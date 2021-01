Les parcs de bureaux de Panchshil récompensés par 3 « Oscars » de la sécurité

Pour Eon Free Zone-1, c'est la deuxième année consécutive que le campus reçoit une Sword of Honour.

Pour pouvoir y prétendre, une organisation devait d'abord obtenir le maximum de cinq étoiles lors de l'audit de gestion de la santé et de la sécurité du British Safety Council. Elle devait également démontrer à un panel d'experts indépendants qu'elle avait atteint l'excellence en matière de gestion de la santé et de la sécurité dans toute l'entreprise, de l'atelier à la salle du conseil d'administration.

Vijitsingh Thopte, vice-président de la gestion des installations de Panchshil Realty, a déclaré : « Je suis ravi que l'attention constante que nous portons à la sécurité et au bien-être de nos occupants, de nos associés et des membres de notre équipe au fil des ans ait été examinée, validée et reconnue par 3 Swords of Honour. Longtemps considérés comme les « Oscars » de la sécurité, ces trois prix décernés par le British Safety Council sont une reconnaissance de nos normes exemplaires en matière de gestion des risques pour la santé et la sécurité. »

Lawrence Waterman, président du British Safety Council, a déclaré : « Au nom du conseil d'administration et du personnel du British Safety Council, je tiens à féliciter Panchshil d'avoir atteint les normes les plus élevées en matière de santé, de sécurité et de gestion de l'environnement. Pour obtenir une telle distinction, il faut un engagement et un professionnalisme réels. Nous sommes ravis de vous avoir soutenus dans vos réalisations au cours de cette année sans précédent compte tenu de la pandémie de COVID. »

Mike Robinson, directeur général du British Safety Council, a ajouté : « Je tiens à féliciter Panchshil pour leur dévouement constant à maintenir leur lieu de travail sûr et sain et/ou à minimiser les risques pour l'environnement liés aux activités quotidiennes de leurs organisations. Cette année a présenté un défi supplémentaire et important sous la forme de la COVID-19 et je rends hommage à Panchshil pour son travail acharné et son engagement dans ces circonstances difficiles. »

« Toutes les organisations gagnantes de la Sword et du Globe partagent un engagement et une détermination à atteindre les normes les plus élevées en matière de santé et de sécurité. Nous sommes ravis qu'ils soient des partenaires qui nous aident à réaliser notre vision selon laquelle personne ne devrait être blessé ou rendu malade par son travail », a-t-il ajouté.

Le voyage

Afin d'éliminer les risques professionnels et de réduire les risques pour les parties prenantes et les visiteurs associés à chaque campus, tous les sites ont fait l'objet d'un examen détaillé et d'une évaluation solide de plus de soixante éléments englobant les politiques, les processus et les pratiques en matière de santé, de sécurité et de bien-être au travail. Des audits internes continus, des discussions sur la boîte à outils, des formations spécialisées et des « promenades de sécurité » pour les différentes équipes impliquées dans l'exploitation et la maintenance du campus font partie de la panoplie d'autres mesures prises.

Les processus d'entretien préventif périodique ont été améliorés grâce à l'introduction de mécanismes de contrôle efficaces et à l'utilisation de technologies, telles que les capteurs automatiques pour la surveillance de tous les réservoirs d'eau aériens et souterrains, les contrôles de température et d'humidité des unités de climatisation, la surveillance de la température des panneaux électriques à l'aide de caméras infrarouges, les contrôles de vibration et de bruit pour les équipements concernés, l'observation des principales activités de processus des usines à l'aide de la télésurveillance CCTV et autres.

D'autres mesures spéciales ont été mises en place, notamment l'installation d'une signalisation adéquate mettant en évidence les choses à faire et à ne pas faire, des directives de sécurité, des graphiques sur la gestion de l'environnement et le bien-être dans les zones communes et les niveaux de parking, ce qui a contribué à sensibiliser le public et à créer un environnement de travail plus sûr.

Le British Safety Council

Les prix 2020 marquent la 41e année consécutive où le British Safety Council a décerné le prix d'excellence Sword of Honour pour la gestion de la santé et de la sécurité.

Depuis sa fondation en 1957, le British Safety Council a mené une campagne inlassable pour protéger les travailleurs des accidents, des dangers et des conditions dangereuses, et a joué un rôle décisif dans le processus qui a conduit à l'adoption d'une législation historique en matière de santé et de sécurité. Ses membres dans plus de 60 pays s'engagent à protéger et à améliorer le bien-être des travailleurs, convaincus qu'un environnement de travail sain et sûr est également bon pour les affaires.

Les campus de Panchshil récompensés par la Sword of Honour

Située dans le couloir oriental de Kharadi à Pune EON Free Zone-1 d'une superficie de 0,42 million de mètres carrés, est le point d'appui du quartier informatique animé et abrite elle-même de nombreux géants mondiaux et indiens du secteur des TI et des services liés aux TI.

Situé stratégiquement près du terrain de golf de Poona sur Airport Road, Business Bay est un espace de travail moderne de 0,17 million de mètres carrés conçu pour les grandes entreprises, les grands noms du logiciel et les sociétés de services informatiques.

Situé à Yerwada, Tech Park One est un parc informatique unique en son genre, doté de services de soutien de haute technologie et d'équipements exclusifs. S'étendant sur 0,09 million de mètres carrés, Tech Park One est la destination préférée des multinationales et des entreprises du Fortune 500.

Les parcs de bureaux Panchshil

Le portefeuille de bureaux de Panchshil Realty à Pune comprend plus de 1,6 million de pieds carrés de projets emblématiques tels que EON Free Zone, Business Bay, Tech Park One, World Trade Centre et le Centre de convention international. Ses campus abritent des entreprises mondiales de premier plan comme Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, UBS et Vodafone, parmi beaucoup d'autres.

Les entreprises de Panchshil – Quelques informations clés

Le portefeuille immobilier total de Panchshil Realty est d'environ 2 millions de mètres carrés et une surface similaire (1 800 000 mètres carrés) est en cours de développement.

Les trois principaux secteurs d'activité de Panchshil Realty sont les espaces de bureaux commerciaux, l'hôtellerie et le résidentiel.

Une part importante du portefeuille de bureaux de Panchshil Realty est ancrée dans le Blackstone Real Estate Private Equity Fund, parrainé et géré par Blackstone Group LP.

À propos de Panchshil Realty

Créé en 2002, Panchshil Realty est l'un des acteurs majeurs du secteur de l'immobilier de luxe en Inde. Reconnu pour son leadership et l'excellence de ses prestations dans le développement immobilier, le groupe axe son approche sur le développement planifié, la création de biens de valeur et l'offre d'une expérience de vie enrichissante par le design et l'architecture. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.panchshil.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1424256/Panchshil_Office_Parks.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1419775/Panchshil_Office_Parks_Logo.jpg

SOURCE Panchshil Realty