Menarini annonce des données de base positives de l'essai clinique pivot de phase 3 BROOKLYN évaluant l'efficacité, l'innocuité et la tolérance de l'Obicetrapib chez des patients atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote.

-- Atteint le critère principal de réduction moyenne de moindre carré du LDL-C en plus des thérapies de modification des lipides aux doses maximales tolérées à la semaine 12 avec une réduction statistiquement significative (p<0,0001), qui s'est maintenue à la semaine 52 (p<0,0001) --

-- L'obicétrapib a réduit le LDL-C de 36,3 % à la semaine 12 et de 41,5 % à la semaine 52, par rapport au placebo.

-- L'obicétrapib a été bien toléré ; les résultats en matière d'innocuité sont comparables à ceux du placebo--

FLORENCE, Italie, 30 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Menarini Group annonce aujourd'hui des résultats préliminaires positifs de l'essai clinique de phase 3 BROOKLYN (NCT05425745) sponsorisé par NewAmsterdam Pharma Company N.V. (« NewAmsterdam »), une société biopharmaceutique qui a accordé au groupe Menarini une licence exclusive pour commercialiser l'obicétrapib en Europe, soit en monothérapie, soit en bithérapie à dose fixe avec l'ézétimibe, pour les maladies cardiovasculaires. L'essai clinique de phase 3 BROOKLYN (NCT05425745), la première des quatre études du programme de développement clinique pivot de NewAmsterdam, a été conçu pour évaluer l'obicetrapib chez des patients adultes atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (« HeFH »), dont le taux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (« LDL-C ») n'est pas adéquatement contrôlé, malgré un traitement hypolipidémiant aux doses maximales tolérées.

L'essai BROOKLYN a atteint son objectif principal, avec une réduction moyenne du LDL-C de 36,3 % (p < 0,0001) par rapport au placebo à la semaine 12, qui s'est maintenue à 52 semaines avec une réduction moyenne du LDL-C de 41,5 % (p < 0,0001). Plus de 50 % des patients ont atteint un taux de LDL-C inférieur à 70 mg/dl. Les réductions d'autres biomarqueurs, y compris le non-HDL-C, l'ApoB et la Lp(a), étaient statistiquement significatives et cohérentes avec les études antérieures.

Dans l'étude, l'obicétrapib était bien toléré, sans augmentation de la pression sanguine. Des événements indésirables liés au traitement ont été observés chez 6,8 % des patients du groupe placebo contre 4,3 % des patients du groupe obicétrapib, et aucun événement grave lié au traitement n'a été signalé dans les deux groupes de traitement. Le taux d'arrêt du traitement pour l'obicétrapib était de 7,6 % contre 14,4 % pour le placebo.

« Les données de BROOKLYN ont confirmé la capacité de l'obicétrapib à réduire de manière significative le LDL-C chez les patients HeFH, une population qui suit déjà plusieurs thérapies hypolipidémiantes. « Je suis incroyablement encouragé par ces résultats, qui suggèrent que nous pourrions disposer d'une nouvelle option orale à haute efficacité pour une population de patients difficile à traiter » a déclaré Stephen Nicholls, M.B.B.S., Ph.D., directeur du Monash Victorian Heart Institute et professeur de cardiologie à l'Université de Monash et chercheur principal de l'ensemble du programme de développement de l'obicetrapib.

« L'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HFH) touche 1 personne sur 250 dans le monde et entraîne un risque accru d'événements cardiovasculaires majeurs, notamment d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde ou de décès, qui surviennent souvent à un âge plus jeune que dans la population générale. Même si l'on sait que l'augmentation du risque est due à des niveaux élevés de LDL-C, de nombreux patients atteints d'hypercholestérolémie ne parviennent pas à atteindre les niveaux de LDL-C recommandés par les lignes directrices, malgré les options thérapeutiques actuellement disponibles », a déclaré Katherine Wilemon, fondatrice et directrice générale de la Family Heart Foundation. « Les patients atteints d'hypercholestérolémie sont difficiles à traiter et nécessitent souvent plusieurs thérapies pour contrôler leur taux de C-LDL. Nous sommes très encouragés par ces résultats et par la possibilité de disposer d'une nouvelle option orale efficace ».

« Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de décès dans le monde, avec environ 17,9 millions de morts par an. Malgré la disponibilité généralisée des traitements hypolipidémiants, le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires a augmenté et les patients restent au-dessus des objectifs en matière de taux de C-LDL. Les patients et leurs médecins ont besoin d'options supplémentaires. Nous sommes très heureux que BROOKLYN ait confirmé la capacité de l'obicétrapib à réduire de manière significative le LDL-C dans une population de patients difficile, sur une durée d'un an. Cela représente une étape importante dans notre engagement à offrir à la communauté HeFH en Europe un CETP-i oral, potentiellement le premier de sa catégorie dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, une mission de plus de 30 ans pour notre société », a déclaré Elcin Barker Ergun, directeur général du groupe Menarini.

Conception de l'essai clinique pivot de phase 3 BROOKLYN

L'étude pivot mondiale de phase 3, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, d'une durée de 52 semaines a évalué l'efficacité et l'inocuité de 10 mg d'obicétrapib par rapport à un placebo, en complément de traitements hypolipidémiants aux doses maximales tolérées, chez des patients atteints d'HeFH dont le LDL-C n'est pas contrôlé de manière adéquate. L'étude a été effectuée dans des sites en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Au total, 354 patients ont été randomisés 2:1 pour recevoir 10 mg d'obicétrapib ou un placebo en traitement oral uniquotidien, avec ou sans nourriture. Le taux moyen de LDL-C de base des patients inclus dans le groupe obicétrapib était de 123 mg/dL, malgré l'utilisation intensive de statines signalée par environ 79 % des patients lors de la sélection. Les femmes représentaient environ 53 % de la population étudiée et l'âge médian des participants au début de l'étude était de 57 ans.

