Resultados da EmitBio oferecem uma redução de 99,99% da variante Delta em tecido humano

"Continuamos a gerar dados que comprovam a ciência subjacente e a tecnologia de tratamento emergente que desenvolvemos para as doenças respiratórias. Este estudo revela que a tecnologia de luz segura e visível da EmitBio neutralizou a variante Delta do vírus SARS-CoV-2. Podemos tanto combater o coronavírus existente quanto inibir a quantidade de variante Delta produzida", disse Nate Stasko, Ph.D., diretor científico da EmitBio.

Foram realizados numerosos estudos clínicos com um dispositivo de tratamento experimental* que utiliza esta tecnologia da EmitBio para direcionar comprimentos de onda precisos de luz segura e visível para a parte posterior da garganta e dos tecidos circundantes. O dispositivo foi desenvolvido para o autotratamento da COVID-19 em um ambiente doméstico.

No primeiro estudo em humanos da empresa para adultos com COVID-19 de leve a moderada, a EmitBio reduziu a carga viral de SARS-CoV-2 na saliva em 99,9% e acelerou o tempo de resolução dos sintomas em adultos com COVID-19 em mais de dois dias. Essa tecnologia deve atuar como mais uma opção para aqueles que não se vacinam, e oferecer uma solução complementar para os pacientes vacinados com infecções recorrentes.

"Esses novos dados são promissores e oferecem uma evidência mais clara de que a tecnologia inovadora da EmitBio tem o potencial de servir como uma opção profilática e de tratamento domiciliar para os pacientes expostos ou infectados pela COVID-19, particularmente em virtude da sua elevada atividade neutralizante em todas as variantes. Após a aprovação regulatória, esta tecnologia pode ter um impacto significativo na trajetória desta pandemia", disse o Dr. Vin Gupta, consultor médico sênior da EmitBio.

Sobre a EmitBio, Inc.

A EmitBio, Inc. é uma empresa de ciências da vida que utiliza a aplicação precisa de luz segura e visível para estimular, curar e proteger o organismo. A EmitBio conta com uma equipe de especialistas em ciências da luz e especialistas no setor reconhecidos internacionalmente, combinados com os principais especialistas em ciências da vida na área de imunologia e virologia do mundo. Todos eles estão comprometidos e preparados para reagir rapidamente em relação à pandemia global e ampliar rapidamente a fabricação para obter avanços médicos que salvam vidas. Atualmente, a EmitBio™ utiliza tecnologia de LED avançada para criar uma luz fundamental para a saúde humana, aproveitada para a cura e para a defesa do organismo. Para mais informações, acesse www.emitbio.com.

A EmitBio Inc. está sediada em Durham, Carolina do Norte, e é uma subsidiária operacional da KNOW Bio, LLC.

* O dispositivo EmitBio está em fase de pesquisa e ainda não está disponível para venda nos Estados Unidos.

