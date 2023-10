NFT de Bem-Estar YogaPetz É Vendido em Menos de 45 Minutos com um Valor Próximo a US$ 3 Milhões

HONG KONG, 5 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Yogapetz tem o prazer de anunciar o notável sucesso de seu último lançamento, a coleção Wellness NFT YogaPetz, que registrou uma surpreendente taxa de excesso de assinaturas de 130%. Em apenas 45 minutos, toda a coleção de 10.000 peças foi completamente esgotada, gerando uma quantia impressionante de 1.761 ETH, o equivalente a aproximadamente USD 3 milhões em vendas.

O projeto YogaPetz é liderado pelos cofundadores @keung (Kam-Keung FUNG, à esquerda) e @Kakarot_F23 (Kin-Fung MAN, à direita), que trazem coletivamente mais de vinte anos de experiência empresarial e operacional à mesa. YogaPetz é um ecossistema de bem-estar descentralizado que prioriza a consciência plena, comunidade e recompensas, com o objetivo de fornecer aos usuários uma plataforma segura, transparente e descentralizada que nutre o bem-estar físico e mental.

Essa conquista inovadora ocorreu em 31 de agosto de 2023, apesar do ambiente de mercado desafiador para as NFTs durante a temporada de inverno prevalecente, caracterizada por uma queda na capitalização de mercado e baixo sentimento do investidor. O sucesso retumbante da coleção YogaPetz serve de prova de sua proposta de valor única e da crescente demanda por NFTs com foco no bem-estar.

Resposta Impressionante Demonstra Crescente Demanda por Wellness NFTs

"Estamos impressionados com a resposta incrível à coleção YogaPetz," disse @keung, cofundador do YogaPetz. "A rápida venda e o valor substancial gerado demonstram o forte apetite por NFTs com tema de bem-estar no mercado. Nossa colaboração é impulsionada pelo objetivo comum de fornecer recompensas e incentivos que promovam o bem-estar físico e mental à nossa próspera comunidade online de mais de 220 mil membros."

YogaPetz é um ecossistema de bem-estar descentralizado que prioriza atenção plena, comunidade e recompensas, com o objetivo de fornecer aos usuários uma plataforma segura, transparente e descentralizada que nutre o bem-estar físico e mental. Utilizando o token $PRANA em conjunto com um aplicativo móvel, os usuários são incentivados a praticar e manter hábitos saudáveis de mente e corpo (Relaxar - Recompensar - Recuar - Repetir). O sucesso da coleção YogaPetz abriu caminho para desenvolvimentos e parcerias emocionantes dentro do ecossistema do bem-estar.

Cofundadores Experientes Conduzindo o YogaPetz ao Sucesso

O projeto YogaPetz é liderado pelos cofundadores @keung (Kam-Keung FUNG) e @Kakarot_F23 (Kin-Fung MAN), que trazem coletivamente mais de vinte anos de experiência empresarial e operacional à mesa. Suas diversas origens e expertise formam uma base sólida para o sucesso do YogaPetz.

@keung, fundador e CEO da Awesapp Limited, possui um histórico impressionante na criação e gerenciamento de aplicativos móveis. Sua profunda compreensão do mercado, aprimorada por anos de experiência de inteligência prática, o equipou com insights inestimáveis sobre o cenário competitivo de NFTs. Aproveitando sua experiência, @keung ofereceu consultoria estratégica a projetos de destaque da NFT, como a 9GAG (Memelândia) e OliveX.

Notavelmente, o projeto Memelândia alcançou um feito admirável ao vender 10.000 NFTs em apenas 12 minutos, gerando receitas da equipe de 9.801 ETH, equivalente a milhões de dólares. Da mesma forma, a OliveX lançou 420 NFTs Genesis no início deste ano, e todos foram rapidamente esgotados, arrecadando 2.100 ETH, avaliado em mais de três milhões de dólares. Esses sucessos destacam o sentido astuto de mercado do @keung e sua capacidade de navegar pelo cenário de NFTs em evolução.

Embora o governo de Hong Kong promova o desenvolvimento da web3 com perspectivas incertas, é notável que essas três startups de Hong Kong tenham obtido reconhecimento internacional na área da web3.

@keung: Web3 Impulsiona a Inovação e Sucesso por meio da Sabedoria Coletiva

@keung reconhece as dúvidas em torno dos produtos web3 e NFT, mas ele permanece firme em sua crença em seu potencial de alcançar resultados que os produtos tradicionais de internet simplesmente não conseguem. Ele explica: "Na era pre-web3, as equipes tiveram que investir tempo e esforço significativos em marketing para alcançar os usuários certos. No entanto, os projetos web3 operam de forma diferente. Ao cultivar uma comunidade, o boca-a-boca se espalha naturalmente, permitindo conexões de usuário globais mais eficazes".

Além das vantagens da participação comunitária em projetos web3 e NFT, @keung enfatiza seu potencial como oportunidades para arrecadação de fundos e agregação de talentos. Esses projetos podem garantir financiamento por meio da comunidade e atrair talentos excepcionais que trazem ideias, recursos de brainstorming e contribuições valiosas para a gestão de projetos. Esta abordagem colaborativa possibilita que os projetos web3 aproveitem a sabedoria coletiva e a experiência de suas comunidades, impulsionando a inovação e o sucesso.

A Jornada do @Kakarot_F23 para Combater o Câncer e o Início do YogaPetz

@Kakarot_F23, outro cofundador do YogaPetz, tem uma conexão profundamente pessoal com o projeto. Após ter sido diagnosticado com câncer nasofaríngeo no final de 2019, ele passou por exaustivas quimioterapia e radioterapia. Ao longo desta jornada desafiadora, @Kakarot_F23 enfrentou obstáculos físicos e mentais significativos, incluindo as dificuldades da depressão. No entanto, com o apoio inabalável da comunidade do câncer, ele conseguiu reconstruir sua confiança e reacender a esperança.

Inspirado por sua batalha com o câncer, @Kakarot_F23 foi impulsionado a estabelecer o YogaPetz como uma plataforma que vai além das ofertas tradicionais de NFT. Com base em sua formação em artes plásticas e se formando na University of the Arts London (anteriormente conhecida como Central Saint Martins), @Kakarot_F23 reconhece o imenso potencial de mercado das comunidades de NFTs focadas no bem-estar. Ele acredita firmemente que as comunidades da NFT centradas no bem-estar podem trazer mudanças e crescimento positivos.

A colaboração entre @keung e @Kakarot_F23 é marcada por sinergia contínua. Eles gerenciam em conjunto a comunidade YogaPetz, aproveitando a experiência em artes criativas do @Kakarot_F23 e a perspicácia técnica do @keung . Sua visão compartilhada e habilidades complementares criam uma base sólida para o sucesso do YogaPetz no mercado competitivo de NFTs.

Sobre o YogaPetz

O YogaPetz é um ecossistema de bem-estar descentralizado que enfatiza a consciência plena, a comunidade e as recompensas. Nosso principal objetivo é oferecer aos usuários uma plataforma segura, transparente e descentralizada que promova o bem-estar mental e físico. Mesmo indivíduos que não possuem o YogaPetz NFT são incentivados a explorar e participar da plataforma. Eles podem começar sua jornada de bem-estar, estabelecer seus próprios negócios de bem-estar, resgatar refúgios com nossos parceiros usando $PRANA e cultivar hábitos saudáveis por meio de repetição.

