Les principales sociétés du secteur des biens de consommation font part de leur demande commune de 800 000 tonnes de matériaux recyclés chimiquement

PARIS, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Douze entreprises membres de la coalition d'action sur les déchets plastiques du Consumer Goods Forum (CGF) ont publié aujourd'hui une lettre adressée aux fournisseurs, aux régulateurs et aux investisseurs, dans laquelle elles expriment leur demande d'approvisionnement en matériaux recyclés chimiquement produits conformément à leurs normes environnementales. Une enquête plus large menée auprès des entreprises membres de la coalition indique que leur demande s'élève à 800 000 tonnes de matériaux recyclés chimiquement par an d'ici 2030, en plus de leurs besoins en matériaux recyclés mécaniquement.

En avril 2022, les membres de la coalition ont publié un document présentant leur vision et leurs principes, intitulé « Le recyclage chimique dans une économie circulaire pour les plastiques » , qui encourage la mise au point de nouvelles technologies de recyclage des plastiques répondant à six principes clés pour un développement crédible, sûr et respectueux de l'environnement. Parallèlement, les membres de la coalition ont publié une étude indépendante d'analyse du cycle de vie (ACV) , qui démontre que les émissions au niveau du système seraient réduites d'environ 40 % dans certaines zones géographiques et sous certaines conditions si le recyclage chimique à l'échelle était mis en place pour traiter les plastiques difficiles à recycler, plutôt que d'envoyer ces plastiques dans des incinérateurs de déchets. La coalition reconnaît que, même si la technologie du recyclage chimique n'est pas une solution miracle, il s'agit d'une technologie importante qui peut jouer un rôle essentiel dans le recyclage des déchets plastiques inévitables qui ne peuvent être recyclés mécaniquement.

La coalition a mené une enquête auprès de ses entreprises membres : celle-ci a révélé que cette demande s'élevait à au moins 800 000 tonnes de matériaux recyclés chimiquement par an d'ici 2030. En exprimant leur intérêt pour l'approvisionnement de ces matériaux, les entreprises envoient un signal fort aux régulateurs et aux investisseurs sur la nécessité de développer les infrastructures de recyclage chimique des plastiques tout en respectant les garanties environnementales nécessaires définies dans le document sur la vision et les principes de la coalition. Cette demande de matériaux recyclés chimiquement ne réduit pas la nécessité de poursuivre la mise à l'échelle des infrastructures de recyclage mécanique. Elle est principalement axée sur la demande qui ne peut être satisfaite à grande échelle par les matériaux recyclés mécaniquement aujourd'hui (par exemple, les applications d'emballages souples en contact avec les aliments).

Les membres de la coalition ayant signé cette lettre sont Amcor, Barilla, Colgate Palmolive, Danone, Ferrero, Haleon, Henkel, Mars, Incorporated, McCain Foods, Mondelēz International, PepsiCo, et Unilever.

À propos de la coalition d'action sur les déchets plastiques du Consumer Goods Forum

La coalition d'action sur les déchets plastiques du Consumer Goods Forum (« CGF ») a été fondée en 2020 dans le but de développer une approche plus circulaire du développement et du traitement des emballages plastiques dans l'industrie des biens de consommation. Le développement de la coalition s'appuie sur l'approbation par le CGF, en 2018, de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. En tant que groupe dirigé par des PDG et composé de 42 détaillants et fabricants engagés et innovants, la vision de la coalition, qui consiste à intensifier les progrès vers la nouvelle économie des plastiques, est incarnée par ses objectifs centraux, c'est-à-dire que les membres travaillent à la mise en œuvre de mesures percutantes par le biais de collaborations multipartites qui contribueront à faire de la circularité la norme dans l'industrie. Pour plus d'informations sur le travail du CGF en matière de réduction des déchets plastiques, consultez le site www.tcgfplasticwaste.com.

