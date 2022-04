Les résultats du Henley Passport Index tracent les ondes de choc géopolitiques alors qu'un nouveau rideau de fer tombe

LONDRES, 5 avril 2022 /PRNewswire/ -- Six semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'impact sur la liberté et la mobilité des voyageurs a été plus dramatique que ne l'avaient prédit même les commentateurs les plus pessimistes au début de la guerre. Les derniers résultats du Henley Passport Index , le classement original de tous les passeports du monde selon le nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans visa préalable, illustrent clairement l'impact profond et peut-être irréversible de la guerre sur la liberté de circulation dans la région alors qu'un nouveau rideau de fer tombe.

L'invasion a déclenché la pire crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 4 millions d'Ukrainiens ayant fui vers les pays voisins. L'UE, les États-Unis, le Canada et d'autres pays occidentaux ont fermé leur espace aérien à la Russie, ont imposé des interdictions de voyage sévères aux citoyens russes et, dans de nombreux cas, ont complètement cessé de traiter les demandes de visa, condamnant ainsi le passeport russe à un statut de pacotille dans la plupart du monde développé.

En revanche, l'UE a approuvé un plan d'urgence permettant aux Ukrainiens de vivre et de travailler dans l'un de ses 27 États membres pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans, tandis que d'autres pays occidentaux ont adapté leur politique en matière de visas en faveur des détenteurs de passeport ukrainien ou ont complètement renoncé à l'obligation de visa. Selon le dernier Henley Passport Index , basé sur des données exclusives de l'Association du transport aérien international (IATA), l'Ukraine a actuellement un score sans visa/visa à l'arrivée de 143, un record pour le pays, qui se classe maintenant au 34e rang de l'indice (après avoir grimpé de 26 places depuis 2012), tandis que la Russie est à la traîne à la 49e place, avec un score de 117, un écart qui devrait se creuser dans les prochains mois.

Ailleurs dans le classement, le Japon et Singapour continuent de se partager la première place, les détenteurs de passeport pouvant accéder à 192 destinations dans le monde sans visa, sans tenir compte des restrictions temporaires liées à la Covid. L'Allemagne et la Corée du Sud occupent conjointement la 2e place, avec un score sans visa/visa à l'arrivée de 190, tandis que la Finlande, l'Italie, le Luxembourg et l'Espagne se partagent la 3e place, leurs détenteurs de passeport pouvant accéder à 189 destinations dans le monde sans avoir à obtenir un visa préalable. Le Royaume-Uni, qui a récemment abandonné toutes les restrictions restantes liées à la Covid, occupe désormais la 5e place, avec un score de 187, les États-Unis n'étant qu'à une place derrière à la 6e place, avec un score de 186. L'Afghanistan reste en bas de l'indice, ses ressortissants ne pouvant accéder qu'à 26 destinations sans visa.

Le Dr Christian H. Kaelin , président de Henley & Partners , a déclaré que la dernière mise à jour fournit un aperçu unique d'un monde instable et en pleine évolution. « Alors que la valeur du passeport russe diminue rapidement et que le monde ouvre ses portes aux Ukrainiens, il est évident que le passeport que vous détenez détermine votre sort et influe considérablement sur les possibilités qui s'offrent à vous. Bien qu'il soit impossible de prédire à quoi ressemblera le monde à l'ombre d'une nouvelle guerre froide, le dernier indice suggère que le fossé entre la Russie et une grande partie du monde occidental ne fera que s'accroître. »

Commentant le Henley Global Mobility Report 2022 Q2 , publié aujourd'hui avec le dernier Henley Passport Index , le Dr Parag Khanna , auteur à succès et fondateur de FutureMap, a affirmé que des solutions créatives seront nécessaires à mesure que la migration de masse deviendra la norme. « Face à la guerre ou aux dérèglements climatiques, notre instinct de combat ou de fuite entre en jeu et la réponse sensée a été de se déplacer pour rechercher des conditions plus adaptées. Nous redevenons une espèce migratrice. Au cours des prochaines décennies, les dérèglements climatiques menacent de rendre certaines régions de notre planète inhabitables, et des millions, voire des milliards de personnes, devront trouver de nouveaux foyers. »

Selon des recherches exclusives de Henley & Partners et de Deep Knowledge Analytics sur la corrélation entre le pouvoir des passeports et la vulnérabilité et la préparation aux changements climatiques, les pays riches et développés ayant le plus grand accès à des destinations sans visa obtiennent également de bons résultats lorsqu'il s'agit de leur capacité à s'adapter à la crise climatique. Charles Phillips , de l'Oxford Business Group, a déclaré : « Nous pouvons observer des corrélations étroites entre les performances en matière d'adaptation au climat et la liberté de voyager à l'international. Cela met en évidence le fait que votre citoyenneté et votre passeport sont vraiment importants lorsqu'il s'agit d'atténuer le risque climatique. »

Sebastian Mikosz , vice-président de l'environnement et de la durabilité à l' IATA , a déclaré que les prévisions indiquent une demande de 10 milliards de voyages de passagers d'ici 2050 (contre environ 4 milliards avant la pandémie). « Une grande partie de cette croissance proviendra de passagers qui n'ont jamais eu l'occasion de voler auparavant, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Nous nous devons de trouver des solutions durables à cette prochaine génération de voyageurs afin qu'ils puissent profiter du transport aérien comme nous l'avons fait jusqu'à présent. »

SOURCE Henley & Partners