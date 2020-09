Nowe moduły JA Solar DeepBlue 3.0 otrzymują liczne certyfikaty.Produkt oparty o płytki o wymiarach 182mm x 182mm gotowy do wprowadzenia na rynek globalny

PEKIN, 24 września 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma JA Solar ogłosiła, że jej nowe moduły serii DeepBlue 3.0 przeszły testy certyfikacyjne prowadzone przez TUV SUD zgodnie z normami IEC 61215 i IEC 61730. Normy te potwierdzają jakość pod kątem różnych cech produktów, takich jak projekt, konstrukcja, materiały, części i technologie produkcji. Certyfikat świadczy o niezawodności i bezpieczeństwie linii produktów oraz gotowości do wprowadzenia ich na globalny rynek fotowoltaiki. Moduły DeepBlue 3.0 są zbudowane z płytek o wymiarach 182 mm x 182 mm (określanych jako „moduły 182").

DeepBlue jest nowym produktem wprowadzonym przez JA Solar w maju 2020 r. Jego wydajność wynosi ponad 21%, a moc wyjściowa produkowanych na skalę masową modułów 72-ogniwowych może osiągnąć 545W. Jako jeden z pierwszych modułów 182, który uzyskał certyfikat TUV, DeepBlue 3.0 łączy zalety wielu wysokowydajnych technologii, w tym nowej generacji wysokowydajnej technologii ogniw PERC PERCIUM+ i płytek krzemowych z domieszką Ga, co umożliwia znakomite osiągi produktu, jeśli chodzi o niezawodność, wydajność przekształcania i wytwarzanie energii elektrycznej. Produkt może skutecznie obniżyć uśredniony koszt energii elektrycznej i zwiększyć przychody klientów. Seria Deep Blue 3.0, zaprojektowana w konfiguracjach m.in., 60-, 66- i 72-ogniwowych, może być stosowana w różnego rodzaju otoczeniu. W sierpniu firma JA Solar ogłosiła rozpoczęcie masowej produkcji DeepBlue 3.0 i zaplanowała dużą zdolność produkcyjną. Przewiduje się, że do końca 2021 r. zdolność produkcyjna modułu DeepBlue 3.0 JA Solar będzie stanowić ponad 50% całkowitej zdolności produkcyjnej firmy.

W ostatnich latach na globalnym rynku fotowoltaiki rośnie zapotrzebowanie na wysokowydajne moduły dużej mocy. Po wprowadzeniu na rynek płytek o wielkości 166mm x 166mm w zeszłym roku, w tym roku pojawiły się płytki o większych rozmiarach, zyskując szerokie uznanie. Wśród nich znalazł się moduł 182, do którego ewidentnych zalet należy dojrzałość technologii i kompatybilność sprzętowa w ramach całego łańcucha przemysłowego, co wyróżnia ten produkt w porównaniu do innych modułów dużych rozmiarów oferowanych przez producentów ogniw fotowoltaicznych. Do zalet produktu należy stabilność, niezawodność, wysoka wydajność, przewaga kosztowa przy produkcji i wysoka kompatybilność z systemem, która została w pełni zweryfikowana. Stosowanie produktu może skutecznie obniżyć uśredniony koszt energii elektrycznej o 7-9% (liczba waha się w zależności od lokalizacji inwestycji) oraz jest najlepszą opcją, jeśli chodzi o osiągnięcie parytetu sieci w 2021 r.

DeepBlue 3.0, wysokiej jakości produkt o dużych płytkach, pomyślnie uzyskał również certyfikat LVD i EMC, co oznacza, że ta seria produktów została dopuszczona do obrotu na rynku fotowoltaicznym UE. Na rynku tym występują wysokie bariery dla wprowadzania produktów fotowoltaicznych, dlatego DeepBlue 3.0 oferuje klientom z UE nowy wybór wysokiej jakości produktów o dużej mocy.

Jin Baofang, prezes rady dyrektorów i dyrektor generalny JA Solar, powiedział: „Jakość nowych produktów DeepBlue 3.0 firmy JA Solar potwierdza szybkie uzyskanie certyfikatów od czołowych instytucji zajmujących się ich badaniem. Będziemy nadal koncentrować się na badaniach i rozwoju produktów i technologii, aby zapewnić naszym klientom z całego świata wysokowydajne produkty wysokiej jakości. Zamierzamy kontynuować popularyzację technologii i produktów fotowoltaicznych, aby wspomóc rozwój całego sektora".

