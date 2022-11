Promoções da Tenorshare Black Friday em 2022 estão lançados agora

NOVA YORK, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tenorshare, marca líder de software, anunciou que suas Grandes Promoções da Black Friday estão lançados agora. As Grandes Promoções da Tenorshare Black Friday estarão em vigor de 17 de novembro de 2022 a 9 de dezembro de 2022. Vamos acabar com o suspense e apresentar uma análise detalhada das Promoções da Tenorshare Black Friday, por isso, aperte os cintos e prepare-se para explorar as ótimas ofertas da Tenorshare.

Promoção com Regras na Black Friday da Tenorshare

Você deve estar morrendo de vontade de saber os detalhes das Promoções da Black Friday de 2022 oferecidas pela Tenorshare. A Tenorshare oferece 70% de desconto e licenças gratuitas. Além disso, há Vales-Presente da Amazon esperando por você!

Durante esta promoção sem precedentes, os usuários têm a oportunidade de ótimas promoções e ofertas de desconto, como Prendas 100% Gratuitas, Compre 1 e Leve 1 Grátis e Até 70% de Desconto.

Prendas 100% Gratuitas:

Os usuários podem ganhar presentes gratuitos ao clicar no botão de sorteio na página do evento. Além disso, se você quiser tirar mais bilhetes das prendas grátis, os três métodos de compartilhamento estão disponíveis para obter chances adicionais. Você pode compartilhar o link promocional no Twitter, Facebook ou na qualquer outra plataforma de mídia social. Os Prendas 100% Gratuitos incluem as licenças gratuitas do software de um mês, os vales-presente da Amazon e os cupons de desconto. Com a notificação pop-up aparecer, você está entre os sortudos.

70% de Desconto :

Além dos Prendas 100% Gratuitas, a Tenorshare também oferece 70% de Descontos nos quatro grupos de ferramentas: Tratar Dados, Reparar Sistema, Desbloquear Senhas e Ferramentas Úteis, que os usuários aproveita 70% de desconto clicando no link de compra.

Compre 1 e Leve 1 Grátis:

No final, o Tenorshare oferece dois pacotes dos produtos populares. Em cada pacote, os usários podem escolher um tipo dos dois produtos, comprando um e obtendo um produto fixo listado gratuitamente.

Perguntas frequentes sobre as vendas da Black Friday

1. Tem limite de vezes para fazer pedido de Compre 1 e Leve 1 Grátis?

Não há limite para o número de pedidos. Os usuários podem participar várias vezes para obter uma licença de software gratuita.

2. Posso aproveitar os eventos da promoçaõ 1, 2 e 3 simultaneamente ?

Não. Esses três tipos de promoção são muito vantajosos para serem utilizados em conjunto. Portanto, não são habilitados ao mesmo tempo.

3. Por quanto tempo os códigos de desconto e as licenças gratuitas são válidos?

A validade dos descontos e das licenças será de 17 de novembro de 2022 a 9 de dezembro de 2022.

4. Posso participar no sorteio mais de uma vez?

Claramente, cada pessoa pode ter mais três chances de tirar bilhete das prendas grátis compartilhando o evento no Twitter, Facebook e na qualquer outra plataforma de mídia social. Mas cada IP apenas participa uma vez aleatoriamente.

Sobre a Tenorshare:

Desde 2007, a Tenorshare é uma marca líder de software pelos serviços de qualidade e pelas soluções especializadas para resolver vários problemas relacionados a software. Mantenha-se atualizado sobre nossas Promoções Especiais da Black Friday!

