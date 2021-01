Open-World-Mobile-Rollenspiel Blade & Soul Revolution eröffnet Vorregistrierung vor weltweitem Start

Auf der Vorregistrierungs-Website befinden sich ebenfalls bereits Details zur Geschichte des Spiels, zu Berufen und Inhalten des Spiels wie Schlachtzügen, Dungeons, dem PvP-Modus und Fraktionskriegen . Alle neuen Videos, die die Geschichte, Streifzüge, Arenen und Fraktionskriege von Blade & Soul Revolution zeigen, sind außerdem auf dem offiziellen YouTube-Kanal zu sehen.

Blade & Soul Revolution ist ein Open World Mobile-Rollenspiel, das atemberaubende filmische Rachegeschichten auf der Grundlage des PC-Online-Spiels Blade & Soul umsetzt. Das Spiel bleibt seinen PC-Wurzeln treu und bietet ein hohes Maß an 3D-Grafik und umfangreichen Inhalten, die so überarbeitet wurden, dass sie einwandfrei auf Mobilgeräten funktionieren. Es zeigt eine asiatische Fantasiewelt mit atemberaubenden 3D-Grafiken, die von dem Unreal Engine 4 unterstützt werden, und bietet massive Fraktionskämpfe in Echtzeit sowie ein unvergleichliches praktisches Action-Erlebnis.

Die Vorregistrierung für Blade & Soul Revolution wird in 138 Ländern bei Google Play und in 143 Ländern im Apple App Store verfügbar sein. Das Spiel startet 2021 als kostenloser digitaler Download (mit In-App-Käufen) auf beiden Plattformen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website. Folgen Sie Blade & Soul Revolution auf Facebook, Instagram und YouTube.

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein Top-Entwickler und Publisher, der die Grenzen des mobilen Spielerlebnisses mit hochinnovativen Spielen wie Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution und MARVEL Future Fight erweitert.

