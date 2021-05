Les professionnels de la sécurité invités à porter un gilet pare-balles offrant une protection certifiée contre les pointes

Selon le PDG de l'entreprise, Robert Kaiser, la protection contre les pointes ne peut être garantie avec tous les gilets pare-balles : « Des armes telles que les pics à glace, les tournevis aiguisés, les clubs à pointes et les aiguilles hypodermiques peuvent les pénétrer si elles n'offrent aucune protection spécifique contre une telle menace ».

La société a changé, et certains diront que ce n'est pas pour le mieux. Robert Kaiser ajoute ce qui suit : « En plus de la hausse mondiale des crimes à l'arme blanche, nous devons également accepter que ces attaques parfois incroyablement brutales sont devenues plus fréquentes au cours des dix dernières années ».

« Nous pouvons clairement constater un changement dans le type d'armes tranchantes utilisées aujourd'hui par le crime organisé et le terrorisme. De nombreuses lames fonctionnent de façon très similaire à une pointe, elles ont été spécialement conçues pour pénétrer dans le corps d'une autre personne en faisant un effort minimal, avec peu ou pas de résistance. »

Les attaques au moyen de lames à double tranchant comme celles décrites ci-dessus sont de plus en plus fréquentes de nos jours, en partie parce qu'elles sont si faciles à acheter ici au Royaume-Uni et dans la plupart des autres pays.

Il est extrêmement difficile de se protéger des lames à double tranchant. C'est pourquoi une protection certifiée contre les pointes est cruciale, car il existe des preuves physiques qu'un gilet pare-balles peut résister à une telle menace.

Robert Kaiser est catégorique, la protection certifiée contre les armes à pointes est essentielle dans l'industrie de la sécurité d'aujourd'hui.

« Les gilets pare-balles sans protection certifiée contre les pointes seront inutiles en cas d'attaque au moyen de certaines de ces armes à pointes vraiment horribles. »

« La fourniture ou la vente de gilets pare-balles sans protection certifiée contre les pointes entraînera sans aucun doute des blessures graves ou même la mort de professionnels de première ligne à l'avenir. »

Le groupe PPSS a récemment lancé une nouvelle génération de gilets pare-balles en composite de fibre de carbone haute performance, offrant une protection certifiée contre les coups de couteau, les pointes et les impacts.

Veuillez visiter la boutique en ligne de l'entreprise à l'adresse suivante : https://shop.ppss-group.com/

À propos de PPSS Group

PPSS Group est une entreprise internationale spécialisée dans la fabrication et la fourniture d'équipements de protection individuelle de haute performance, offrant une protection inégalée contre les armes tranchantes et les traumatismes dus aux objets contondants.

Contact pour les médias :

Jemma Utley, responsable marketing

E-mail : [email protected]

Téléphone : +44 (0) 845 5193953

Vicky Wrigley

E-mail : [email protected]

Téléphone : +44 (0) 845 5193953

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1513181/PPSS_Group_Spike_Protection.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1328854/PPSS_Group_logo.jpg

