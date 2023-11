Les outils d'acquisition de talents de Cielo mettent le pouvoir de l'IA entre les mains de vos recruteurs

BROOKFIELD, Wisconsin, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Cielo, le plus important partenaire d'acquisition de talents au monde, présente une série d'outils intelligents et révolutionnaires qui tirent parti de l'automatisation et de l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à optimiser l'expérience d'embauche pour tous : Digital AcceleratorsTM . Pour de nombreux employeurs, les technologies RH ne tiennent pas leurs promesses. Cette nouvelle suite d'outils basés sur l'IA transforme ces promesses en résultats.

« Les accélérateurs numériques permettent aux recruteurs de combiner la technologie et les capacités de l'IA avec l'engagement de Cielo envers l'excellence du service, l'expertise du secteur et les riches ensembles de données sur les talents soutenus par l'intelligence humaine », explique Matt Jones, responsable produits chez Cielo. « Le marché s'appuie sur la technologie pour donner aux équipes d'assistance technique les outils nécessaires et améliorer le recrutement, mais même la solution la plus convaincante ne peut pas fonctionner si elle n'est pas adoptée par les utilisateurs. C'est pourquoi les concepteurs de ces outils tiennent compte de l'expérience des candidats et des recruteurs – après tout, la technologie ne fonctionne que lorsque les êtres humains la comprennent et l'adoptent. »

Cielo a transféré l'ensemble de ces connaissances sur les meilleurs processus de recrutement en accélérateurs numériques, créant des outils intelligents individuels qui ciblent les plus grandes difficultés dans le processus d'embauche d'aujourd'hui, sur la base des commentaires des leaders de l'assistance technique.

« Les acteurs véritablement révolutionnaires sont rares, mais avec notre premier outil disponible, Cielo Source & Engage , c'est exactement ce que nous sommes. Parce que les canaux d'approvisionnement sont combinés en une plateforme unique qui fait passer l'expérience des candidats en premier – il est maintenant plus facile que jamais de trouver, de jumeler, d'engager et de planifier des talents qualifiés », déclare Felix Wetzel, vice-président, Gestion des produits. « Obtenez des candidats qualifiés, intéressés et disponibles pour une intégration immédiate à votre équipe, une augmentation de la productivité globale et l'établissement de relations plus significatives. »

Arkadev Basak, associé chez Everest Group, déclare : « La position de leadership de Cielo dans les services de recrutement axés sur la technologie constitue une base solide pour le développement de technologies de recrutement comme les accélérateurs numériques. Alors que l'entreprise s'aventure dans le domaine des technologies RH, je suis ravi de voir comment le marché réagit à son mélange innovant d'outils intelligents alimentés par l'IA et soutenus par une expertise en matière de services d'assistance technique. Ces développements continus témoignent de l'engagement de Cielo à s'adapter aux exigences en constante évolution des leaders de l'assistance technique dans l'environnement commercial dynamique d'aujourd'hui – et je suis sincèrement enthousiaste quant à la direction que prend Cielo. »

Kyle Lagunas, directeur de la stratégie chez Aptitude Research, déclare : « Dans un marché inondé de fournisseurs qui vantent leurs offres de renseignements sur les talents, les accélérateurs numériques de Cielo se démarquent. Ces solutions sont conçues soigneusement pour permettre aux équipes d'acquisition de talents de première ligne de fournir des services de manière plus cohérente, plus efficace et à plus grande échelle. Je suis particulièrement curieux de voir comment les gestionnaires de talents et les gestionnaires de programme tirent parti de l'outil intelligent à venir de Cielo pour identifier les lacunes et les opportunités tout en surveillant les opérations de recrutement et les environnements de talents concurrentiels. Ce sont des capacités qui ont beaucoup d'impact que j'aimerais avoir à ma disposition. »

Mme Wetzel ajoute : « Étant donné que Cielo Source & Engage – comme notre gamme complète d'accélérateurs numériques – est testé sur route par des experts en assistance technique, nous savons que les attentes des candidats varient à l'échelle mondiale. Pour offrir la meilleure expérience de sa catégorie, l'outil est actuellement disponible exclusivement aux États-Unis, mais nous prévoyons de le déployer auprès des employeurs du monde entier dans un proche avenir. »

Gardez un œil sur les outils plus intelligents de la suite Digital Accelerators. Les produits à venir permettront aux leaders de l'assistance technique d'obtenir des informations exploitables et de tirer parti de l'IA générative pour faire évoluer l'analyse des données, prédire le taux de désabonnement, créer des descriptions de travail, optimiser la publicité relative à l'assistance technique et bien plus encore.

À propos de Cielo

Cielo est le premier partenaire mondial en matière d'acquisition de talents. Nous offrons une meilleure expérience des talents à tous grâce aux services d'acquisition de talents, de recherche, de consultation et d'accélération numérique Digital Accelerators™. Grâce à notre approche novatrice, nous concevons et élaborons des solutions complètes et éprouvées, inspirées de la technologie, afin de trouver et de garder les talents uniques qui élèvent nos clients au-dessus de la concurrence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : cielotalent.com .

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2275219/Cielo_Source_Engage.mp4