Résumé des résultats de l'étude de durabilité pour la procédure iTind présentés lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Urological Association

CENTER VALLEY, Pennsylvanie, et HAMBOURG, Allemagne, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Olympus, une société mondiale de technologie médicale de premier plan fournissant des solutions innovantes pour les procédures médicales et chirurgicales, a annoncé aujourd'hui les résultats sommaires d'une étude de suivi visant à mesurer la durabilité de la procédure iTind™ dans le traitement des symptômes des voies urinaires inférieures causés par l'HBP (hyperplasie bénigne de la prostate). Le résumé a été présenté lors de la réunion annuelle de l'American Urological Association (AUA) le 15 mai 2022.1

Les résultats de l'étude montrent l'efficacité à long terme de la procédure iTind pour l'IPSS (score international des symptômes prostatiques) et la QoL (qualité de vie) avec une durabilité allant jusqu'à 6,6 ans. Deux patients sur 50 ont dû subir une intervention chirurgicale ultérieure au cours de la période d'étude de 36 à 79 mois après le traitement initial par la procédure iTind. Aucune complication post-opératoire tardive n'a été signalée et aucun patient n'a recommencé à prendre un médicament contre l'HBP.

« Notre suivi à long terme auprès des patients a été entravé par la pandémie mondiale. Néanmoins, nous avons pu rendre compte de l'IPSS, de QoL et de la durabilité jusqu'à 6,6 ans », a déclaré le professeur Francesco Porpiglia, MD, président de la division d'urologie de l'hôpital San Luigi Gonzaga de l'Université de Turin à Turin, en Italie, et chercheur principal de l'étude. « Les données démontrent que la procédure iTind est un traitement sûr et efficace pour les symptômes de l'HBP qui durent dans le temps. »

« Les résultats de cette étude sont très attendus par les urologues, ce qui a été confirmé par l'intérêt marqué pour le dispositif iTind sur le stand Olympus lors de la réunion 2022 de l'AUA », a déclaré Vanessa Malka, directrice générale et responsable commerciale iTind pour Olympus Corporation. « Les résultats démontrent que la procédure iTind est une alternative aux traitements actuels de l'HBP. Elle contribue à des résultats positifs pour les patients, car elle est durable et, en tant qu'implant temporaire, n'empêche pas les options de traitement futures. »

L'HBP est une hypertrophie non cancéreuse de la prostate et l'une des maladies les plus courantes chez les hommes qui vieillissent. L'HBP touche environ 50 % des hommes âgés de 51 à 60 ans et jusqu'à 90 % des hommes âgés de plus de 80 ans.2 Les symptômes de l'HBP comprennent des mictions fréquentes avec un sentiment d'urgence et un faible flux urinaire, et une miction excessive la nuit.3 Subis au fil du temps, ces symptômes peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie globale.4 La plupart des hommes étant confrontés à l'HBP au cours de leur vie, il existe un besoin d'options de traitement moins invasives au-delà des médicaments et de la chirurgie.

La procédure iTind consiste à placer un dispositif temporaire en nitinol qui remodèle l'urètre prostatique sans brûler ni couper les tissus. Le dispositif reste en place pendant cinq à sept jours pendant que le patient est à la maison. Des essais cliniques ont démontré que, lors du retrait, les patients éprouvent un soulagement immédiat de leurs symptômes sans aucun effet sur leur fonction sexuelle.5

Comme pour toute procédure médicale, l'implantation du dispositif iTind peut entraîner des effets secondaires, notamment une gêne pelvienne, du sang dans les urines, des mictions douloureuses ou urgentes. Dans de rares cas, le dispositif iTind peut causer une infection des voies urinaires ou une difficulté soudaine à uriner.

L'étude prospective multicentrique internationale a été financée par Medi-Tate, une filiale en propriété exclusive d'Olympus Corporation. La publication des résultats de l'étude est en attente d'examen.

De plus amples informations sur la procédure iTind aux États-Unis sont disponibles sur BPHTherapy.com/iTind et dans la région EMEA sur olympus-europa.com/medical/fr/Products-and-Solutions/Products/Product/iTind.html.

À propos d'Olympus

Olympus, une société de technologie médicale de premier plan, utilise des capacités innovantes en matière de technologie médicale, d'intervention thérapeutique et de fabrication de précision pour aider les professionnels de la santé à fournir des procédures diagnostiques, thérapeutiques et peu invasives pour améliorer les résultats cliniques, réduire les coûts globaux et améliorer la qualité de vie des patients. Le portefeuille d'Olympus comprend des endoscopes, des laparoscopes et des systèmes d'imagerie vidéo, ainsi que des dispositifs d'énergie chirurgicale, des solutions d'intégration de systèmes, des services médicaux et une large gamme d'instruments d'endothérapie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Olympus-Global.com.

1 Amparore D, De Cillis S, Fiori C, Kadner G, Schulman C, Porpiglia F. Long term Follow Up of an International Multicenter Prospective Study in Application of Temporary Implantable Nitinol Device (iTind) in Men with Lower Urinary Tract Symptoms for BPH (Suivi à long terme d'une étude prospective multicentrique internationale sur l'application d'un dispositif implantable temporaire en nitinol (iTind) chez les hommes présentant des symptômes des voies urinaires inférieures pour l'HBP). Urology. 2022;207(5):e1307. doi.org/10.1097/JU.0000000000002669.06

2 What is Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)? (Qu'est-ce que l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) ?) UrologyHealth.org. https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/b/benign-prostatic-hyperplasia-(bph). Mis à jour en septembre 2021. Consulté le 8 mars 2022.

3 Benign prostatic hyperplasia (BPH) (Hyperplasie bénigne de la prostate). Urology Care Foundation. Consulté le 12 novembre 2021. https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/b/benign-prostatic-hyperplasia-(bph)

4 Alcaraz A, Carballido-Rodríguez J, Unda-Urzaiz M, et al. Quality of life in patients with lower urinary tract symptoms associated with BPH: change over time in real-life practice according to treatment--the QUALIPROST study (Qualité de vie chez les patients présentant des symptômes des voies urinaires inférieures associés à l'HBP : changement au fil du temps dans la pratique réelle en fonction du traitement - l'étude QUALIPROST). Int Urol Nephrol. 2016;48(5):645-656. doi:10.1007/s11255-015-1206-7

5 Chughtai B, Elterman D, Shore N, et al. The iTind Temporarily Implanted Nitinol Device for the Treatment of Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia: A Multicenter, Randomized, Controlled Trial (Le dispositif iTind en nitinol implanté temporairement pour le traitement des symptômes des voies urinaires inférieures secondaires à l'hyperplasie bénigne de la prostate : un essai multicentrique, randomisé et contrôlé [publié en ligne avant impression, 26 décembre 2020]. Urology. 2020;S0090-4295(20)31520-X. DOI: 10.1016/j.urology.2020.12.022

