Les nouveaux modules DeepBlue 3.0 de JA Solar reçoivent de multiples certifications, le produit basé sur de fines tranches de 182 mm x 182 mm est prêt pour le marché international

BEIJING, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar a annoncé aujourd'hui que ses nouveaux modules de la série DeepBlue 3.0 ont réussi les essais de certification menés par TÜV SÜD pour les normes IEC 61215 et IEC 61730. Ces normes certifient la qualité de divers attributs des produits, comme la conception, la structure, les matériaux, les composants et les technologies de production. La certification démontre la fiabilité et la sécurité de la gamme de produits et qu'il est prêt à être introduit sur le marché mondial de l'énergie photovoltaïque. Les modules DeepBlue 3.0 sont construits à l'aide de fines tranches, ou wafer, de 182 mm x 182 mm (d'où le nom de « modules 182 »).

DeepBlue 3.0 est un nouveau produit lancé par JA Solar en mai 2020. L'efficacité du module est supérieure à 21,0 %, et la puissance de sortie du panneau de 72 cellules produit en série pourrait atteindre 545 W. En tant que l'un des premiers modules 182 à obtenir la certification TÜV, DeepBlue 3.0 intègre les avantages de nombreuses technologies à haut rendement et à faible détérioration, y compris la nouvelle génération de technologie technologie d'émetteur passivé et de cellule arrière (PERC) à haute efficacité appelée PERCIUM+ ainsi que les tranches de silicium dopé de gallium qui confèrent au produit un grand rendement en matière de fiabilité, d'efficacité de conversion et de production d'électricité. Cela pourrait réduire le coût actualisé de l'énergie et augmenter les revenus des clients, le tout très efficacement. Conçue dans des configurations de 60 cellules, 66 cellules, 72 cellules, etc., la série DeepBlue 3.0 peut être largement utilisée dans différents environnements d'application. En août, JA Solar a annoncé la production en série des produits DeepBlue 3.0, avec une grande capacité de production prévue. On s'attend à ce que d'ici la fin de 2021, la capacité de production du module 182 de la série DeepBlue 3.0 représente plus de 50 % de la capacité totale de l'entreprise.

Ces dernières années, la demande de modules à haute puissance et à haute efficacité a augmenté sur le marché mondial de l'énergie photovoltaïque. Après le lancement de la tranche de 166 mm x 166 mm l'an dernier, des tranches plus grandes se déploient cette année et sont déjà largement reconnues. Parmi ces tranches, le module 182 présente des avantages évidents en termes de maturité technologique et de compatibilité des équipements avec l'ensemble de la chaîne industrielle, ce qui le démarque par rapport aux autres produits de grande taille promus par les fabricants de produits photovoltaïques. Les avantages du produit en termes de stabilité, de fiabilité, de haute efficacité, de coûts dans la partie fabrication et de grande compatibilité avec le système ont été entièrement vérifiés : il peut réduire efficacement le coût actualisé de l'énergie de 7 % à 9 % (le pourcentage varie selon l'emplacement des différents projets) et il est considéré comme étant la meilleure option pour atteindre la parité du réseau en 2021.

En tant que produit de haute qualité conçu avec de grandes tranches, les modules DeepBlue 3.0 ont également été certifiés selon les normes LVD et EMC, ce qui signifie que cette série de produits est approuvée pour entrer sur le marché de l'énergie photovoltaïque de l'Union européenne. Ce marché présente des obstacles importants à l'entrée des produits photovoltaïques et, par conséquent, DeepBlue 3.0 offre aux clients de l'UE un nouveau choix de produits de haute qualité et de haute puissance.

Jin Baofang, président du conseil d'administration et chef de la direction de JA Solar, a déclaré : « La qualité des nouveaux produits DeepBlue 3.0 de JA Solar est démontrée par la certification rapide de ces grandes institutions d'essai. Nous continuerons de nous concentrer sur la recherche et le développement de produits et de technologies afin de fournir des produits de grande qualité et hautement efficaces à nos clients mondiaux. Nous avons l'intention de continuer à démocratiser les technologies et les produits photovoltaïques qui favoriseront le développement de l'industrie dans son ensemble. »

