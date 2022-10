Les nouveaux modules Vertex N de Trina Solar redéfinissent les produits à haut rendement, une capacité de 10 GW+ devant être lancée au premier trimestre 2023

CHANGZHOU, Chine, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Trina Solar, le fournisseur mondial de solutions complètes dans le domaine du photovoltaïque et de l'énergie intelligente, a dévoilé son dernier produit phare, le Vertex N 595 W pour les projets de C&I et de taille industrielle. Avec le Vertex N 690 W pour les scénarios de services publics et le Vertex S+ 445 W pour les systèmes photovoltaïques sur les toits, la gamme de modules de type N de Trina Solar repose sur la plateforme technologique de produits 210 leader et la technologie cellulaire i-TOPCon de type N. La sortie du Vertex N va frapper et remodeler à nouveau le marché du photovoltaïque.

Pour en savoir plus sur le Vertex N, cliquez sur : https://pages.trinasolar.com/VertexN-Launch.html

Le Vertex N 595 W renforce la gamme Vertex et est prêt à être livré

Le module Vertex N récemment annoncé, héritant des mérites de la gamme Vertex (puissance, efficacité, rendement énergétique et fiabilité accrus), affiche une puissance maximale de 595 W, soit 30 W de plus que les modules de type N conventionnels sur le marché. En outre, ce module à double verre augmente la bifacialité à 80 % et offre une efficacité supérieure, une dégradation moindre et un meilleur rendement énergétique, ce qui permet de réduire le BOS et le LCOE des projets. Les modules Vertex N 595 W adoptent la dernière plateforme de produits 210 avec la technologie i-TOPCon et sont hautement compatibles avec les trackers, offrant ainsi plus de faisabilité aux projets de taille industrielle dans les terrains les plus complexes.

En plus des modules Vertex N 595 W, Trina Solar propose des modules Vertex N 690 W et Vertex S+ 445 W avec technologie i-TOPCon pour les segments des services publics et des toitures.

Dans un contexte de plus grande parité du réseau, de demande solaire croissante et d'augmentation de la part de marché, la dernière gamme de modules de type N, dont la puissance varie de 445 W à 690 W, fera de ces modules des produits de premier plan pour les toits et les projets de taille industrielle.

La nouvelle génération de modules Vertex N sera produite en masse d'ici la fin 2022 et une capacité de plus de 10 GW de modules de type N devrait être libérée d'ici le premier trimestre 2023. En outre, la capacité des modules de type N atteindra 20 GW à 30 GW d'ici la fin de l'année prochaine. Trina Solar a commencé la production de masse et la livraison des modules i-TOPCon en 2018, lorsque la société a été sélectionnée comme entreprise de démonstration pour le programme Top Runner de la Chine. Depuis lors, les modules i-TOPCon de Trina Solar ont été bien reconnus par le marché et largement utilisés dans les centrales électriques des services publics et les projets de toiture dans le monde entier. Pour répondre à la demande croissante de modules à ultra-hautes performances, Trina Solar continuera de développer et de promouvoir davantage de produits de type N.

Pour en savoir plus sur la gamme Vertex de Trina Solar, consultez le site vertex.trinasolar.com/

En tête du secteur grâce à l'innovation technologique et à l'ouverture d'esprit

Trina Solar s'engage en faveur de l'innovation technologique et continue à définir les normes et les références du secteur en matière de performances et de durabilité. La société a établi 25 records mondiaux grâce à l'efficacité de ses cellules et modules. En août, l'efficacité d'ouverture du module Vertex N, une exclusivité de Trina Solar, utilisant du silicium monocristallin a atteint 24,24 %, un record mondial pour les modules i-TOPCon à grande surface industrielle, quelques mois seulement après avoir établi un record mondial pour les cellules i-TOPCon de type N à grande surface industrielle.

En tant que pionnier dans le domaine de la technologie des produits 210, Trina Solar s'engage à créer une plateforme ouverte compatible avec la plupart des technologies cellulaires de pointe, telles que i-TOPCon et HJT. Les gammes Vertex N et Vertex S+, développées sur la plateforme technologique de produits 210, bénéficient des avantages de la technologie de produits 210 et de la technologie de type N, créant ainsi une plus grande valeur pour les clients.

Un avenir durable

Le 12 octobre, lors d'une session sur le thème « La voie vers un avenir durable » organisée par Bloomberg à Londres, à laquelle ont participé un certain nombre de grandes sociétés d'investissement dans les énergies renouvelables, Trina Solar a présenté sa vision pour progresser vers un avenir net zéro en proposant des solutions d'énergie solaire intelligentes.

Selon Trina Solar, les produits de la gamme Vertex ont obtenu la meilleure évaluation du secteur en matière de faibles émissions de carbone grâce à l'évaluation du cycle de vie ISO et à la qualification de l'empreinte carbone par des organismes de certification tiers renommés tels que UL, EPD et Certisolis.

Pour concrétiser sa stratégie de développement durable et agir de manière responsable en matière d'environnement, Trina Solar vise également à utiliser 100 % d'énergies renouvelables dans sa fabrication et ses activités d'ici 2030, conformément à l'Objectif de développement durable 7 des Nations Unies.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd