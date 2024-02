LES RÉSEAUX EUROPÉENS DOMINENT LA COURSE AU NET ZERO, TANDIS QUE L'AMÉRIQUE DU NORD, LES RÉGIONS MOAN ET LATAM PROGRESSENT, SELON LE NOUVEAU RAPPORT DE LA GSMA SUR LE CLIMAT

Le rapport Mobile Net Zero 2024 de la GSMA met en lumière les leaders régionaux en matière de réduction des émissions de carbone depuis 2019, avec une réduction de 50 % en Europe. Les émissions des opérateurs ont diminué malgré l'augmentation de la demande de connectivité et de données, grâce aux progrès réalisés en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables.

BARCELONE, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Les émissions de carbone des opérateurs de réseaux mobiles[1] ont diminué de 6 % au niveau mondial entre 2019 et 2022, selon le quatrième rapport Mobile Net Zero de la GSMA, publié aujourd'hui au MWC de Barcelone.

Le rapport révèle des variations régionales dans la réduction des émissions opérationnelles[2], l'Europe étant en tête avec une réduction de 50 %. En Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les émissions ont diminué de 20 à 30 %. Bien que les émissions opérationnelles aient augmenté en Chine élargie et dans la région Asie-Pacifique, qui sont respectivement le premier et le deuxième marché mondial de la téléphonie mobile, les émissions globales ont globalement diminué, malgré l'augmentation de l'utilisation des données.

Pour atteindre l'objectif du secteur de la téléphonie mobile de parvenir à un bilan net nul d'ici 2050, il faut que l'industrie réduise ses émissions de 45 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030. Cela signifie que les émissions globales, y compris celles des champs d'application 1, 2 et 3, doivent diminuer d'environ 7 % par an jusqu'en 2030.

Les progrès récents montrent que cela est possible, puisque le taux de réduction cible a été dépassé au cours des trois dernières années pour les émissions opérationnelles en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans la région MOAN. Le rapport note que des données améliorées et des analyses plus approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre les tendances du « champ d'application 3 », qui concernent les émissions des chaînes d'approvisionnement des opérateurs.

Progrès en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables

Selon l'analyse, les émissions opérationnelles ont diminué malgré l'augmentation de la demande de données et de connectivité ; le nombre de connexions mobiles dans le monde a augmenté de 7 % entre 2019 et 2022, tandis que le trafic internet a plus que doublé. Les réductions de carbone de l'industrie ont été largement tirées par de solides progrès en matière d'efficacité énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables.

Plus de la moitié de la baisse des émissions déclarée en 2022 est due à l'amélioration des efforts d'efficacité énergétique dans les réseaux, les centres de données et les bureaux, ainsi qu'à l'électrification des flottes et des générateurs. Le projet d'analyse comparative de l'efficacité énergétique de GSMA Intelligence, en collaboration avec 17 groupes d'opérateurs dans le monde, vise à faire apparaître davantage de données dans ce domaine crucial, en quantifiant la consommation d'énergie des réseaux, les niveaux d'efficacité et les sources de carburant.

Dans le même temps, les énergies renouvelables représentaient 33 % de l'électricité achetée par les opérateurs déclarant au CDP en 2022, contre 14 % en 2019. Le rapport montre que les opérateurs ont acheté un total de 50 TWh d'électricité renouvelable en 2022, soit l'équivalent de la demande annuelle d'électricité du Qatar ou de Singapour, doublant presque leurs achats par rapport à 2019. Sans ces achats, les émissions de carbone opérationnelles auraient été supérieures de 15 millions de tonnes en 2022.

Accélérer les progrès vers le net zéro

Pour amener l'ensemble du secteur à des émissions nettes nulles d'ici 2050, il faudra une action forte et concertée de la part du secteur, soutenue par des politiques et des investissements de soutien de la part des gouvernements. Le rapport conclut en formulant des recommandations et des points d'action clés pour les opérateurs, leurs fournisseurs et les décideurs politiques afin d'accélérer les progrès en matière d'action climatique.

Pour les opérateurs et les fournisseurs, les plus grandes opportunités se trouvent dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'amélioration de la circularité des chaînes d'approvisionnement et des matériaux dans l'écosystème. Les gouvernements, quant à eux, peuvent jouer un rôle clé dans ces domaines s'ils mettent en œuvre des politiques climatiques fortes et veillent à ce que les marchés de l'énergie et les réglementations encouragent les investissements dans les énergies renouvelables et les réseaux.

