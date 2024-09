Les principaux opérateurs haut-débit européens sont les pionniers des services Wi-Fi 7 et 10G-PON.

Les puces MediaTek et AIROHA sont adoptées par les principaux opérateurs télécoms en Europe pour le lancement de services 10G-PON compatibles avec le Wi-Fi 7 en 2025.

HSINCHU, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- MediaTek, l'une des plus grandes sociétés de conception de circuits intégrés au monde, en collaboration avec sa filiale Airoha Technology (AIROHA) qui compte plus de 20 ans d'expérience mondiale dans la conception de circuits intégrés haut débit fixe, annonce la plateforme Wi-Fi 7 et 10G-PON la plus complète et la plus performante de l'industrie, au service des fournisseurs de services haut débit du monde entier.

Les principaux opérateurs haut débit européens commercialiseront progressivement ces services en 2025.

Au cours des trois dernières années, MediaTek et AIROHA ont été régulièrement choisis par de nombreux fournisseurs de services majeurs, remportant plus de 30 programmes combinant XGSPON et Wi-Fi 7 dans le monde. Plusieurs de ces programmes devraient passer les tests finaux de fournisseurs de services européens qui lanceront leur service commercial au début de 2025. En outre, MediaTek et AIROHA se sont associés à de nombreux partenaires ODM/OEM mondiaux pour offrir des solutions fiables et entièrement intégrées, aidant les opérateurs de toutes tailles à lancer rapidement leurs services.

Les solutions Wi-Fi 7 et 10G-PON de MediaTek et AIROHA sont compatibles avec une variété de systèmes d'exploitation et logiciels, notamment prplOS, RDK-B, OpenWrt et OpenSync. Cela permet aux fournisseurs de services d'atteindre leurs objectifs en matière de personnalisation et de différenciation des produits. En outre, en réponse à la récente hausse des prix de l'électricité ressentie par les consommateurs, les solutions de MediaTek et d'AIROHA sont dotées d'une technologie intelligente de mise à l'échelle adaptative de la tension (AVS) qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie en réduisant de manière dynamique la consommation d'énergie du système. Cette capacité permet également aux fournisseurs de services de respecter leur engagement en matière de réduction des émissions de carbone et de protection de l'environnement. Notre solution a déjà été reconnue par les principaux fournisseurs de services européens comme la puce la moins énergivore de sa catégorie.

Une architecture unifiée qui réduit considérablement les coûts opérationnels tout en accélérant le déploiement de nouveaux marchés.

Au-delà des seules puces, la plateforme de MediaTek et AIROHA est une solution logicielle et matérielle complète, avec une flexibilité de développement et une extensibilité exceptionnelles. La plateforme réduit la complexité de la conception, de la maintenance et de l'assistance clientèle des opérateurs. En outre, cette solution commune permet d'accélérer la commercialisation et le déploiement des services. Cette approche est particulièrement importante à l'heure où les fournisseurs de services se développent et s'étendent dans toutes leurs régions d'activité, en permettant à une solution unique de s'adapter, et de répondre aux demandes d'expansion du marché sur les différents continents.

Le groupe MediaTek compte une clientèle à la fois vaste et fidèle, certaines relations commerciales s'étendant sur plus de 20 ans, dans divers domaines technologiques. L'enrichissement continu de la technologie dans ces domaines repose entièrement sur ces partenariats durables avec nos clients. Notre engagement permanent est de convertir notre expertise en conception de puces en compétitivité pour nos clients, leur succès constituant notre engagement à long terme.

MediaTek et Airoha Technology participeront conjointement à Network X 2024, qui se tiendra du 8 au 10 octobre 2024 à la Paris Expo Porte de Versailles en France. Vous pourrez nous retrouver au stand D2. Nous vous invitons à visiter le site https://www.airoha.com/group pour plus d'informations ou à nous contacter pour organiser une réunion.

