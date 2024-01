Les préinscriptions pour le CIBS2024 sont maintenant ouvertes : tout le monde est invité à découvrir les technologies de pointe de la construction navale

SHANGHAI, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Alors que l'économie se redresse et va de pair avec la dynamique de la consommation, le 27e Salon nautique international de Chine 2024 (CIBS2024) (Shanghai), organisé par Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., aura lieu du 26 au 29 mars 2024 au Shanghai New International Expo Center (SNIEC). La préinscription des visiteurs est maintenant officiellement disponible.

Le CIBS2024 continuera à promouvoir la « transition énergétique et la fabrication intelligente », et sous la direction de nombreux exposants nationaux et étrangers de nouvelles technologies énergétiques et de bateaux réels avec accessoires, il donnera un nouvel élan au développement commun de la nouvelle industrie énergétique chinoise pour les bateaux. Après des années d'absence, des pavillons de nombreux pays et régions, tels que l'Italie, la Corée du Sud, Taïwan, la Chine, etc., sont retournés sur le marché chinois. Les entreprises d'outre-mer se réuniront également à Shanghai et apporteront les nouvelles méthodes de l'industrie, les nouvelles demandes, les nouveaux scénarios, les nouveaux produits et les nouvelles technologies.

Le traditionnel CIBS est de retour pour aider les entreprises à atteindre de nouveaux sommets ! Le Salon nautique international de Chine 2024 réunira de nombreux experts de l'industrie pour des discussions approfondies sur les principaux marchés mondiaux des yachts.

Le CIBS2024 invitera les acheteurs de haute qualité de la chaîne mondiale de l'industrie navale à contacter les exposants de bateaux et d'accessoires du CIBS par le biais de l'exposition en ligne et hors ligne de l'exposition, qui permettra aux exposants d'étendre leurs activités à l'étranger de manière efficace et aidera grandement la nouvelle situation des produits de haute qualité fabriqués en Chine à l'étranger.

En outre, la piscine surdimensionnée du populaire « Carnaval de l'eau » annuel est également de retour ! Le salon Lifestyle, qui a lieu en même temps que CIBS2024, a présenté des expositions couvrant la pêche au leurre, les sports nautiques, les sports de plein air et le meilleur du meilleur. Le salon a commencé par l'innovation de concepts traditionnels et a fourni une nouvelle occasion aux entreprises de la région d'observer les nouvelles tendances du développement industriel et de saisir de nouvelles opportunités sur le marché mondial.

Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. (IM Sinoexpo), dont le siège social se trouve à Londres, est une entreprise leader dans le domaine de l'événementiel en Chine. La société a été fondée en 1998 par Informa PLC et Shanghai Sinoexpo International Exhibition Co, Ltd. La surface totale d'exposition louée annuellement par IM Sinoexpo est de plus de 1 500 000 m², créant de multiples opportunités commerciales pour près d'un million d'acheteurs dans le monde. Développée depuis 2016, notre activité en ligne comprend désormais 8 plateformes B2B majeures, 5 mini-programmes de sourcing B2P et 1 application.

Inscrivez-vous maintenant et joignez-vous à nous lors du CIBS2024 : https://reg.boatshowchina.com/en/user/register?utm_source=PRnews&utm_medium=CIBe&utm_campaign=20240117