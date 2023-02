Les nouvelles capacités en science des données d'IDBS Polar démocratisent l'accès aux connaissances alimentées par l'IA/ML afin d'accélérer l'optimisation des processus biopharmaceutiques

WOKING, Royaume-Uni, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- IDBS annonce le lancement de nouvelles capacités en science des données pour sa plateforme Polar afin d'accélérer l'optimisation des processus biopharmaceutiques. La suite Polar Insights améliorée par des outils d'analyse et de visualisation de données de pointe faciles à utiliser comprend le plan d'expérience, l'analyse multivariée et la généalogie des lignées cellulaires, entre autres.

L'accès à des informations pertinentes sur les données de processus et la qualité tout au long du cycle de vie biopharmaceutique est essentiel pour accélérer la commercialisation des traitements qui changent la vie. Cependant, les scientifiques sont ralentis par des données mal contextualisées et cloisonnées qui, pour être interprétées, nécessitent habituellement de multiples outils et un haut niveau d'expertise en statistique et en analyse complexe. Cela ralentit la prise de décision et bloque de précieuses ressources.

IDBS Polar exploite la valeur des données en fournissant des flux de travail numériques intégrés, en éliminant les silos de données et en fournissant une infrastructure de données contextualisée et de haute qualité. Polar Insight permet aux scientifiques d'accéder directement aux informations issues des ensembles de données complexes qu'ils génèrent, des données historiques ou des données générées par les équipes organisées grâce aux flux de travail numériques de Polar et aux intégrations d'équipement transparentes, créant ainsi un moyen plus efficace de comprendre les processus.

« L'extraction d'informations exploitables à partir de données de processus et de qualité tout au long du cycle de vie biopharmaceutique est souvent un processus long et sujet aux erreurs, a déclaré Pietro Forgione, vice-président responsable de la stratégie chez IDBS. IDBS Polar remplace les dossiers papier, les feuilles de calcul et les outils logiciels ad hoc par des flux de travail numériques intégrés qui, associés aux nouvelles capacités en science des données de Polar Insight, éliminent les goulots d'étranglement liés au nettoyage des données et mettent entre les mains des scientifiques des analyses poussées qui permettent la prise de décision. La démocratisation de l'accès aux informations concernant les processus permet aux organisations biopharmaceutiques de concentrer efficacement leurs ressources sur les domaines critiques de la qualité et de la performance afin d'accélérer l'élaboration des processus, les dépôts réglementaires et le transfert de technologie. »

À propos d'IDBS

IDBS aide les organisations biopharmaceutiques à accélérer la découverte, le développement et la fabrication de la prochaine génération de traitements qui changent la vie et qui font progresser la santé humaine dans le monde entier. Du laboratoire à la fabrication, IDBS tire parti de plus de 30 ans d'expérience professionnelle auprès d'une liste diversifiée de clients – dont 18 des 20 plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales – et d'une expertise approfondie en informatique scientifique et en gestion des données de processus pour relever les défis les plus complexes d'aujourd'hui.

Connu pour son produit phare, l'IDBS E-Workbook, IDBS a étendu ses solutions à l'ensemble de la chaîne de valeur pour la gestion du cycle de vie biopharmaceutique (BPLM). Reposant sur une technologie axée sur l'analytique et le cloud, les plateformes IDBS Polar et Skyland PIMS sont alimentées par une infrastructure de données numériques pour permettre des prises de décisions plus rapides et plus intelligentes en matière de développement de médicaments et à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

