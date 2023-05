LES PORTES DE L'EUROPE S'OUVRENT À LA VOLPI ROSSE MENARINI

L'équipe florentine se qualifie pour l'Eurocup 3 en remportant le tournoi de qualification en France.

Une première historique pour une équipe toscane.

FLORENCE, Italie, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'équipe Volpi Rosse de Menarini vient de franchir la frontière et se dirige vers l'Europe. L'équipe florentine sera la première équipe de basketball en fauteuil roulant à représenter la Toscane à un niveau international à l'Eurocup 3.

Une toute première en Europe dans un tournoi officiel et international de l'IWBF, la Fédération européenne de basketball en fauteuil roulant. Le résultat extraordinaire de cette jeune équipe florentine a été réalisé dans le cadre du tournoi de qualification qui s'est déroulé ce week-end à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne (France). Leur participation à ce tournoi est aussi à mettre au crédit d'une croissance constante et exponentielle qui a permis à l'équipe - qui n'en est qu'à sa deuxième année en Série A - de se hisser suffisamment haut dans le classement pour participer aux matchs de qualification européens.

En outre, l'équipe Volpi Rosse de Menarini est restée invaincue après les matchs disputés en France ; ils ont d'abord battu leurs adversaires de l'Élan Chalon (France), puis l'équipe belge des Roller Poulls, et enfin l'équipe israélienne de Maid El Karam. Quelques jours plus tard, l'équipe a ensuite battu l'équipe belge des Roller Poulls en finale.

« C'est un résultat incroyable et une grande satisfaction pour l'équipe, a déclaré le président de la Volpi Rosse Menarini, Ivano Nuti. Nous avons fait nos débuts européens avec un sentiment d'humilité et d'ouverture que notre jeune équipe a également affiché sur le terrain. Cette approche nous a permis d'obtenir un résultat historique, non seulement pour l'équipe, mais pour l'ensemble du mouvement toscan de basketball en fauteuil roulant ».

Le tournoi français, où l'équipe de Volpi Rosse portait le nom de Menarini, mais était aussi représentée par le « Pégase » de la région de Toscane et le « Giglio » (lys), emblème de la ville de Florence, a eu lieu à la fin d'une saison de grands résultats pour l'équipe. « Sur un total de dix-sept matchs entre la ligue et l'Europe, a conclu Ivano Nuti, nous avons remporté douze. Dans la ligue, nous avons terminé cinquièmes et nous sommes arrivés sixièmes en termes de différence de paniers après les séries éliminatoires contre Padoue. Alors que nous étions battus à domicile, nous avons remporté le match à l'extérieur, ce qui a fait de nous la seule équipe à battre l'équipe vénitienne à domicile ».

« Le résultat obtenu par la Volpi Rosse est une source de grande fierté pour Menarini, ont ajouté Lucia et Alberto Giovanni Aleotti, actionnaires et membres du conseil d'administration de Menarini. L'esprit et l'engagement que l'équipe consacre chaque jour sur le terrain ont été essentiels à l'obtention de tels résultats et représentent de la meilleure façon possible les valeurs qui ont toujours caractérisé notre entreprise. Félicitations aux jeunes joueurs, ont conclu Lucia et Alberto Giovanni Aleotti. Ils sont un véritable exemple à suivre, non seulement dans le sport, mais dans la vie quotidienne ».

Le groupe pharmaceutique Menarini, dont le siège est à Florence, est présent dans 140 pays du monde à ce jour, avec un chiffre d'affaires de 4 154 millions d'euros et plus de 17 000 employés. Avec 9 centres de Recherche & Développement, les produits de Menarini sont présents dans les domaines de traitement les plus importants, notamment en cardiologie, en oncologie, en gastroentérologie, en pneumologie, dans les maladies infectieuses, le diabète et les produits anti-inflammatoires/analgésiques. La production pharmaceutique est réalisée dans les 18 usines du groupe, situées en Italie et à l'étranger, qui produisent plus de 577 millions de paquets de produits par an et les distribuent sur cinq continents. La production pharmaceutique de Menarini, conforme aux normes de qualité les plus élevées, apporte une contribution permanente à la santé des patients dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.menarini.com

