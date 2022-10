Principais empresas de bens de consumo sinalizam demanda compartilhada por 800 mil toneladas de materiais reciclados quimicamente

PARIS, 12 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Doze empresas-membros da The Consumer Goods Forum's (CGF) Coalition of Action on Plastic Waste publicaram hoje uma carta dirigida a fornecedores, órgãos reguladores e investidores manifestando a demanda para obter material reciclado quimicamente produzido de acordo com as salvaguardas ambientais. Uma pesquisa mais ampla com empresas-membros da coalizão indica a demanda de 800 mil toneladas de material reciclado quimicamente por ano até 2030, além das necessidades de materiais reciclados mecanicamente.

Em abril de 2022, os membros da Coalizão publicaram um artigo sobre visão e princípios intitulado "Chemical Recycling in a Circular Economy for Plastics (reciclagem química em uma economia circular para plásticos)" que incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias de reciclagem de plásticos que atendam a seis princípios fundamentais para o desenvolvimento confiável, seguro e ambientalmente robusto. Ao mesmo tempo, os membros da Coalizão publicaram um estudo independente de Avaliação do Ciclo de Vida (LCA ), que demonstra que as emissões em nível de sistema seriam aproximadamente 40% mais baixas em determinadas regiões e sob determinadas condições se a reciclagem química em escala estivesse disponível para processar plásticos difíceis de reciclar, em vez de enviar esses plásticos a incineradores para produção de energia a partir de resíduos. A Coalizão reconhece que, embora a tecnologia de reciclagem química não seja uma solução mágica, esta será uma tecnologia importante que poderá atender a um propósito vital para a reciclagem de resíduos plásticos inevitáveis que, de outra forma, não podem ser reciclados mecanicamente.

A Coalizão realizou uma pesquisa com empresas-membros que revelou haver demanda para pelo menos 800 mil toneladas de materiais reciclados quimicamente por ano até 2030. Ao expressar interesse em processar esses materiais, as empresas estão enviando um forte sinal para os órgãos reguladores e investidores sobre a necessidade de escala na infraestrutura de reciclagem química de plásticos, ao mesmo tempo em que atendem às salvaguardas ambientais necessárias estabelecidas no artigo sobre visão e princípios da Coalizão. A demanda por material reciclado quimicamente não reduz a necessidade de continuar a aumentar a infraestrutura de reciclagem mecânica. O foco principal é a demanda que atualmente não pode ser atendida em escala por materiais reciclados mecanicamente (por exemplo, aplicações em embalagens flexíveis com contato com alimentos).

Entre os membros da Coalizão que assinaram a carta estão: Amcor, Barilla, Colgate Palmolive, Danone, Ferrero, Haleon, Henkel, Mars, Incorporated, McCain Foods, Mondelēz International, PepsiCo, Unilever.

