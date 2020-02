Les résultats de l'essai IMPACt montrent que les tests d'Agendia améliorent de manière systématique la planification du traitement et la confiance des médecins lors de la prise en charge de patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce

IRVINE, Californie et AMSTERDAM, 19 février 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., leader mondial en oncologie de précision pour le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui que BMC Cancer avait publié les résultats de l'essai IMPACt. L'étude a mesuré les changements au niveau des décisions de traitement et de la confiance des médecins lors de l'utilisation des tests MammaPrint® et BluePrint® dans le cadre de la prise en charge médicale des patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce.

Parce que le cancer du sein n'est pas une maladie unique, les résultats et la réponse au traitement varient considérablement d'une patiente à l'autre en fonction d'une biologie qui ne trouve pas toujours écho dans les caractéristiques cliniques et pathologiques standard. On a désormais plus fréquemment recours à des tests génomiques afin de mieux comprendre ces différences et d'améliorer les résultats pour les patientes. MammaPrint est une signature à 70 gènes qui met en lumière le risque de récidive d'une patiente, tandis que BluePrint est une signature à 80 gènes qui va au-delà de la surface de la tumeur pour identifier la voie fonctionnelle conduisant à sa croissance. L'étude IMPACt visait à évaluer le rôle du profilage génomique dans la planification du traitement ainsi que le degré de confiance des médecins lorsqu'ils avaient recours aux tests MammaPrint et BluePrint.

« Les outils complets de profilage génomique d'Agendia nous permettent de mieux comprendre la biologie tumorale de la patiente », a déclaré Hatem Soliman, MD. « Il est important d'évaluer l'impact de ces informations sur la planification du traitement dans un contexte clinique réel. »

L'étude IMPACt a recruté prospectivement 452 patientes entre novembre 2015 et août 2017. Dans la cohorte du monde réel, MammaPrint et BluePrint ont reclassé 40 % des tumeurs pathologiquement sous-typées. Cela met en évidence l'utilité du recours à profil de sous-typage moléculaire BluePrint dans le cancer du sein à un stade précoce et d'une approche plus personnalisée du traitement des patientes. L'étude a également montré que les plans de traitement élaborés par les médecins pour les patientes concordaient dans 89 % des cas avec leurs résultats MammaPrint, soulignant l'intérêt de cette signature pour éclairer les décisions de traitement dans la pratique clinique. Pour les patientes cliniquement à haut risque qui se sont initialement vu recommander une chimiothérapie, on a constaté une réduction de 60 % du recours à la chimiothérapie lorsque les patientes étaient classées comme étant à faible risque par MammaPrint. À l'inverse, lorsque les patientes cliniquement à faible risque présentaient un profil génomique à haut risque, la chimiothérapie était ajoutée au plan de traitement dans 60 % des cas qui ne l'incluaient pas initialement.

De plus, les médecins ont déclaré avoir gagné en confiance dans leurs décisions de traitement pour 72 % des cas après avoir reçu les résultats de MammaPrint, ce qui confirme les résultats de l'étude PROMIS 2015 qui a montré une confiance accrue des médecins dans 79 % des plans de traitement des patientes. Les études montrent toutes deux une certitude élevée que les patientes se voient proposer une chimiothérapie lorsque cela est nécessaire et l'assurance que les patientes à faible risque peuvent en toute sécurité s'épargner la chimiothérapie et les toxicités associées.

« La confiance des médecins est un élément essentiel au moment de déterminer le plan de traitement le plus efficace et offre la tranquillité d'esprit dont nos patientes ont tant besoin », explique Robert Gabordi, MD.

« Les résultats de cet important essai confirmant l'utilité clinique de MammaPrint et BluePrint sont très encourageants », a commenté le directeur médical d'Agendia, William Audeh, MD, MS. « Non seulement cela souligne la fiabilité de nos tests génomiques, mais cela renforce également le rôle essentiel qu'ils jouent lorsqu'il s'agit d'optimiser une stratégie de traitement personnalisée pour les patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce. »

Pour en savoir plus sur cette étude et les autres études publiées, consultez : https://www.agendia.com/evidence.

À propos d'Agendia

Agendia est une société de diagnostic moléculaire qui a pour vocation d'améliorer les résultats cliniques et le parcours des patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce. La société commercialise actuellement deux tests de profilage génomique qui sont traités dans son centre de pointe à Irvine, en Californie. Agendia propose également un kit de séquençage de nouvelle génération à l'usage des laboratoires locaux situés en dehors des États-Unis.

MammaPrint®, un test de récidive du cancer du sein basé sur 70 gènes, est le premier test de risque de récidive approuvé par la FDA, étayé par des données prospectives évaluées par des pairs et figurant dans les directives de traitement nationales et internationales. BluePrint®, un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes, est un test commercialisé qui évalue la biologie sous-jacente d'une tumeur pour déterminer les causes de sa croissance. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® fournissent un profil génomique complet pour aider les médecins à prendre des décisions plus éclairées dans le cadre de traitements pré et postopératoires. En mettant au point des tests génomiques novateurs fondés sur des données probantes, Agendia vise à répondre les besoins cliniques en constante évolution des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins.

Les tests d'Agendia peuvent être réalisés sur des microbiopsies ou des échantillons chirurgicaux, avec des résultats disponibles dans un court délai de 5 à 7 jours, pour éclairer les décisions de traitement pré et postopératoires. Pour plus d'informations sur les tests d'Agendia et les essais en cours, rendez-vous sur www.agendia.com.

