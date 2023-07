Les performances de Qn-SOLAR au premier semestre 2023 enregistrent une croissance impressionnante de 70 % en glissement annuel

SHANGHAI, 31 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Qn-SOLAR, l'un des principaux fabricants de panneaux solaires photovoltaïques (PV), a annoncé une croissance exceptionnelle avec une augmentation de 70 % des performances au premier semestre 2023 par rapport à la même période de l'année dernière. L'entreprise a étendu ses activités à divers marchés au-delà de la Chine et a connu une dynamique commerciale particulièrement forte sur le marché européen, générant plus de 100 MW de commandes au premier semestre à l'occasion de grands salons professionnels. Qn-SOLAR a également demandé plusieurs certifications internationales pour pouvoir pénétrer différents marchés et prévoit de participer à plusieurs salons internationaux au cours du second semestre de cette année.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre croissance en tant que fabricant leader de produits photovoltaïques et d'étendre notre présence mondiale avec des projets de construction de sites de production en dehors de la Chine. Qn-SOLAR s'engage à fournir à ses clients un excellent service et une assistance de qualité. Avec une logistique locale, une technologie et d'autres équipes de service en Europe et au Brésil, nous serons mieux équipés pour répondre aux besoins de nos clients locaux et leur offrir la meilleure expérience possible », a déclaré Stephen Cai, président et cofondateur de Qn-SOLAR.

Le rapport Renewables 2022 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la puissance installée des panneaux solaires photovoltaïques dépassera celle du charbon d'ici 2027, ce qui en fera la première source d'énergie au monde. L'énergie solaire photovoltaïque à grande échelle étant l'option la moins coûteuse pour la production d'électricité dans la plupart des pays, l'industrie de l'énergie photovoltaïque solaire est bien placée pour jouer un rôle important dans la transition mondiale vers des sources d'énergie plus propres. L'impressionnante croissance de Qn-SOLAR et sa présence internationale grandissante placent l'entreprise dans une position de succès continu dans l'industrie.

Qn-SOLAR a récemment demandé plusieurs certifications dans différents pays afin d'approuver ses produits et d'élargir son champ d'activité. Avec un nombre croissant de certifications délivrées par des organisations internationales réputées, Qn-SOLAR renforcera sa position dans le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque et attirera davantage de clients à la recherche de solutions solaires fiables et performantes.

Qn-SOLAR participera à plusieurs salons professionnels au cours du deuxième semestre 2023, notamment Intersolar South America à São Paulo, au Brésil, en août ; ExpoSolar Colombia ; Zero Emission Mediterranean ; Smart Energy Forum ; Solar Solutions Kortrijk en octobre ; PV Expo Osaka en novembre ; et Energata en décembre. Ces événements constitueront une plateforme idéale pour Qn-SOLAR, qui pourra y présenter ses produits photovoltaïques solaires de haute qualité et créer des contacts avec des clients potentiels, des partenaires et des experts de l'industrie à l'échelle mondiale.

À propos de Qn-SOLAR

Qn-SOLAR est un fabricant de produits photovoltaïques professionnel et entièrement intégré qui possède plus de 15 ans d'expérience dans le développement de projets EPC. Notre engagement à offrir à nos clients des solutions complètes et axées sur la valeur s'accompagne d'un dévouement inébranlable en faveur d'un contrôle rigoureux de la qualité des produits et de pratiques de gestion perfectionnées qui permettent d'améliorer la rentabilité. Grâce à sa présence croissante en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, Qn-SOLAR a déjà marqué l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque. D'ici 2023, notre capacité de production de cellules et de modules photovoltaïques atteindra respectivement 69 GW et 39 GW, confortant ainsi notre position d'acteur majeur du secteur.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2164692/QnSolar_V3.mp4

SOURCE Qn-SOLAR