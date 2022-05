Les projets Crystal Lagoons PAL™ sont reconnus comme « Champion of Champions » pour leur contribution à la réduction de l'empreinte carbone.

La multinationale de l'innovation dans le domaine de l'eau a remporté à la fois le prix dans la catégorie Réduction de carbone et la plus haute distinction de ces prix britanniques du développement durable, battant les gagnants des catégories Changement climatique, Efficacité de l'eau et de l'énergie, Innovation et autres, ainsi que plus de 500 inscriptions reçues par l'organisation.

Les projets PAL™ révolutionnent les villes en apportant une vie de plage aux eaux turquoises et au sable blanc dans les zones urbaines et en réduisant d'environ 50 % le nombre de trajets en voiture et de vols vers des destinations côtières et des plages naturelles qui, à l'échelle mondiale, totalisent environ 35 millions de tonnes de CO2 par an.

Les « Green World Awards » récompensent les pays, entreprises et organisations qui contribuent le plus à la protection de l'écosystème et sont parrainés par des organisations environnementales britanniques réputées.

Les développements PAL™ ont été sélectionnés pour leur concept pro-environnemental et le prix a été décerné à Abu Dhabi. Le prix « Champion of Champions » n'est pas la première distinction décernée aux projets PAL™. Le modèle a déjà reçu le « Green Apple Award » au Palais de Westminster à Londres.

Un facteur clé dans la candidature était la nature révolutionnaire de ces complexes, qui apportent la vie de plage aux villes à travers de grands lagons cristallins propices à la baignade et aux sports nautiques, entourés de plages de sable blanc et de diverses infrastructures de services et de divertissement.

Les développements PAL™ réduisent les déplacements et génèrent des économies d'empreinte carbone équivalentes à la consommation d'énergie annuelle de 2,3 milliards de foyers, car ils permettent aux gens d'accéder à la plage à pied, à vélo, en utilisant les transports en commun ou de courts trajets en voiture.

Crystal Lagoons possède déjà 810 développements PAL™ à divers stades de développement dans le monde. Parmi les accords les plus notables figurent : États-Unis (5 projets PAL™ à Orlando et 4 à Atlanta), Corée (30 projets PAL™), Pakistan (15 complexes PAL™), Colombie (13 projets PAL™) et Amérique centrale (11 développements PAL™).

CONTACT POUR LES MÉDIAS : Ignacio Rivera, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1808289/Public_Access_LagoonsT_projects_by_Crystal_Lagoons.jpg

SOURCE Crystal Lagoons