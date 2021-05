Les participants au concours « Football for Friendship » discutent de la protection de l'environnement et présentent leurs meilleures idées dans le cadre d'un défi en ligne

Dans le cadre d'un défi en ligne intitulé « Même les petits pas sont importants pour sauver notre planète », les jeunes participants de F4F ont présenté leur contribution à la protection de l'environnement dans de courtes vidéos et ont mis au défi les autres enfants du projet de faire de même. Le défi a été lancé lors du premier rassemblement numérique des jeunes joueurs et journalistes, âgés de 12 à 14 ans, le 14 mai.

Pour Leonardo Lewis (Espagne), Madina Maysar (Kazakhstan), Mintoser Bahr (Libye) et Nanihi Broseus (Tahiti), renoncer aux sacs et aux bouteilles en plastique est tout en haut de leur liste. Asif Muhammad Rashid du Sri Lanka et Dominic Kremberger de Suède veillent à utiliser l'eau avec parcimonie. Ananya Kamboj (Inde) et Mohamad Adam Faris (Brunei) ont été rejoints par de nombreux autres participants qui ont appelé à une utilisation accrue des transports publics. Les suggestions de certains des jeunes participants de F4F peuvent être visionnées sur cette vidéo https://youtu.be/bsK04TU0ZV8.

Parmi les autres suggestions des jeunes, citons l'utilisation plus parcimonieuse de l'énergie et l'utilisation d'énergies renouvelables, la non-utilisation d'engrais chimiques, le compostage des déchets de jardin, le recyclage et le tri des déchets, et l'utilisation accrue des ressources renouvelables.

F4F s'engage depuis de nombreuses années à prendre soin de la nature et de l'environnement. En 2018, la tradition de donner aux Équipes internationales de l'amitié des noms d'espèces menacées a été introduite. Cette année, des équipes telles que « Chinese Alligator », « Red Legged Crow » et « Black Shark » participeront au championnat mondial F4F eWorld. Celui-ci se déroulera du 27 au 29 mai en format numérique sur le simulateur multijoueur « Football for Friendship World » (F4F World). Ils mettra en vedette 32 équipes de l'amitié avec des joueurs de plus de 200 pays.

F4F existe depuis 2013. Il est organisé par Gazprom et soutenu par l'UEFF, la FIFA et l'ONU. Au cours des huit dernières compétitions, quelque 15 000 enfants et jeunes originaires de 211 pays et régions ont participé au programme. En 2020, Football pour l'amitié s'est déroulé pour la première fois en ligne sur une plateforme numérique développée pour l'occasion.

