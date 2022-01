"Pré-registro do MMORPG Dark Eden M on WEMIX impulsionado por blockchain está disponível na Google Play Store"

Apresentando um jogo de reino contra reino (RvR) baseado na guerra tribal entre matadores e vampiros vista no sucesso Dark Eden M, essa nova versão utiliza a tecnologia blockchain por meio da blockchain global WEMIX para recompensar os jogadores com medalhas de classificação e recompensas exclusivas para o jogo base.

"Dark Eden M on WEMIX" é um jogo que pode oferecer experiências inesquecíveis e divertidas aos usuários. Apresentando uma missão fácil e clara, esperamos que o jogo maximize as experiências dos usuários com o ciclo virtuoso de competição e remuneração", disse Hodae Lee, CEO da Wemade Connect.

Os jogadores interessados podem registrar seu interesse por meio da Google Play Store em todas as regiões, exceto Coreia, Japão e China. Os primeiros usuários também receberão as seguintes recompensas, que podem ser negociadas:

Medalha de classificação

Ficha de avaliação de transformação rara (um dia)

Ficha de avaliação de animal raro (um dia)

Pacote de viagem para iniciantes

Cápsula de atualização de transporte (30)

Pergaminho de transformação (6)

Pergaminho de convocação de animais (6)

A Wemade Connect também recompensará os jogadores interessados com mais incentivos à medida que a comunidade crescer nos canais de mídia social.

Os primeiros usuários podem esperar curtir um jogo comprovado e, ao mesmo tempo, vivenciar a revolução global da blockchain quando o Dark Eden M on WEMIX for lançado mundialmente no primeiro trimestre de 2022.

Website: https://bit.ly/3Iwfbe1

Evento AirDrop: https://bit.ly/3AsyOkc

Sobre a Wemade Connect

A Wemade Connect é uma empresa global de jogos especializada no desenvolvimento e publicação de games e também um MCP (provedor de conteúdo mestre) que oferece conteúdos relevantes à plataforma de blockchain WEMIX. Entre os principais jogos da empresa que ganharam muita popularidade no mercado global estão "Everytown", "Tap Tap Fish - Abyssrium" e "My Secret Bistro". Atualmente, a empresa se concentra na integração de blockchain em seus principais jogos, bem como na descoberta de novos jogos que se baseiam em blockchain.

