Resumen de los resultados del estudio de durabilidad para el procedimiento iTind presentado en la reunión anual de la Asociación Americana de Urología de 2022

CENTER VALLEY, Pa. y HAMBURGO, Alemania, 18 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Olympus, una empresa líder mundial en tecnología médica que ofrece soluciones innovadoras para procedimientos médicos y quirúrgicos, anunció hoy los resultados resumidos de un estudio de seguimiento para medir la durabilidad del procedimiento iTind™ para tratar los síntomas del tracto urinario inferior causados por la HPB (hiperplasia prostática benigna). El resumen se presentó en la Reunión Anual de la Asociación Americana de Urología (AUA) el 15 de mayo de 2022.1

Los resultados del estudio muestran la eficacia a largo plazo del procedimiento iTind para IPSS (Puntuación internacional de síntomas prostáticos) y QoL (Calidad de vida) con una durabilidad de hasta 6,6 años. Dos de 50 pacientes requirieron una intervención quirúrgica posterior durante el período de estudio de 36 a 79 meses después del tratamiento inicial con el procedimiento iTind. No se informaron complicaciones postoperatorias tardías y ningún paciente volvió a la medicación para la HPB.

"Nuestro seguimiento a largo plazo con los pacientes se vio obstaculizado por la pandemia mundial. Aun así, pudimos informar sobre el IPSS, la calidad de vida y la durabilidad hasta 6,6 años", indicó el profesor Francesco Porpiglia, MD, presidente de la División de Urología de San Hospital Luigi Gonzaga, Universidad de Turín en Torino, Italia, e investigador principal del estudio. "Los datos demuestran que el procedimiento iTind es un tratamiento seguro y eficaz para los síntomas de la BPH que es duradero en el tiempo".

"Los resultados de este estudio son muy esperados por los urólogos, lo que se confirmó por el gran interés en el dispositivo iTind en el stand de Olympus en la reunión de la AUA de 2022", comentó Vanessa Malka, directora ejecutiva y directora comercial de iTind de Olympus Corporation. "Los resultados demuestran que el procedimiento iTind es una alternativa a las terapias actuales para la BPH. Contribuye a obtener resultados positivos para los pacientes porque es duradero y, como implante temporal, no descarta futuras opciones de tratamiento".

La BPH es un agrandamiento no canceroso de la próstata y una de las enfermedades más comunes en los hombres que envejecen. La HPB afecta aproximadamente al 50% de los hombres entre las edades de 51 y 60 años y hasta al 90% de los hombres mayores de 80 años.2 Los síntomas de la HPB incluyen micción frecuente con sensación de urgencia y un chorro urinario débil, y micción excesiva por la noche.3 Sufrió con el tiempo, estos síntomas pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida general.4 Dado que la mayoría de los hombres se enfrentan a la HBP en su vida, existe la necesidad de más opciones de tratamiento mínimamente invasivas más allá de los medicamentos y la cirugía.

El procedimiento iTind implica la colocación de un dispositivo temporal de nitinol que remodela la uretra prostática sin quemar ni cortar tejido. El dispositivo permanece colocado durante cinco a siete días mientras el paciente está en casa. Los ensayos clínicos han demostrado que, tras la extracción, los pacientes experimentan un alivio inmediato de sus síntomas sin ningún efecto sobre su función sexual.5

Al igual que con cualquier procedimiento médico, la implantación del dispositivo iTind conlleva la posibilidad de efectos secundarios, que incluyen malestar pélvico, sangre en la orina, micción dolorosa o urgente. En casos raros, el dispositivo iTind puede causar una infección del tracto urinario o una dificultad repentina para orinar.

El estudio prospectivo multicéntrico internacional fue financiado por Medi-Tate, una subsidiaria de propiedad total de Olympus Corporation. La publicación de los resultados del estudio está pendiente de revisión.

Más información sobre el procedimiento iTind en Estados Unidos está disponible en BPHTherapy.com/iTind y en la región EMEA en olympus-europa.com/medical/en/Products-and-Solutions/Products/Product/iTind.html.

Acerca de Olympus

Olympus, una empresa líder en tecnología médica, utiliza capacidades innovadoras en tecnología médica, intervención terapéutica y fabricación de precisión para ayudar a los profesionales de la salud a brindar procedimientos de diagnóstico, terapéuticos y mínimamente invasivos para mejorar los resultados clínicos, reducir los costos generales y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La cartera de Olympus incluye endoscopios, laparoscopios y sistemas de imágenes de vídeo, así como dispositivos de energía quirúrgica, soluciones de integración de sistemas, servicios médicos y una amplia gama de instrumentos de endoterapia. Para obtener más información, visite Olympus-Global.com.

1 Amparore D, De Cillis S, Fiori C, Kadner G, Schulman C, Porpiglia F. Long term Follow Up of an International Multicenter Prospective Study in Application of Temporary Implantable Nitinol Device (iTind) in Men with Lower Urinary Tract Symptoms for BPH. Urology. 2022;207(5):e1307. doi.org/10.1097/JU.0000000000002669.06

2 What is Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)? UrologyHealth.org. https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/b/benign-prostatic-hyperplasia-(bph). Updated September 2021. Accessed March 8, 2022.

3 Benign prostatic hyperplasia (BPH). Urology Care Foundation. Accessed November 12, 2021. https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/b/benign-prostatic-hyperplasia-(bph)

4 Alcaraz A, Carballido-Rodríguez J, Unda-Urzaiz M, et al. Quality of life in patients with lower urinary tract symptoms associated with BPH: change over time in real-life practice according to treatment--the QUALIPROST study. Int Urol Nephrol. 2016;48(5):645-656. doi:10.1007/s11255-015-1206-7

5 Chughtai B, Elterman D, Shore N, et al. The iTind Temporarily Implanted Nitinol Device for the Treatment of Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia: A Multicenter, Randomized, Controlled Trial [published online ahead of print, 2020 Dec 26]. Urology. 2020;S0090-4295(20)31520-X. DOI: 10.1016/j.urology.2020.12.022

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774929/Olympus_Logo.jpg

SOURCE Olympus Corporation