Les offres du Black Friday 2022 de Tenorshare sont disponibles dès maintenant.

NEW YORK, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Tenorshare, grande marque de logiciels, a annoncé que ses remarquables offres du Black Friday sont disponibles dès maintenant. Les offres du Black Friday de Tenorshare seront disponibles du 17 novembre 2022 au 9 décembre 2022. Pour réduire le suspense, nous vous proposons une analyse détaillée des offres du Black Friday de Tenorshare. Accrochez-vous et soyez prêts à découvrir ces offres exceptionnelles.

Règles des ventes du Black Friday de Tenorshare

Black Friday

Vous devez mourir d'envie de connaître tous les détails des ventes du Black Friday 2022 proposées par Tenorshare. Tenorshare proposerait 70 % de réduction et des licences gratuites. Vous pouvez également gagner des cartes-cadeaux Amazon !

Tout au long de cette promotion sans précédent, les utilisateurs ont la possibilité d'obtenir de superbes offres et des réductions, notamment des cadeaux 100 % gagnants, deux produits pour le prix d'un, et jusqu'à 70 % de réduction.

Cadeaux 100 % gagnants :

Les utilisateurs peuvent tirer au sort des cadeaux en cliquant sur le bouton de loterie sur la page de la campagne. Par ailleurs, si vous souhaitez ouvrir la boîte surprise, trois modes de partage sont disponibles pour obtenir plus de chances de gagner. Vous pouvez partager le lien de la promotion sur Twitter, Facebook et toute autre plateforme de réseaux sociaux. Parmi les cadeaux 100 % gagnants figurent une licence gratuite d'un mois, des cartes-cadeaux Amazon et des bons de réduction. Si des notifications apparaissent, cela signifie que vous faites partie des heureux gagnants.

70 % DE RÉDUCTION :

Outre les cadeaux 100 % gagnants, Tenorshare propose également des réductions de 70 % sur quatre groupes d'outils : Gestion des données, Récupération du système, Déverrouillage du code d'accès et Outils utilitaires. Les utilisateurs peuvent bénéficier de 70 % de réduction en cliquant sur le lien d'achat.

Deux produits pour le prix d'un :

Enfin, il existe deux offres groupées de produits différentes. Pour chaque offre groupée, vous pouvez choisir un des deux produits et obtenir gratuitement un produit défini.

FAQ relatives aux ventes du Black Friday

1. Y a-t-il une limite de temps pour passer une commande dans le cadre de la campagne « deux produits pour le prix d'un » ?

Il n'y a aucune limite pour passer des commandes. Les utilisateurs peuvent participer plusieurs fois pour obtenir une licence de logiciel gratuite.

2. Puis-je utiliser les trois campagnes simultanément ?

Non. Ces trois types de remises sont trop importants pour être utilisés simultanément. Ils ne doivent donc pas être activés en même temps.

3. Quelle est la durée de validité des codes de réduction et des codes cadeaux ?

Les réductions et les cadeaux sont valables du 17 novembre 2022 au 9 décembre 2022.

4. Puis-je participer au tirage au sort plusieurs fois ?

Vous pouvez obtenir trois chances supplémentaires d'ouvrir la boîte surprise en partageant cette campagne sur Twitter, Facebook et toute autre plateforme de réseaux sociaux. Cependant, chaque IP ne peut participer qu'une seule fois au tirage au sort.

À propos de Tenorshare :

Créée en 2007, Tenorshare est une marque de logiciels de premier plan pour ses services de qualité et ses solutions d'experts permettant de résoudre divers problèmes liés aux logiciels. Suivez nos offres spéciales du Black Friday !

