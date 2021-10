Les nouvelles montres intelligentes Amazfit sont prêtes à faciliter la santé intelligente avec un tout nouveau système d'exploitation puissant

Les nouveaux produits auront un nouveau système d'exploitation de montre intelligente puissant et intuitif. Par rapport au système d'exploitation existant, le nouveau système d'exploitation est conçu pour optimiser les performances des wearables intelligents Amazfit, au lieu de transférer un système d'exploitation de smartphone à consommation d'énergie aux poignets des utilisateurs. Construit autour du concept être léger, lisse et pratique, ce système d'exploitation permettra une interaction plus facile et aidera les utilisateurs à éliminer les opérations fastidieuses lors de la vérification de leurs données de santé, tout en réduisant la consommation d'énergie de 65 % par rapport au système d'exploitation de montre intelligente précédent.

En tant que marque mondiale de premier plan dans l'industrie des wearables intelligents et dans l'industrie plus large des technologies intelligentes, Amazfit continue d'atteindre de nouveaux sommets en matière d'innovation, de style et de fonctionnalités adaptées à l'utilisateur sur ses prochains appareils.

Attendez-vous à ce que plus d'informations sur les fonctionnalités étendues des nouveaux produits d'Amazfit soient révélées à 17 h 00 (GMT + 1) le 11 octobre 2021 lors de l'événement de lancement mondial Amazfit. Vous pouvez vous joindre à l'événement en ligne sur les pages Twitter, Facebook et YouTube d'Amazfit.

À propos d'Amazfit

Créée en septembre 2015, Amazfit propose plusieurs séries de montres et de bracelets intelligents, de l'usage quotidien à l'usage sportif en plein air, ainsi que d'autres matériels intelligents liés au sport et à la santé, notamment des écouteurs sportifs TWS, des tapis de course intelligents, des balances de composition corporelle intelligentes et des équipements sportifs. Avec une gamme complète de produits offrant une expérience utilisateur exceptionnelle, Amazfit maximise sa capacité à satisfaire les besoins de différents groupes de consommateurs.

À l'heure actuelle, les produits Amazfit sont commercialisés dans plus de 90 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Japon. Amazfit a largement contribué au classement de Zepp Health dans le top 4 des livraisons mondiales de montres intelligentes pour adultes au premier trimestre 2021[1], avec une croissance mondiale de 68,8 % en glissement annuel pour les montres et les bracelets intelligents.

[1] D'après les données de l'International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1638850/2021926_121127.jpg

SOURCE Amazfit