Les pré-inscriptions sur Dark Eden M sur WEMIX, un MMORPG alimenté par la blockchain, sont lancées sur le Google Play Store

Avec un gameplay de type « royaume contre royaume » (RvR) basé sur la guerre tribale entre les Slayers et les Vampires du jeu à succès Dark Eden M, ce nouveau spin-off utilise la technologie de la blockchain via la blockchain internationale WEMIX pour récompenser les joueurs avec des médailles de classement et des récompenses exclusives pour le jeu de base.

« Dark Eden M sur WEMIX est un jeu qui peut offrir aux utilisateurs des expériences inoubliables et très agréables. En offrant une mission simple et claire, nous nous attendons à ce que cela maximise les expériences des utilisateurs avec le cycle vertueux de la compétition et de la rémunération », a déclaré Hodae Lee, PDG de Wemade Connect.

Les joueurs intéressés peuvent s'inscrire sur le Google Play Store dans toutes les régions sauf en Corée, au Japon et en Chine. Les premiers utilisateurs recevront également les récompenses suivantes, qui pourront être échangées :

Médaille de classement

Ticket d'essai de transformation rare (1 jour)

Ticket d'essai pour animal de compagnie rare (1 jour)

Trousse de voyage pour débutants

Capsule de mise à niveau (30)

Parchemin de transformation (6)

Parchemin d'invocation d'animal de compagnie (6)

Wemade Connect récompensera également les joueurs intéressés par d'autres récompenses à mesure que la communauté se développera sur les réseaux sociaux.

Les premiers utilisateurs peuvent s'attendre à profiter d'un gameplay testé et approuvé tout en faisant l'expérience de la révolution de la blockchain internationale lorsque Dark Eden M sur WEMIX sortira dans le monde entier au premier trimestre 2022.

Site internet : https://bit.ly/3Iwfbe1

Événement AirDrop : https://bit.ly/3AsyOkc

À propos de Wemade Connect

Wemade Connect est une société de jeux internationale spécialisée dans le développement et l'édition de jeux et aussi. C'est également un MCP (Master Contents Provider) qui fournit des contenus majeurs à la plateforme blockchain WEMIX. Les principaux jeux de la société qui ont gagné en popularité sur le marché international comprennent « Everytown », « Tap Tap Fish - Abyssrium » et « My Secret Bistro ». La société se concentre actuellement sur l'intégration de la blockchain sur ses principaux jeux et sur la découverte de nouveaux jeux basés sur la blockchain.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1734270/image.jpg

