Les pré-inscriptions sont ouvertes pour le jeu mobile RPG en monde ouvert Blade & Soul Revolution avant le lancement mondial

À partir d'aujourd'hui, les joueurs qui se pré-inscrivent pour télécharger le jeu lors de son lancement recevront 1 000 cristaux noirs (la monnaie premium de Blade & Soul Revolution ) et un animal de compagnie en bonus, Lumi pour les utilisateurs d'Android, et Sparkie pour les utilisateurs d'iPhone. Lors du lancement, les joueurs du monde entier peuvent s'attendre à cinq professions de départ , y compris l' invocateur , et des mécanismes simplifiés de la version asiatique du jeu qui permettent un jeu plus facile et décontracté.

Le site de pré-inscription a également été mis à jour avec des infos sur l' histoire du jeu, les professions et le contenu du jeu comme les raids, les donjons, les JcJ (joueur contre joueur) et les guerres de faction . Toutes les nouvelles vidéos présentant l' histoire, les raids, les arènes et les guerres de faction de Blade & Soul Revolution ont également été chargées sur la chaîne YouTube officielle pour que les joueurs puissent se régaler.

Blade & Soul Revolution est un jeu mobile RPG en monde ouvert qui raconte des histoires de vengeance à couper le souffle dignes du cinéma basées sur le jeu en ligne sur PC de Blade & Soul. Le jeu reste fidèle à ses racines PC avec un haut niveau de graphismes en 3D et de contenu à grande échelle qui a été remanié pour fonctionner parfaitement sur les appareils mobiles. Il présente un monde asiatique fantastique avec des graphismes en 3D intégrale incroyables soutenus par le moteur Unreal Engine 4, offrant des combats de faction en temps réel impressionnants et une expérience d'action pratique incomparable.

La pré-inscription pour Blade & Soul Revolution sera disponible dans 138 pays sur Google Play et 143 pays sur l'App Store d'Apple. Il sera lancé en 2021 sous forme de téléchargement numérique gratuit (avec des achats intégrés à l'application) sur les deux plateformes. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel et suivre Blade & Soul Revolution sur Facebook, Instagram et YouTube.

