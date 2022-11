Les résultats d'une étude publiés dans « Diabetes Technology and Therapeutics » montrent une amélioration cliniquement significative du contrôle glycémique chez les personnes atteintes de diabète à l'aide d'un glucomètre intelligent et d'une application mobile

MALVERN, Pennsylvanie, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- LifeScan, un leader mondial de la surveillance de la glycémie, a annoncé aujourd'hui que la revue à comité de lecture Diabetes Technology and Therapeutics (DTT) a publié Real World Evidence of Improved Glycemic Control in People with Diabetes Using a Bluetooth® connected Blood Glucose Meter with Mobile Diabetes Management Application, décrivant les résultats d'une analyse rétrospective des données de la vie réelle de plus de 17 000 personnes atteintes de diabète. Un sous-ensemble de ces résultats a été présenté pour la première fois lors de la 15e Conférence internationale sur les technologies avancées et les traitements du diabète (ATTD) en avril.

En utilisant des données de la vie réelle, cette étude visait à comprendre si l'utilisation de l'application mobile OneTouch Reveal® avec le lecteur OneTouch Verio Reflect® – synchronisé via la technologie sans fil Bluetooth® – pourrait permettre un meilleur contrôle glycémique pour les personnes atteintes de diabète. Les chercheurs ont examiné les résultats glycémiques anonymes de plus de 17 000 personnes atteintes de diabète à partir d'une base de données LifeScan composé de 4 154 personnes atteintes de diabète de type 1 (DT1) et de 13 623 personnes atteintes de diabète de type 2 (DT2).

« Ces nouvelles preuves concrètes rassurent davantage sur le fait que les derniers glucomètres connectés à une application offrent des avantages cliniques significatifs pour les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 », a déclaré le Dr Oliver Schnell, fondateur et PDG de Sciarc GmbH, en Allemagne. « En plus d'améliorer le contrôle glycémique, l'association de glucomètres avec des applications permet également aux personnes atteintes de diabète de partager facilement et avec précision les données et les informations à distance ou en personne avec leurs prestataires de soins. »

L'analyse rétrospective a révélé que l'utilisation de l'application OneTouch Reveal® avec le lecteur OneTouch Verio Reflect® :

Amélioration des résultats de glucose dans l'objectif (70-180 mg / dL) de +8,1% chez les DT1 (37% des DT1 ont connu une amélioration de +10%) et de +11,2% chez les DT2;

Réduction des résultats hyperglycémiques h (>180 mg/dL) de -8,5 % chez les DT1 et de -11,3 % chez les DT2; et

Réduction du glucose moyen de -14,5 mg/dL chez les DT1 et de -18,2 mg/dL chez les DT2.

Les données ont également montré que passer aussi peu que 11 à 20 minutes par semaine dans l'application OneTouch Reveal® a conduit à:

l'Amélioration des résultats glycémiques chez les DT1 de +8,4 % et de +11,8 % chez les DT2; et

Une réduction des résultats hyperglycémiques (>180 mg/dL) chez les DT1 de -9,12 % et de -11,76 % chez les DT2.

Cette analyse comprend des données de personnes atteintes de diabète qui avaient des données de glycémie disponibles dans la base de données pendant les 14 premiers jours en utilisant le lecteur OneTouch Verio Reflect® avec l'application OneTouch Reveal® (la ligne de base) et les 14 jours précédant 90 jours d'utilisation (90 jours). Au total, 2 069 390 et 4 550 601 résultats glycémiques étaient disponibles pour les 4 154 DT1 et 13 623 DT2, respectivement, sur l'ensemble des 90 jours (voir TABLEAU).

« Nous savons maintenant que la connexion d'une application de santé mobile à un glucomètre, qui sont tous deux facilement accessibles, peut ajouter des avantages cliniquement significatifs à la gestion du diabète des gens », a déclaré la co-auteure de l'étude, le Dr Elizabeth Holt, Head of Global Medical, Clinical, and Safety chez LifeScan. « Ces résultats sont particulièrement significatifs parce que plus de 95% des personnes atteintes de diabète qui surveillent leur glycémie dépendent des lecteurs de glycémie par rapport à des appareils de surveillance de la glycémie en continu plus coûteux. »

Méthodologie de l'étude

L'analyse anonyme de la glycémie et des applications a été extraite d'une base de données LifeScan de 4 154 personnes atteintes de DT1 et de 13 623 personnes atteintes de DT2. Les données de leurs 14 premiers jours ont été comparées aux 14 jours précédant le point de temps de 90 jours en utilisant des différences appariées au sein du sujet.

TABLE

Temps passé sur

l'application

(Par semaine) ≤2 minutes 3 à 5 minutes 6 à 10 minutes 11 à 20

minutes 21 à 60 minutes >60

minutes Type de diabète T1D

(n= 355) T2D

(n= 849) T1D

(n= 514) T2D

(n= 1 265) T1D

(n= 655) T2D

(n= 1 728) T1D

(n= 721) T2D

(n= 2 439) T1D

(n= 1 107) T2D

(n= 4 701) T1D

(n= 802) T2D

(n= 2 641) Glucose

moyen(mg/dL) +0.84 -5.05 -2.48 -14.20 -5.53 -17.79 -15.11 -17.81 -9.20 -19.60 -29.36 -22.40 % Résultats

dans l'objectif

(70 to 180mg/ dL) +0.16 +3.00 +2.98 +8.13 +3.45 +10.54 +8.45 +11.87 +11.03 +12.18 +14.13 +13.40 % Résultats hyperglycémiques

(>180m g/dL) +0.05 -3.12 -2.78 - 8.43 -3.48 -10.77 -9.12 -11.76 -11.51 -12.35 -15.33 -13.57 Moyenne

Fréquence de test 3.02 2.15 3.15 1.99 3.19 2.02 3.05 1.97 3.04 2.04 4.08 2.66

