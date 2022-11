Novos módulos Vertex N da Trina Solar redefinem produtos de alta eficiência, capacidade de mais de 10 GW a serem lançados no primeiro trimestre de 2023

CHANGZHOU, China, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, fornecedora global de soluções completas de energia e inteligência fotovoltaica, apresentou seu mais recente destaque, o Vertex N 595 W para projetos de C&I e de geração centralizada. Juntamente com o Vertex N 690 W, voltado para geração centralizada, e o Vertex S+ 445 W para sistemas fotovoltaicos em telhados, o portfólio de módulos de tipo N da Trina Solar é baseado na plataforma líder de tecnologia de produtos 210 e tecnologia de células i-TOPCon tipo N. O lançamento do Vertex N atingirá e remodelará o mercado fotovoltaico novamente.

Para mais informações sobre o Vertex N, clique: https://pages.trinasolar.com/VertexN-Launch.html

O Vertex N 595 W fortalece a família Vertex e está pronto para a entrega

O recém-anunciado módulo Vertex N herdou as qualidades da família Vertex de alta potência, eficiência, rendimento de energia e confiabilidade. O novo modelo conta com potência máxima de 595 W, 30 W a mais do que os módulos convencionais tipo N no mercado. Além disso, este módulo de vidro duplo aumenta a bifacialidade para 80% e entrega maior eficiência, menor degradação e melhor rendimento de energia, proporcionando BOS e LCOE mais baixos para projetos. Os módulos Vertex N 595 W adotam a mais recente plataforma de produtos 210 e a tecnologia i-TOPCon. A linha é altamente compatível com rastreadores, oferecendo mais viabilidade para projetos de geração centralizada nos terrenos mais complexos.

Além dos módulos Vertex N 595 W, a Trina Solar oferece módulos Vertex N 690 W e Vertex S+ 445 W com tecnologia i-TOPCon para segmentos de geração centralizada e também para telhados.

No cenário de maior paridade de rede, aumento da demanda solar e da participação no mercado, o mais recente portfólio de módulos tipo N, com saída de energia que varia de 445 W a 690 W, consolidará os módulos como produtos de destaque para projetos em telhados e em usinas.

A nova geração de módulos Vertex N entrará em produção em série até o fim de 2022. A capacidade de mais de 10GW de módulos do tipo N deverá ser atingida até o primeiro trimestre de 2023. No fim do ano que vem, a capacidade dos módulos tipo N será ampliada para uma faixa entre 20 GW e 30 GW. A Trina Solar iniciou a produção em série e entrega de módulos i-TOPCon em 2018, quando foi selecionada como uma empresa de demonstração para o programa Top Runner da China. Desde então, os módulos i-TOPCon da Trina Solar têm sido bem reconhecidos pelo mercado e amplamente utilizados em usinas de energia elétrica e projetos em telhados em todo o mundo. Para atender à crescente demanda por módulos de ultra-alto desempenho, a Trina Solar continuará a desenvolver e promover mais produtos do tipo N.

Para saber mais sobre a família Vertex da Trina Solar, acesse: vertex.trinasolar.com/

Liderando o setor com inovação tecnológica e abertura

A Trina Solar está comprometida com a inovação tecnológica e continua definindo padrões e referências do setor para desempenho e sustentabilidade. A empresa estabeleceu 25 recordes mundiais com a eficiência de suas células e módulos. Em agosto, a eficiência do módulo de abertura do Vertex tipo N, patente exclusiva da Trina Solar que usa silício monocristalino, atingiu 24,24%, estabelecendo um novo recorde mundial para módulos industriais de grande superfície I-TOPCon tipo N.

Como pioneira na área de tecnologia de produtos 210, a Trina Solar está comprometida em construir uma plataforma aberta que seja compatível com a maioria das tecnologias de células de ponta, como i-TOPCon e HJT. A família Vertex N e a Vertex S+, desenvolvidas na plataforma de tecnologia de produtos 210, são favorecidas pelas vantagens das tecnologias de produtos 210 e do tipo N, gerando maior valor para os clientes.

Um futuro sustentável

No dia 12 de outubro, em um evento da Bloomberg em Londres com o tema "O caminho para um futuro sustentável" e que contou com a participação de uma série de importantes empresas de investimento de energia renovável, a Trina Solar delineou sua visão para avançar em direção a um futuro net-zero fornecendo soluções inteligentes de energia solar.

De acordo com a Trina Solar, os produtos da família Vertex obtiveram uma avaliação de baixas emissões de carbono que é líder do setor, por meio da análise do ciclo de vida e qualificação de pegada de carbono da ISO por renomados organismos independentes de certificação, como UL, EPD e Certisolis.

Para realizar sua estratégia de desenvolvimento sustentável e atuar de forma responsável em relação ao meio ambiente, a Trina Solar também tem como objetivo atingir 100% de uso de energia renovável tanto na fabricação e quanto nas suas operações até 2030, o que está alinhado com o Objetivo 7 de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

