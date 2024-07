Les offres Prime Day d'EZVIZ permettent de réaliser des économies imbattables sur les meilleurs équipements de sécurité, robots de nettoyage et plus encore.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pour ce Prime Day d'Amazon, l'entreprise de maison intelligente EZVIZ a annoncé une offre particulièrement intéressante pour aider les acheteurs perspicaces à améliorer la sécurité de leur maison et à simplifier les tâches domestiques quotidiennes à moindre frais. Outre sa célèbre gamme de caméras domestiques, de sonnettes vidéo et de judas, EZVIZ propose également des réductions sur ses robots aspirateurs primés, qui complètent l'écosystème intelligent d'EZVIZ et sont intrinsèquement faciles à utiliser.

Shoppers can save big on EZVIZ's top-quality gadgets with flexible buying options

Les soldes d'EZVIZ se dérouleront les 16 et 17 juillet sur Amazon. Qu'il s'agisse de propriétaires qui ont besoin de surveiller leurs propriétés et de vérifier les livraisons pendant les vacances d'été, ou de parents d'enfants et d'animaux de compagnie qui souhaitent maintenir un espace de vie sûr et impeccable, ces offres constituent d'excellentes options. De plus, ces produits s'intègrent parfaitement à la plupart des systèmes domestiques intelligents, prenant en charge Google Assistant et Amazon Alexa.

Quelques offres Prime Day d'EZVIZ mises en avant :

Quelques offres Prime Day d'EZVIZ mises en avant: CP7 Smart Video Doorphone - maintenant à €239,99 au lieu de €299,99

Un kit élégant composé d'une sonnette et d'une caméra 2-en-1 ainsi que d'un écran couleur intérieur tactile qui améliore votre ancien système interphone en le rendant accessible à distance. Il vous permet de voir les visiteurs en résolution 2K et de leur donner accès à la porte via une application connectée, que vous soyez chez vous ou absent. Il renforce également considérablement la sécurité de votre domicile grâce à sa détection intelligente des mouvements humains et sa fonctionnalité de protection de la vie privée avec changeur vocal.

CB8 Camera extérieure panoramique et inclinable alimentée par batterie - maintenant à €119,99 au lieu de €149,99

Un gardien intelligent polyvalent avec un design sans fil à 100% et une fonctionnalité supérieure. Ne nécessitant aucun câble d'alimentation, vous pouvez facilement l'installer pratiquement n'importe où autour de votre maison et l'associer à un panneau solaire pour une utilisation prolongée. Le champ de vision motorisé à 360 degrés assure une surveillance complète de votre allée ou jardin arrière. Les principales caractéristiques comprennent la détection des personnes, le suivi automatique et la vision nocturne en couleur pour une tranquillité d'esprit garantie.

Robot combiné aspirateur et serpillière RE5 Plus - maintenant à €269,99 au lieu de €329,99

Un aspirateur polyvalent 2 en 1 conçu pour un mode de vie plus écologique. Le RE5 Plus offre une forte puissance d'aspiration de 4 000 Pa, un système de serpillère avec une pression constante de 8N et un grand réservoir d'eau, ainsi qu'une fonction de navigation intelligente contrôlable via l'application. Sa station de chargement recueille et scelle automatiquement une grande quantité de poussière pendant jusqu'à 90 jours. Le corps du robot contient aussi du plastique recyclé afin de promouvoir l'initiative verte d'EZVIZ.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2462287/PR_Photo_Prime_Day.jpg