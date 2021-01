Panchshil Office Parks premiado com 3 'Oscars' de segurança

No caso da Eon Free Zone-1, este é o segundo ano consecutivo em que a sede corporativa foi premiada com uma Espada de Honra.

Para concorrer à Espada de Honra, uma organização primeiro deve atingir o nível máximo de cinco estrelas na auditoria de gestão de saúde e segurança do Conselho de Segurança Britânico. Também foi necessário demonstrar a um painel independente de especialistas que alcançou excelência em gestão de saúde e segurança em todo o negócio – das lojas à diretoria.

Vijitsingh Thopte, Vice-Presidente de Gestão de Instalações, Panchshil Realty, disse: "Estou satisfeito que o nosso foco constante na segurança e bem-estar de nossos ocupantes, colaboradores e membros da equipe ao longo dos anos tenha sido analisado, validado e reconhecido de forma independente com 3 Espadas de Honra. Considerado já há algum tempo como o 'Oscar' da segurança, estes 3 prêmios do Conselho Britânico de Segurança são um reconhecimento de nossos padrões exemplares na gestão de riscos à saúde e segurança."

Lawrence Waterman, Presidente do Conselho de Segurança Britânico, disse: "Em nome do conselho de administração e da equipe do Conselho de Segurança Britânico, gostaria de parabenizar a Panchshil por atingir os principais padrões de gestão de saúde, segurança e meio ambiente. Realizar tal distinção requer um compromisso real e profissionalismo. Estamos muito satisfeitos em ter ajudado vocês em suas realizações neste que foi um ano sem precedentes, dada a pandemia de COVID."

Mike Robinson, Diretor Executivo do Conselho de Segurança Britânico, acrescentou: "Eu gostaria de parabenizar a Panchshil por sua dedicação constante em manter seus locais de trabalho seguros e saudáveis e/ou minimizar os riscos ao meio ambiente nas atividades diárias de suas empresas. Este ano apresentou um desafio adicional e significativo na forma da COVID-19 e faço um tributo à Panchshil por seu trabalho árduo e compromisso diante dessas circunstâncias desafiadoras."

"Todas as empresas premiadas com a Espada e o Globo compartilham um compromisso e decidem alcançar os padrões mais elevados de saúde e segurança. Estamos muito satisfeitos pela ajuda na parceria para alcançar a nossa visão de que ninguém deve ser ferido ou adoecer por causa do seu trabalho", acrescentou.

A Jornada

Visando anular os riscos ocupacionais e reduzir o risco para as partes interessadas e visitantes associadas a cada sede corporativa, todas as unidades foram submetidas a uma análise detalhada e avaliação aprofundada de mais de sessenta elementos abrangendo a saúde ocupacional, segurança, políticas, processos e práticas de bem-estar. Auditorias internas contínuas, reuniões preparatórias de segurança, treinamentos especializados e caminhadas de segurança para várias equipes envolvidas com as operações e manutenção do sede corporativa estão entre as outras medidas tomadas.

Os processos periódicos de Manutenção Preventiva foram aprimorados com a introdução de mecanismos de controle efetivos e o uso de tecnologia como sensores automáticos para monitorar todos os tanques de água suspensos e subterrâneos, controles de temperatura e umidade das unidades de ar-condicionado, monitoramento de temperatura de painéis elétricos com o uso de câmeras infravermelhas, controles de vibrações e ruídos para equipamentos aplicáveis, supervisão das principais atividades processuais da instalação usando CCTV e similares.

As medidas especiais adicionais implementadas incluem a instalação da sinalização adequada, destacando o que Fazer e o que Não Fazer, diretrizes de segurança, gestão ambiental e gráficos de bem-estar em áreas comuns e estacionamentos, e essas medidas ajudaram a aumentar a conscientização e criar um ambiente de trabalho mais seguro.

Conselho de Segurança Britânico

Os prêmios 2020 marcam o 41º ano consecutivo no qual o Conselho Britânico de Segurança concedeu a Espada de Honra para a excelência em gestão de saúde e segurança.

Desde a sua fundação em 1957, o Conselho de Segurança Britânico fez campanhas incessantes para proteger os trabalhadores contra acidentes, perigos e condições inseguras e desempenhou um papel decisivo no processo que levou à adoção da notável legislação de saúde e segurança. Seus membros em mais de 60 países estão empenhados em proteger e melhorar o bem-estar dos trabalhadores, acreditando que um ambiente de trabalho saudável e seguro também é bom para os negócios.

Sedes Corporativas da Panchshil são premiadas com a Espada de Honra

Localizada em Kharadi, no corredor leste de Pune, a EON Free Zone-1 de 4,5 milhões de metros quadrados é o ponto de apoio desse movimentado distrito de TI e é a própria sede de muitos gigantes corporativos indianos e globais que operam na esfera de TI e serviços habilitados de TI (ITeS).

Estrategicamente localizada perto do campo de golfe de Poona na estrada do aeroporto, a Business Bay é um moderno empreendimento de 1,8 milhões de pés quadrados de espaço de trabalho desenvolvido para sedes corporativas líderes, grandes empresas de software e de serviços habilitados de TI.

Localizado em Yerwada, o Tech Park One é um parque de TI exclusivo, equipado com serviços de suporte de alta tecnologia e comodidades exclusivas. Ocupando 1 milhão de metros quadrados, o Tech Park One é o destino preferido das empresas multinacionais e listadas na Fortune 500.

Panchshil Office Parks

O portfólio de escritórios da Panchshil Realty em Pune compreende mais de 17,5 milhões de metros quadrados de projetos notáveis como o EON Free Zone, Business Bay, Tech Park One, World Trade Center e o International Convention Centre. Suas sedes corporativas abrigam importantes corporações globais como Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, UBS e Vodafone, entre muitas outras.

Negócios da Panchshil – Principais destaques

O portfólio total de imóveis concluídos da Panchshil Realty é de cerca de 2,1 milhões de metros quadrados somados a 1,8 milhão de metros quadrados em construção.

Os três principais setores de negócios da Panchshil Realty são comercial, hotelaria e residencial.

Uma parte significativa do portfólio de escritórios da Panchshil Realty é ancorada pelo Blackstone Real Estate Private Equity Fund, patrocinado e administrado pela Blackstone Group LP.

Sobre a Panchshil Realty

Fundada em 2002, a Panchshil Realty é uma das marcas mais sofisticadas de imóveis de luxo da Índia. Reconhecida pela liderança e excelência no desenvolvimento imobiliário, a abordagem do grupo está focada em desenvolvimento planejado, criação de ativos de valor e criação de experiências de estilo de vida por meio de projeto e arquitetura. Para mais informações, visite o site www.panchshil.com

FONTE Panchshil Realty