John Giusti, responsable de la réglementation à la GSMA, a déclaré : « Les faits montrent que l'engagement de l'industrie de la téléphonie mobile en faveur d'une consommation nette zéro d'ici 2050 porte ses fruits. Malgré l'augmentation de la demande de connectivité et de données, les émissions mondiales de carbone des opérateurs ont continué à diminuer. Bien que l'Europe ait pris la tête de la course au net zéro et que des progrès encourageants aient été accomplis dans les Amériques et la région MOAN, il s'agit d'une course que tout le monde doit gagner, sous peine d'être tous perdants. Nous voyons ce qui est possible lorsque l'accent est mis sur l'efficacité énergétique et l'accès aux énergies renouvelables.

Nous appelons à un engagement plus poussé des gouvernements pour soutenir l'industrie mobile dans l'accélération de la décarbonisation, avec un accent concerté sur l'encouragement de l'investissement dans les énergies renouvelables, car le manque d'accès aux énergies renouvelables dans certaines régions crée un obstacle pour les opérateurs à poursuivre leur parcours vers le net zéro. »

Autres résultats clés :

Huit opérateurs ont soumis de nouveaux objectifs scientifiques à court terme à l'initiative SBTi (Science Based Targets Initiative) au cours de l'année écoulée, ce qui porte le total à 70 opérateurs, soit près de la moitié des connexions mobiles dans le monde. En outre, 53 opérateurs se sont engagés à atteindre des objectifs net zéro à plus long terme.

Un nombre croissant d'opérateurs divulguent publiquement leurs impacts sur le climat, avec 70 opérateurs déclarant au CDP en 2023, contre 67 opérateurs en 2022.

o La qualité des déclarations s'est également améliorée, avec un record de 19 opérateurs sur la liste A du CDP en 2023. Cela signifie que plus d'un quart des opérateurs déclarant au CDP ont reçu un A, contre seulement 1,5 % de l'ensemble des entreprises déclarant au CDP en 2023

o La qualité des déclarations s'est également améliorée, avec un record de 19 opérateurs sur la liste A du CDP en 2023. Cela signifie que plus d'un quart des opérateurs déclarant au CDP ont reçu un A, contre seulement 1,5 % de l'ensemble des entreprises déclarant au CDP en 2023 Les trois quarts des émissions globales de carbone de l'industrie de la téléphonie mobile sont des émissions de la chaîne de valeur de type 3, dont 90 % proviennent de cinq catégories seulement : biens et services achetés, biens d'équipement, activités liées aux combustibles et à l'énergie, utilisation de produits vendus et investissements.

o Il est essentiel d'accroître la circularité des téléphones mobiles et des équipements de réseau pour réduire ces émissions de type 3. À cette fin, la GSMA a annoncé deux nouveaux objectifs de circularité en juin 2023 pour réduire l'impact environnemental des téléphones mobiles en stimulant leur circularité par la réutilisation, la remise à neuf et le recyclage ; en janvier 2024, 15 opérateurs ont signé les nouveaux objectifs, ce qui représente un milliard de connexions mobiles.

À propos de la GSMA

La GSMA est une organisation mondiale unifiant l'écosystème mobile afin de découvrir, développer et offrir des innovations fondamentales pour des environnements commerciaux positifs et des changements sociétaux. Notre vision consiste à libérer toute la puissance de la connectivité afin que les personnes, l'industrie et la société prospèrent. En représentant les opérateurs mobiles et les organisations de l'écosystème mobile et des industries adjacentes, la GSMA propose à ses membres trois grands piliers : La connectivité pour le bien, les services et solutions de l'industrie et la sensibilisation. Cette activité comprend l'avancement des politiques, la résolution des plus grands défis sociétaux d'aujourd'hui, le soutien de la technologie et de l'interopérabilité qui font fonctionner le monde mobile, et la fourniture de la plus grande plateforme au monde pour réunir l'écosystème mobile lors des séries d'évènements MWC et M360.

Nous vous invitons à découvrir plus d'informations sur le site gsma.com

1.L'analyse se fonde sur les données relatives au climat et à l'énergie communiquées par les opérateurs, qui couvrent plus de 80 % des connexions mobiles dans le monde.

2.Les émissions opérationnelles se réfèrent aux émissions de marché des champs d'application 1 et 2 et excluent les émissions de la chaîne de valeur du champ d'application 3. Pour une explication des champs d'application des émissions, veuillez consulter le manuel d'action climatique de la GSMA