L'objectif principal était d'évaluer l'effet de l'obicétrapib sur les niveaux de LDL-C. Les objectifs secondaires comprennent l'évaluation de l'effet de l'obicétrapib sur le cholestérol à lipoprotéines de non haute densité (« non-HDL-C »), l'apolipoprotéine B (« ApoB ») et la lipoprotéine (a). L'essai a également évalué le profil d'innocuité et de tolérance de l'obicétrapib.

Programme mondial pivot de phase 3 de l'obicétrapib

Le programme mondial de développement clinique pivot de phase 3 de l'Obicetrapib consiste en quatre études portant sur plus de 12 250 patients, trois pour l'obicetrapib en monothérapie et une pour une bithérapie à dose fixe (« FDC ») avec l'ézétimibe :

- BROOKLYN a évalué l'obicétrapib chez des patients atteints d'HeFH, dont le LDL-C n'est pas suffisamment contrôlé, malgré un traitement hypolipidémiant aux doses maximales tolérées (NCT05425745). Les données de base seront communiquées au cours du troisième trimestre 2024.

- BROADWAY évalue l'obicétrapib chez des patients adultes atteints d'ASCVD et/ou d'HeFH, dont le LDL-C n'est pas contrôlé de manière adéquate, malgré un traitement hypolipidémiant aux doses maximales tolérées (NCT05142722). Le recrutement de plus de 2 500 patients dans l'étude s'est terminé en juillet 2023 et les données de base devraient être communiquées au quatrième trimestre 2024.

- TANDEM évalue l'obicétrapib dans le cadre d'un comprimé FDC avec l'ézétimibe, un traitement oral non statique d'abaissement du taux de LDL, chez des patients atteints d'ASCVD ou présentant de multiples facteurs de risque d'ASCVD et/ou d'hypercholestérolémie, dont le taux de LDL-C n'est pas suffisamment contrôlé malgré un traitement hypolipidémiant aux doses maximales tolérées (NCT06005597). Le recrutement de plus de 400 patients a été achevé en juillet 2024 et les données de base devraient être communiquées au cours du premier trimestre 2025.

- PREVAIL est un essai de résultats cardiovasculaires (« CVOT ») évaluant l'obicétrapib chez des patients présentant des antécédents d'ASCVD, dont le LDL-C n'est pas suffisamment contrôlé, malgré un traitement hypolipidémiant aux doses maximales tolérées (NCT05202509). Le recrutement de plus de 9 500 patients s'est terminé en avril 2024.

À propos de l'Obicetrapib

L'obicétrapib est un nouvel inhibiteur de la CETP à faible dose, en cours de développement et administré par voie orale, qui vise à dépasser les limites des traitements actuels d'abaissement du taux de LDL. Dans chacun des essais de phase 2, ROSE, ROSE2, TULIP et OCEAN, évaluant l'obicétrapib en monothérapie ou en bithérapie, un abaissement statistiquement significatif du LDL a été observé ainsi qu'une bonne tolérance. L'obicétrapib fait l'objet de trois autres essais pivots de phase 3, BROADWAY et PREVAIL, qui évaluent l'obicétrapib en tant que monothérapie utilisée en complément de thérapies hypolipidémiantes au doses maximales tolérées, afin de fournir un abaissement supplémentaire du LDL et une protection cardiovasculaire aux patients atteints de maladies cardiovasculaires (« MCV »), et TANDEM, qui évalue l'obicétrapib et l'ézétimibe en tant qu'association à dose fixe. Le recrutement des patients dans BROADWAY a commencé en janvier 2022, et dans TANDEM en mars 2024 ; le recrutement de BROADWAY s'est achevé en juillet 2023, et celui de TANDEM en juillet 2024. L'essai de phase 3 PREVAIL sur les résultats cardiovasculaires, conçu pour évaluer le potentiel de l'obicétrapib à réduire les occurrences d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs, y compris les décès cardiovasculaires, les infarctus du myocarde non mortels, les accidents vasculaires cérébraux non mortels et les revascularisations coronaires non électives, a débuté en mars 2022 et le recrutement s'est achevé en avril 2024 avec plus de 9 500 patients répartis aléatoirement.

À propos du groupe Menarini

Le groupe Menarini est une entreprise pharmaceutique et diagnostique internationale de premier plan, avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars et plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques où les besoins ne sont pas satisfaits, avec des produits pour la cardiologie, l'oncologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Avec 18 sites de production et 9 centres de recherche et développement, les produits Menarini sont disponibles dans 140 pays à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.menarini.com.

À propos de NewAmsterdam

NewAmsterdam Pharma (Nasdaq : NAMS) est une société biopharmaceutique en phase finale de développement dont la mission est d'améliorer les soins aux patients atteints de maladies métaboliques pour lesquelles les thérapies actuellement approuvées n'ont pas été adéquates ou bien tolérées. Nous cherchons à répondre à un important besoin non satisfait de traitement hypolipémiant sûr, bien toléré et pratique. Dans plusieurs études de phase 3, NewAmsterdam étudie l'obicetrapib, un inhibiteur de CETP oral, à faible dose et à prise unique quotidienne, seul ou en association à dose fixe avec l'ézétimibe, en tant que thérapie d'abaissement du LDL-C à utiliser en complément d'une thérapie par statines pour les patients à risque de MCV avec un LDL-C élevé, pour lesquels les thérapies existantes ne sont pas suffisamment efficaces ou bien tolérées.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2296569/4833355/Menarini_Industrie_Farmaceutiche_Riunite_Logo.jpg