

La collaboration entre @keung et @Kakarot_F23 est marquée par une parfaite harmonie. Ils gèrent conjointement la communauté YogaPetz, tirant parti de l'expertise en arts créatifs de @Kakarot_F23 et de la perspicacité technique de @keung. Leur vision commune et leurs compétences complémentaires créent une base solide pour le succès de YogaPetz sur le marché concurrentiel des NFT.

À propos de YogaPetz

YogaPetz est un écosystème de bien-être décentralisé qui met l'accent sur la pleine conscience, la communauté et les récompenses. Notre objectif principal est de proposer aux utilisateurs une plateforme sécurisée, transparente et décentralisée qui favorise le bien-être mental et physique. Même les personnes qui ne détiennent pas de NFT YogaPetz sont encouragées à découvrir la plateforme et à en faire partie. Ils peuvent entamer leur voyage vers le bien-être, créer leur propre entreprise de bien-être, échanger des retraites avec nos partenaires en utilisant le jeton $PRANA, et adopter des habitudes saines par la répétition.

Pour en savoir plus :

https://yogapetz.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2213052/2f9358fd_be07_4432_8f5c_5d8ee13a9d93.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2213051/e7511d13_51b0_4016_93f7_e292121240b9.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2213053/YGPZ_with_text_4x_Logo.jpg

SOURCE YogaPetz