Les résultats d'EmitBio indiquent une réduction de 99,99 % du variant Delta dans les tissus humains

« Nous continuons de produire des données qui confirment la science sous-jacente et la technologie de traitement émergente que nous avons développée pour les maladies respiratoires. Cette étude révèle que la technologie de lumière visible et sûre d'EmitBio a neutralisé le variant Delta du virus SRAS-CoV-2. Nous pouvons à la fois éliminer le coronavirus auquel nous sommes confrontés actuellement et inhiber la quantité de Delta en cours de fabrication », a déclaré Nate Stasko, Ph.D., directeur scientifique d'EmitBio.

De nombreux essais cliniques ont été menés avec un dispositif de traitement expérimental* qui utilise cette technologie EmitBio pour diriger des longueurs d'onde précises de lumière visible et sans danger vers l'arrière de la gorge et les tissus environnants. L'appareil est conçu pour l'auto-traitement de la COVID-19 à domicile.

Dans le cadre du premier essai chez l'homme mené par l'entreprise chez les adultes atteints d'une forme légère à modérée de COVID-19, EmitBio a réduit la charge virale en SRAS-CoV-2 dans la salive de 99,9 % et a accéléré la disparition des symptômes de plus de deux jours chez les adultes atteints de la COVID-19. Cette technologie devrait permettre à ceux qui ne prennent pas le vaccin de bénéficier d'un autre choix et fournir une solution complémentaire pour les patients vaccinés avec des infections révolutionnaires.

« Ces nouvelles données sont prometteuses et fournissent des preuves plus claires que la technologie novatrice d'EmitBio a le potentiel de servir d'option thérapeutique et de prophylaxie à domicile pour les patients exposés à la COVID-19 ou infectés par celle-ci, notamment en raison de son activité neutralisante élevée sur les variants. Une fois l'approbation réglementaire obtenue, cette technologie pourrait avoir une incidence importante sur la trajectoire de cette pandémie », a déclaré le Dr Vin Gupta, conseiller médical principal chez EmitBio.

À propos d'EmitBio, Inc.

EmitBio, Inc. est une entreprise de sciences de la vie qui utilise la lumière visible et sûre pour stimuler, guérir et protéger le corps. L'équipe d'EmitBio est une équipe de pointe composée de spécialistes des sciences de la lumière, reconnus à l'échelle internationale, et d'experts de l'industrie qui ont fait leurs preuves. Ces professionnels remarquables se sont associés aux meilleurs experts mondiaux en immunologie et en virologie des sciences de la vie. Tous se sont engagés et se sont préparés à réagir rapidement à la pandémie mondiale et à mettre à l'échelle dans les meilleurs délais la fabrication de percées médicales qui sauvent des vies. EmitBio™ utilise actuellement une technologie LED de pointe pour créer de la lumière essentielle à la santé humaine, utilisée pour la guérison et la défense de l'organisme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.emitbio.com.

Le siège social d'EmitBio Inc. est basé à Durham, en Caroline du Nord. L'entreprise est une filiale opérationnelle de KNOW Bio, LLC.

* Le dispositif EmitBio est expérimental et n'est pas encore disponible à la vente aux États-Unis.

